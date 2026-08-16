Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, vientos y tormentas para este lunes 17 de agosto: las provincias afectadas

En el inicio de una semana donde se prevén jornadas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este lunes 17 de agosto continuarán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por nevadas, vientos y tormentas para distintas provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona afectada por las nevadas —donde rige el aviso de nivel naranja— es el área central de Mendoza.

En ese distrito se prevén valores de nieve acumulada entre 60 y 100 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos que pueden provocar reducción de visibilidad y nieve en suspensión.

Las regiones afectadas, según el SMN

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible. En caso de circular, se aconseja hacerlo con vehículos preparados para el hielo y la nieve, y llevar una pala. También se deben revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos no perecederos, agua potable y el celular cargado.

En tanto, el organismo también emitió otra alerta por nevadas, aunque de nivel amarillo para el área central de Neuquén, y la región cordillerana de Mendoza, San Juan y La Rioja. En esos distritos se esperan nevadas persistentes de variada intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, pudiendo ser superadas en forma puntual.

Por otro lado, el organismo también emitió una alerta amarilla por vientos, que dirá presente en las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. Para esas localidades se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 120.

A partir de esa previsión, el SMN recomendó: evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir. Además, el alerta amarillo por Zonda está vigente para Catamarca, Salta, Tucumán, San Juan y La Rioja.

Finalmente, la alerta amarilla por tormentas se mantiene vigente para el sector este de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, donde se espera que las precipitaciones estén acompañadas por ráfagas, granizo, abundante caída de agua en períodos breves e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Ante este cuadro, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomendó: evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura máxima en la ciudad de Buenos Aires será de 14°C y la mínima, de 10°C. El cielo permanecerá nublado toda la jornada, y durante el mediodía, la tarde y la noche puede haber lluvias aisladas, con hasta un 10% de probabilidades.

El clima en la Ciudad para este arranque de semana

En la provincia de Buenos Aires, la máxima será de 15°C y la mínima, de 11°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado y las condiciones adversas permanecerán a lo largo de la semana. No se descarta la aparición de chaparrones aislados.

En tanto, el pronóstico para el resto del país indica que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 5°C en Catamarca; 23°C y 12°C en Chaco; 15°C y 5°C en Chubut; 16°C y 8°C en Córdoba; 23°C y 13°C en Corrientes; 17°C y 12°C en Entre Ríos; 24°C y 14°C en Formosa; 22°C y 6°C en Jujuy; 14°C y 7°C en La Pampa; 16°C y 5°C en La Rioja; y 14°C y 3°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 15°C; 11°C y 6°C en Neuquén; 14°C y 6°C en Río Negro; 16°C y 1°C en Salta; 15°C y 2°C en San Juan; 14°C y 5°C en San Luis; 4°C y -2°C en Santa Cruz; 17°C y 12°C en Santa Fe; 20°C y 9°C en Santiago del Estero; 4°C y -1°C en Tierra del Fuego; y 16°C y 8°C en Tucumán.