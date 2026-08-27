Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, nevadas y Zonda para este jueves 27 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranjas y amarillas por lluvias, nevadas, vientos y Zonda para este jueves 27 de agosto. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

La alerta naranja por nevadas regirá en la zona cordillerana de Mendoza. Ese extremo será afectado por caída de nieve fuerte y persistente, con acumulaciones de entre 60 y 150 centímetros durante todo el período de alerta. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, que podrían reducir la visibilidad debido a la nieve en suspensión.

Al mismo tiempo, una alerta amarilla por nevadas alcanzará, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas zonas, la nieve acumulada podría alcanzar valores de entre 30 y 60 centímetros. También se esperan vientos intensos y una posible reducción de la visibilidad por la nieve en suspensión.

Todas las regiones afectadas

Frente a esta alerta, el organismo recomienda salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, aconseja revisar techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, mantas, linternas y medicamentos.

Por otro lado, habrá alerta amarilla por lluvias en el centro de Mendoza, el sur de Neuquén, el oeste de Río Negro y el noroeste de Chubut. En estas áreas se prevén lluvias persistentes, con valores acumulados de entre 30 y 50 milímetros durante el período de alerta, que podrían ser mayores en algunos puntos. En las zonas de mayor altura también podría nevar.

Ante estas advertencias por lluvias, el SMN recomienda salir solo si es necesario, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y no entrar en calles anegadas. También aconseja cortar el suministro eléctrico si entra agua en la vivienda y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna.

En tanto, habrá alerta amarilla por vientos en el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta y del oeste de Tucumán, el oeste de La Rioja, el centro de San Juan y de Mendoza, Neuquén, el oeste de Río Negro y el sureste de Chubut. En estos distritos se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Ante esta previsión, el organismo que depende del Ministerio de Defensa aconseja evitar salir, retirar o asegurar los objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de marquesinas, carteles publicitarios, árboles y postes. También recomienda conducir con precaución.

Finalmente, la alerta amarilla por viento Zonda afectará el centro de San Juan. El fenómeno tendrá velocidades de entre 40 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Estas condiciones pueden provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.

El tiempo en el AMBA

Para este jueves, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 18°C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica hasta bien adentrada la tarde. Para el viernes se prevé una recomposición térmica y la reaparición del sol.

Las condiciones en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 19°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante el día y la noche. También rige la posibilidad de chaparrones aislados.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 30°C y 12°C en Catamarca; 27°C y 13°C en Chaco; 18°C y 8°C en Chubut; 25°C y 12°C en Córdoba; 27°C y 13°C en Corrientes; 24°C y 9°C en Entre Ríos; 27°C y 14°C en Formosa; y 27°C y 10°C en Jujuy.

Por otro lado, en La Pampa las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 10°C; 28°C y 11°C en La Rioja; 25°C y 11°C en Mendoza; 27°C y 15°C en Misiones; 17°C y 9°C en Neuquén; 18°C y 10°C en Río Negro; 28°C y 6°C en Salta; 29°C y 8°C en San Juan; 25°C y 10°C en San Luis; 6°C y -2°C en Santa Cruz; 24°C y 10°C en Santa Fe; 30°C y 14°C en Santiago del Estero; 6°C y 0°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 11°C en Tucumán.