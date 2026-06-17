Hay alerta amarilla por vientos fuertes y niebla para este miércoles 17 de junio: las provincias afectadas

Tras un arranque de semana marcado por el descenso de la temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este miércoles 17 de junio las condiciones se mantendrán en condiciones similares y emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes y niebla para distintos sectores del país.

Según el parte difundido por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por el alerta amarilla por vientos fuertes son para las provincias de Río Negro y Chubut. La zona este de ambos distritos será afectada por vientos provenientes del sector norte con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 95.

Ante este cuadro de situación, el SMN recomendó: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Las ráfagas más considerables tendrán lugar en la Patagonia

Por otro lado, el organismo nacional detalló que en el Litoral del país rige una advertencia de color violeta por niebla. Tanto en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.

Ante esta formación de densos bancos de niebla que reducirán significativamente la visibilidad, el ente meteorológico recomienda a los conductores circular con las luces bajas y faros antiniebla encendidos, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar adelantamientos y no detenerse sobre la calzada o banquina.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este miércoles en la Ciudad, en donde las temperaturas se mantendrán por debajo de los 10 grados durante las primeras horas de la jornada. Las mismas oscilarán entre los 6°C y los ocho grados. Por la tarde habrá un considerable repunte y las condiciones meteorológicas se posicionarán entre los 12 y los 14 grados. Además, se espera la salida intermitente del sol durante todo el día.

El clima para la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una temperatura mínima un poco más baja, de 5°C y una máxima de 15°C. Al igual que en la Ciudad, se estima que el cielo esté algo nublado durante la mañana y despejado a partir de la tarde.

Por su parte, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país, donde se esperan temperaturas máximas de 17°C y mínimas de 2°C en Córdoba; 16°C y 9°C en Tucumán; 15°C y -1°C en Santa Fe; 14°C y -1°C en Entre Ríos; 15°C y 9°C en Jujuy; 12°C y 8°C en Salta; 18°C y 8°C en Misiones; y 13°C y 7°C en La Rioja. Además, se prevén máximas de 18°C y mínimas de 6°C en Santiago del Estero; 14°C y 5°C en San Luis; 15°C y 0°C en San Juan; 15°C y 3°C en Mendoza; 13°C y 2°C en Río Negro; 14°C y 6°C en Chubut; y 9°C y 5°C en Santa Cruz.