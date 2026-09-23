Hay alerta naranja y amarilla por lluvias, nevadas y Zonda para este miércoles 23 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por lluvias, nevadas y Zonda para este miércoles 23 de septiembre en seis provincias. Por otro lado, la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense no se encuentran bajo advertencia y tampoco se prevén precipitaciones.

La alerta naranja por lluvias está prevista para las provincias el cordón cordillerano de Neuquén, Río Negro y Chubut. Allí se esperan lluvias persistentes, ocasionalmente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de manera local. En las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve, especialmente en la cordillera norte de Neuquén.

Las regiones afectadas

Para el mismo fenómeno pero de nivel amarillo, el alerta corre para Chubut y Neuquén. Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Por otro lado, la alerta amarilla por Zonda rige para San Juan y Mendoza. Dichos distritos pueden ser afectados por vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En ese sentido, el órgano que depende del Ministerio de Defensa sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

Finalmente, el alerta amarilla por nevadas se prevé para el extremo cordillerano sur de Santa Cruz: allí caerá nieve persistente de variada intensidad. Además, se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 centímetros, con los mayores valores en las zonas cordilleranas.

Para evitar problemas, el ente meteorológico solicitó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se prevé una mañana nublada y fresca, aunque con un leve repunte en el transcurso de las horas.

Para esta jornada, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura mínima comenzó en 7°C y la máxima alcanzará los 18 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, pero a partir del mediodía habrá una salida intermitente del sol. Para el jueves, en tanto, se prevé un leve aumento de la temperatura y sin lluvias.

El clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires se espera un pronóstico similar, con una mínima que fue de 10°C y una máxima que alcanzará los 19°C. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y el mediodía y, a partir de la tarde, se registrará un cielo parcialmente despejado. No se pronostican lluvias para el resto de la semana, aunque el lunes podría haber ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora.

En Córdoba, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 31°C; en Tucumán, entre 15°C y 32°C; en Santa Fe, entre 17°C y 29°C; y en Entre Ríos, entre 17°C y 28°C. En Jujuy y Salta, los registros irán de 12°C a 32°C, mientras que en Misiones se ubicarán entre 16°C y 30°C. Para La Rioja se esperan valores de entre 16°C y 32°C y, en Santiago del Estero, de entre 20°C y 33°C.

En San Luis, el termómetro marcará entre 18°C y 27°C; en San Juan, entre 16°C y 30°C; y en Mendoza, entre 16°C y 26°C. En Río Negro, las temperaturas irán de 12°C a 21°C; en Chubut, de 9°C a 17°C; y en Santa Cruz, de 0°C a 5°C.