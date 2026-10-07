Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este miércoles 7 de octubre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones; en la Ciudad, la máxima será de 19°C
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En el marco de una seguidilla de días estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, este miércoles 7 de octubre, esa zona volverá a ser afectada por los efectos de El Niño y se presentarán condiciones adversas. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos en varias provincias.
Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde rige el aviso naranja- son el norte y parte del este y oeste de Buenos Aires -incluida la Ciudad-, y puntos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.
En estas áreas, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas, mientras que se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros. En el norte del Litoral, en cambio, los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 milímetros.
Por otro lado, la advertencia de nivel amarillo por tormentas alcanza a las zonas restantes de esas provincias, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Mendoza. En estos casos se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.
Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
A su vez, el SMN publicó una alerta naranja por lluvias fuertes en Río Negro, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local, y en las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.
Asimismo, la advertencia amarilla por lluvias afecta a Chubut y Neuquén. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros.
Por último, la alerta amarilla por vientos fuertes alcanza a las zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. En estas áreas podrían aparecer vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100.
El tiempo en el AMBA
El organismo también emitió el pronóstico para este miércoles en el AMBA y señaló que, en la Ciudad, mínima parte de los en 14°C y la máxima alcanzaría los 19°C. Será una jornada con mucha probabilidad de precipitación: se anticipan tormentas para la mañana y tormentas fuertes para la tarde.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 19°C y la mínima parte en los 14°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas a lo largo de todo el día, y la humedad será del 84%.
En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 18°C en Catamarca; 30°C y 19°C en Chaco; 13°C y 7°C en Chubut; 20°C y 15°C en Córdoba; 30°C y 19°C en Corrientes; 23°C y 16°C en Entre Ríos; 30°C y 20°C en Formosa; 27°C y 14°C en Jujuy; 17°C y 11°C en La Pampa; 27°C y 16°C en La Rioja; y 18°C y 13°C en Mendoza.
Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 20°C; 11°C y 8°C en Neuquén; 11°C y 8°C en Río Negro; 27°C y 13°C en Salta; 22°C y 13°C en San Juan; 19°C y 14°C en San Luis; 14°C y 4°C en Santa Cruz; 23°C y 16°C en Santa Fe; 28°C y 19°C en Santiago del Estero; 12°C y 4°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 16°C en Tucumán.
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