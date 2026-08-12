Hay alerta naranja y amarilla por frío extremo, vientos y nevadas para este miércoles 12 de agosto: las provincias afectadas

En el marco de una semana en la que distintas zonas del país registraron un marcado descenso en las temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 12 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por frío extremo, vientos fuertes y nevadas para diversos sectores del territorio nacional.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las nevadas -donde rige el aviso de nivel naranja- son los puntos cordilleranos de San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos” para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Estas áreas pueden ser afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, y Se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 120 centímetros en todo el periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual. Además, la situación estará acompañada por vientos intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.

El mapa de alertas por condiciones adversas para este miércoles

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable, el celular cargado y un kit de emergencia.

A su vez, en las zonas cordilleranas del sur de San Juan y del norte de Mendoza, y en Río Negro y Chubut, hay una alerta de carácter amarillo por nevadas. En este caso se trata de fenómenos meteorológicos con “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

El SMN aseguró que esas zonas pueden registrar nevadas persistentes de variada intensidad y valores de nieve acumulada de entre 10 y 30 centímetros. En tanto, no se descarta que, por momentos, la precipitación se presente en forma de lluvia y nieve mezclada.

Asimismo, el organismo emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Catamarca, Salta y Jujuy, donde pueden haber velocidades aproximadas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 100.

Por su parte, el Servicio Meteorológico publicó una advertencia de nivel amarillo por frío extremo que alcanza a sectores de Jujuy, La Rioja, San Luis y Santa Cruz. En estos casos, se trata de temperaturas que pueden ser “peligrosas”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas, y generar un efecto leve a moderado en la salud.

El mapa de alertas por frío extremo

Ante el frío extremo, el organismo aconseja evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana. También recomienda mantener la casa calefaccionada de forma segura, evitar los cambios bruscos de temperatura y tomar abundante líquido.

El tiempo en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 12°C y la mínima, de 8°C, en la misma línea que durante los últimos días. El cielo permanecerá nublado durante toda la jornada y por la tarde pueden haber lluvias aisladas. La humedad, además, será de 75%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 12°C y la mínima, de 7°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado durante este martes y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de los días.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 15°C y 7°C en Catamarca; 19°C y 11°C en Chaco; 9°C y 1°C en Chubut; 14°C y 5°C en Córdoba; 17°C y 12°C en Corrientes; 13°C y 6°C en Entre Ríos; 21°C y 12°C en Formosa; 16°C y 1°C en Jujuy; 11°C y 2°C en La Pampa; y 15°C y 3°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 12°C y 4°C en Mendoza; 25°C y 13°C en Misiones; 10°C y 2°C en Neuquén; 11°C y 1°C en Río Negro; 15°C y 1°C en Salta; 14°C y 2°C en San Juan; 12°C y 4°C en San Luis; 3°C y -2°C en Santa Cruz; 13°C y 6°C en Santa Fe; 18°C y 9°C en Santiago del Estero; 4°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 13°C y 6°C en Tucumán.