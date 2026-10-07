Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos para este miércoles 7 de octubre: las provincias afectadas

En el marco de una seguidilla de días estables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que, este miércoles 7 de octubre, esa zona volverá a ser afectada por los efectos de El Niño y se presentarán condiciones adversas. Además, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos en varias provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde rige el aviso naranja- son el norte y parte del este y oeste de Buenos Aires -incluida la Ciudad-, y puntos de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y San Luis.

En estas áreas, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas, mientras que se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros. En el norte del Litoral, en cambio, los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 milímetros.

El mapa de alertas para este miércoles 7 de octubre

Por otro lado, la advertencia de nivel amarillo por tormentas alcanza a las zonas restantes de esas provincias, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Mendoza. En estos casos se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A su vez, el SMN publicó una alerta naranja por lluvias fuertes en Río Negro, donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local, y en las zonas más altas de la cordillera, no se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

Asimismo, la advertencia amarilla por lluvias afecta a Chubut y Neuquén. En estos casos, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 10 y 30 milímetros.

Por último, la alerta amarilla por vientos fuertes alcanza a las zonas cordilleranas de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta. En estas áreas podrían aparecer vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con ráfagas que pueden superar los 100.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico para este miércoles en el AMBA y señaló que, en la Ciudad, mínima parte de los en 14°C y la máxima alcanzaría los 19°C. Será una jornada con mucha probabilidad de precipitación: se anticipan tormentas para la mañana y tormentas fuertes para la tarde.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 19°C y la mínima parte en los 14°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas a lo largo de todo el día, y la humedad será del 84%.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 18°C en Catamarca; 30°C y 19°C en Chaco; 13°C y 7°C en Chubut; 20°C y 15°C en Córdoba; 30°C y 19°C en Corrientes; 23°C y 16°C en Entre Ríos; 30°C y 20°C en Formosa; 27°C y 14°C en Jujuy; 17°C y 11°C en La Pampa; 27°C y 16°C en La Rioja; y 18°C y 13°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 28°C y 20°C; 11°C y 8°C en Neuquén; 11°C y 8°C en Río Negro; 27°C y 13°C en Salta; 22°C y 13°C en San Juan; 19°C y 14°C en San Luis; 14°C y 4°C en Santa Cruz; 23°C y 16°C en Santa Fe; 28°C y 19°C en Santiago del Estero; 12°C y 4°C en Tierra del Fuego; y 27°C y 16°C en Tucumán.