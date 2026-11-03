Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este martes 3 de noviembre: las provincias afectadas

Después de una serie de días en los que la temperatura tuvo un marcado ascenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 3 de noviembre volverán las condiciones adversas y emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintos puntos del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la advertencia por tormentas -donde rige el nivel naranja- son San Luis, Córdoba y La Pampa, donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Estas áreas pueden ser afectadas por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros.

Mapa de alertas para este martes 3 de noviembre

En esta línea, el SMN indicó que la alerta amarilla por tormentas alcanza otros puntos de esas provincias y al sector oeste de Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco. En estos casos, en cambio, los valores de precipitación acumulada son de entre 20 y 40 milímetros.

Frente a estas condiciones, el SMN recomendó seguir las instrucciones de las autoridades locales, salir solo si es necesario y permanecer en construcciones cerradas. También aconsejó alejarse de puertas y ventanas, evitar las zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Si entra agua en la vivienda, se deben desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por lluvias intensas, que rige en la zona cordillerana de Neuquén. De esta manera, se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros y en regiones de mayor elevación podrían registrarse precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Además, hay un aviso de nivel amarillo por vientos Zonda para La Rioja, Catamarca y San Juan, donde se anticipan velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno, a su vez, puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

El tiempo en el AMBA

El organismo informó que para este martes se espera una jornada con condiciones adversas en la ciudad de Buenos Aires, aunque la temperatura se mantendrá alta: la mínima será de 17°C y la máxima de 21°C. Durante la mañana, el cielo estará nublado y por la tarde se esperan tormentas aisladas.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la temperatura oscilará entre una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. Al igual que en la Ciudad, se prevén lluvias aisladas durante la tarde y la humedad será del 68%.

En Córdoba, se prevén una mínima de 16°C y una máxima de 26°C; en Tucumán, las temperaturas oscilarán entre 20°C y 30°C; en Santa Fe, irán de 18°C a 26°C; y en Entre Ríos, de 18°C a 26°C. En Jujuy, se esperan registros entre 22°C y 30°C. En Misiones, los valores se ubicarán entre 22°C y 30°C; y en La Rioja, entre 21°C y 31°C.

En Santiago del Estero, la mínima será de 20°C y la máxima llegará a 33°C; en San Luis, se esperan temperaturas entre 16°C y 26°C; en San Juan, de 14°C a 28°C; y en Mendoza, de 16°C a 26°C. En Río Negro, los registros oscilarán entre 11°C y 18°C; en Chubut, entre 10°C y 17°C; y en Santa Cruz, se prevén 7°C de mínima y 17°C de máxima.