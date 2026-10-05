Qué es la optogenética y qué descubrimientos merecieron el Premio Nobel de Medicina 2026

Imaginar que un investigador pueda encender y apagar neuronas usando luz parece una escena de ciencia ficción. Sin embargo, esa idea está detrás de la optogenética, la tecnología que llevó al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel a obtener el Premio Nobel de Medicina 2026.

El galardón reconoce una herramienta que cambió profundamente la forma en que los científicos estudian el cerebro. Gracias a ella, fue posible identificar con una precisión sin precedentes qué circuitos neuronales participan en funciones tan complejas como la memoria, el aprendizaje, el miedo, las adicciones o el control del movimiento.

La historia comenzó con el estudio de microorganismos capaces de reaccionar a la luz. Hegemann y Nagel descubrieron proteínas presentes en ciertas algas unicelulares que funcionan como pequeños canales capaces de abrirse cuando reciben luz azul; cuando eso ocurre, generan una señal eléctrica.

Años más tarde, Deisseroth logró un paso decisivo: introducir en neuronas los genes responsables de fabricar esas proteínas sensibles a la luz. De esa manera, las células nerviosas comenzaron a responder a estímulos luminosos. El resultado fue revolucionario: por primera vez los investigadores podían activar o desactivar grupos específicos de neuronas simplemente iluminándolos.

La forma más sencilla de entenderlo es imaginar un interruptor. Antes de la optogenética, los científicos podían observar qué zonas del cerebro parecían activarse durante una emoción, un recuerdo o una conducta. Con esta técnica pasaron a poder encender y apagar circuitos concretos para comprobar directamente qué función cumplían.

Ese cambio permitió responder preguntas que durante décadas habían resultado extremadamente difíciles. Los investigadores pudieron identificar neuronas involucradas en la formación de recuerdos, estudiar los mecanismos cerebrales relacionados con el miedo, analizar cómo se desarrollan algunas conductas adictivas y comprender mejor los circuitos que controlan el movimiento.

Por eso el Comité Nobel sostuvo que la optogenética permitió revelar los circuitos neuronales responsables de recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos.

La importancia del descubrimiento no reside en haber desarrollado una nueva medicación, sino en haber creado una herramienta capaz de transformar toda una disciplina científica. De alguna manera, la optogenética hizo con el cerebro algo parecido a lo que el microscopio hizo con la biología o la resonancia magnética con el diagnóstico médico: abrió una ventana completamente nueva para observar fenómenos que antes resultaban inaccesibles.

Las posibles aplicaciones médicas son amplias. Los investigadores creen que el conocimiento generado mediante esta técnica podría facilitar el desarrollo de futuras estrategias para enfermedades como el Parkinson, la epilepsia y diversos trastornos neurológicos y psiquiátricos.

En la actualidad, una de las áreas donde la optogenética ya comenzó a dar algunos pasos fuera del laboratorio es la oftalmología. Equipos de investigación utilizan variantes de esta tecnología para intentar restaurar parcialmente la visión en personas con determinadas enfermedades degenerativas de la retina. La idea consiste en volver sensibles a la luz algunas células nerviosas que normalmente no cumplen esa función.

Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones clínicas sigue siendo experimental. La tecnología requiere modificar genéticamente células nerviosas para que respondan a la luz, algo que resulta relativamente sencillo en modelos animales, pero mucho más complejo en seres humanos. Por eso los expertos consideran que su impacto más importante, al menos por ahora, está en la investigación básica.

El Nobel de este año premia justamente esa capacidad de transformar el conocimiento científico. Veinte años después del descubrimiento de las proteínas sensibles a la luz y más de una década después de los primeros experimentos que permitieron controlar neuronas con destellos luminosos, la optogenética se convirtió en una de las herramientas más influyentes de la neurociencia moderna.