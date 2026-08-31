Hay alerta amarilla y naranja por tormentas, nevadas y vientos para este lunes 31 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, nevadas, vientos y viento Zonda para este lunes 31 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 13 provincias afectadas. El nivel naranja implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas regirá en Misiones y el este de Formosa. En toda esa zona se esperan lluvias y tormentas fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 60 y 90 milímetros durante todo el período, aunque esas cifras podrían superarse de manera puntual.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanzará el este de Corrientes, el centro de Formosa, San Luis, una zona del oeste de Córdoba y el sur de La Rioja. El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de que esos valores sean mayores en algunos puntos.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 31 de agosto SMN

Ante las tormentas, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas y salir solo si es necesario. También aconseja alejarse de zonas inundables, no ingresar en calles anegadas, cerrar puertas y ventanas y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento. En caso de que ingrese agua en una vivienda, se deben desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Por otra parte, hay una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Mendoza, el sudoeste de Neuquén y el sudoeste de San Juan. En esos sectores se esperan nevadas moderadas o puntualmente fuertes, con acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros.

Frente a estas condiciones, el SMN aconseja evitar los desplazamientos y, en caso de que sean indispensables, circular en vehículos adecuados para el hielo y la nieve. También recomienda revisar el estado de los techos, las canaletas y los desagües, ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos, agua potable, linternas y un botiquín de primeros auxilios.

En dos provincias rige una alerta naranja por tormentas (Foto: Pixabay)

En tanto, la alerta amarilla por vientos comprenderá el oeste de Catamarca, Salta y Jujuy, además de una zona del noroeste de Tucumán. El área será afectada por vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos.

El organismo recomienda evitar salir, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar macetas, sillas, toldos y otros objetos que puedan ser arrastrados. También pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y extremar las precauciones al conducir.

Finalmente, rige una alerta amarilla por viento Zonda en sectores del centro de Salta y de Jujuy. Allí se prevén velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno podría provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

En este caso, se aconseja permanecer en espacios cerrados para evitar la exposición al polvo y al aire caliente, hidratarse y proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo. Además, se deben asegurar los objetos que puedan ser desplazados, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN pronosticó una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 19°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado al mediodía y nuevamente parcialmente nublado por la tarde y la noche. Para el mediodía existe un 10% de probabilidad de precipitaciones, mientras que durante toda la jornada se esperan vientos de hasta 12 kilómetros por hora. El martes podría comenzar con neblina.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 31 de agosto SMN

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 18°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado al mediodía y parcialmente nublado por la tarde y la noche. Para el martes se prevé un leve descenso de la temperatura, mientras que el miércoles se espera una suba de la máxima.

En Córdoba, la temperatura oscilará entre 10°C y 21°C; en Tucumán, entre 12°C y 23°C; en Santa Fe y Entre Ríos, se pronostican mínimas de 12°C y máximas de 21°C; y en Jujuy, los registros irán de 10°C a 21°C. Salta tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 21°C; Misiones, valores de entre 18°C y 22°C; La Rioja, de 12°C a 24°C; y Santiago del Estero, de 14°C a 25°C.

En San Luis, el termómetro marcará una mínima de 10°C y una máxima de 21°C; en San Juan, las temperaturas se ubicarán entre 7°C y 23°C; y en Mendoza, entre 8°C y 20°C. Río Negro tendrá registros de 8°C a 14°C; Chubut, de 7°C a 12°C; y Santa Cruz, una mínima de 0°C y una máxima de 9°C.