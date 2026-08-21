Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este viernes 21 de agosto: las provincias afectadas

Luego de una jornada en la que volvió a salir el sol en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 21 de agosto una alerta amarilla por vientos fuertes. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar fenómenos “peligrosos” en algunos sectores.

La zona afectada por la alerta amarilla por vientos comprende el territorio de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. En ese distrito podrían aparecer fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Esta área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90.

Tierra del Fuego, el único territorio afectado

Ante este cuadro, el SMN recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Según el organismo que depende del Ministerio de Defensa, las buenas condiciones climáticas se replicarán en diferentes puntos del país. Para la región NOA, se esperan condiciones favorables, donde la mínima será, en promedio, de 7°C y la máxima se ubicaría en los 19°C. Las mismas previsiones corren para el centro del país.

En tanto, en la región Cuyo se esperan jornadas sin lluvias ni actividad eléctrica. En la previa del fin de semana la temperatura se presentará soleada e ideal para realizar actividades al aire libre.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este viernes en el AMBA. En la ciudad de Buenos Aires la máxima será de 12°C y la mínima de 7°C. Por la mañana, el cielo estará nublado y con algo de niebla mientras que, a partir del mediodía, se despejará levemente. Para el sábado, se prevén condiciones similares y con una presencia solar mucho más prolongada.

Mejoran las condiciones en la Ciudad

Del mismo modo, en la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 15°Cy la mínima, de 8°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado y las condiciones adversas seguirán durante los próximos días. En territorio bonaerense se espera una fuerte ráfaga de viento norte para el día sábado.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 7°C en Catamarca; 16°C y 11°C en Chaco; 19°C y 7°C en Chubut; 17°C y 4°C en Córdoba; 16°C y 11°C en Corrientes; 14°C y 9°C en Entre Ríos; 17°C y 12°C en Formosa; 15°C y 5°C en Jujuy; 16°C y 2°C en La Pampa; 20°C y 7°C en La Rioja; y 18°C y 4°C en Mendoza.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 23°C y 16°C en Misiones; 19°C y 4°C en Neuquén; 19°C y 5°C en Río Negro; 15°C y 6°C en Salta; 20°C y 3°C en San Juan; 19°C y 3°C en San Luis; 5°C y 2°C en Santa Cruz; 16°C y 9°C en Santa Fe; 15°C y 8°C en Santiago del Estero; 4°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 17°C y 8°C en Tucumán.