Hay alerta amarilla por vientos, lluvias y nevadas para este sábado 13 de junio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 13 de junio una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, niebla y vientos fuertes que rigen en cuatro provincias del país. En este contexto, anunció que se esperan “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según las estimaciones del organismo, la alerta naranja por nevadas alcanza la zona cordillerana de la provincia de Neuquén donde habrá nevadas fuertes, con valores de entre 40 y 60 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas más bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Para el mismo distrito pero en la región central rige el alerta amarillo por lluvias, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros. A su vez, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada.

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones: evitar actividades al aire libre; cortar el suministro eléctrico y el gas; circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve; permanecer en tu vehículo, no intentes caminar para alejarte del temporal; prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar tu hogar.

En cambio, en Mendoza el aviso por nevadas es de nivel amarillo, lo que implica que el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm.

La región Cuyo y la Patagonia, entre las afectadas

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también indicó que la alerta amarilla por vientos fuertes rige en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según detalló el ente, esta región será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Frente a esta serie de fenómenos, el organismo nacional compartió una serie de recomendaciones para evitar mayores inconvenientes: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El SMN también emitió el pronóstico para este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se espera una mañana con nubosidad, mientras que por la tarde se verá un aumento en la probabilidad de lluvias. El organismo informó que la temperatura en la Ciudad oscilará entre una mínima de 8°C y una máxima que llegará a los 14°C.

Estas condiciones serán un anticipo del frente frío que se desplegará en territorio porteño durante el domingo y el lunes, jornadas en las que la temperatura mínima se ubicará en 6°C y cuatro grados, respectivamente.

Vuelven las bajas temperaturas al AMBA

En la provincia de Buenos Aires se prevé un escenario similar, con una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana y el mediodía se registrarían chaparrones aislados. Según el pronóstico extendido, no se esperan precipitaciones y los vientos llegarán hasta los 25 kilómetros por hora. Al igual que en la Ciudad, el inicio de la semana estará signado por temperaturas gélidas.

En tanto, el pronóstico para el resto del país marca que las temperaturas máximas y mínimas serán de 16°C y 12°C en Catamarca; 18°C y 13°C en Chaco; 15°C y 4°C en Chubut; 17°C y 9°C en Córdoba; 18°C y 13°C en Corrientes; 18°C y 10°C en Entre Ríos; 19°C y 15°C en Formosa; 16°C y 9°C en Jujuy; 16°C y 5°C en La Pampa.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 17°C y 11°C en La Rioja; 14°C y 6°C en Mendoza; 19°C y 14°C en Misiones; 12°C y 4°C en Neuquén; 14°C y 1°C en Río Negro; 15°C y 10°C en Salta; 16°C y 4°C en San Juan; 14°C y 7°C en San Luis; 7°C y 0°C en Santa Cruz; 19°C y 10°C en Santa Fe; 18°C y 12°C en Santiago del Estero; 3°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 15°C y 12°C en Tucumán.