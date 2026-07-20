Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias y vientos para este lunes 20 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarilla por tormentas, nevadas, lluvias, vientos y viento Zonda para este lunes 20 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá 11 provincias afectadas y, en algunos casos, los fenómenos meteorológicos pronosticados podrían ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas regirá en Corrientes. Según el parte, el área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas, que podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, importante actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Las alertas emitidas por el SMN para este lunes 20 de julio SMN

También habrá alerta naranja por nevadas en el oeste de Mendoza y el sudoeste de San Juan. En esas zonas se esperan nevadas intensas y persistentes, con valores de nieve acumulada de entre 100 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, que pueden ser superados de manera puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos, posible viento blanco y reducción de la visibilidad.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas alcanzará el sudeste de Corrientes y Misiones. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas, granizo, ráfagas e importante actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

La alerta amarilla por nevadas regirá en el oeste de La Rioja, el noroeste de San Juan y un sector del noroeste de Mendoza. Según el organismo, se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros para cada día de pronóstico, que pueden ser superadas de forma puntual. En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o aguanieve, mientras que los vientos intensos podrían provocar viento blanco y reducción de la visibilidad.

Rige una alerta por tormentas en dos provincias SMN

En tanto, habrá alerta amarilla por lluvias en el sur de la provincia de Buenos Aires y el este de Río Negro. El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Por otro lado, la alerta amarilla por vientos alcanzará el oeste de San Juan, La Rioja y Catamarca, además de sectores del oeste de Tucumán, Salta y Jujuy. En las zonas de alta cordillera se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Este fenómeno podría provocar una reducción de la visibilidad.

También se emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores del centro de Catamarca, el oeste de Tucumán, el centro de Salta y el centro de Jujuy. Se prevén velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

En dos provincias rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

Para las zonas bajo alerta por tormentas, el SMN recomienda salir solo si es necesario, permanecer en construcciones cerradas, alejarse de áreas inundables y no ingresar en calles anegadas. También aconseja desconectar los electrodomésticos si entra agua, asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, linterna, radio a pilas y botiquín.

Ante las nevadas, el organismo pide salir solo si es imprescindible y circular únicamente con vehículos preparados para el hielo y la nieve. Además, recomienda revisar el estado de los techos, canaletas y desagües, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos, agua potable, medicamentos y elementos de emergencia.

En dos provincias rige una alerta naranja por nevadas SMN

Frente a las lluvias, el SMN aconseja evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros. También recomienda mantenerse alejado de las zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua en las viviendas.

Por los fuertes vientos, se recomienda evitar salir, cerrar puertas y ventanas y retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos. El organismo también pide no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes y conducir con precaución.

Por último, ante el viento Zonda, el SMN aconseja permanecer en lugares cerrados, evitar el ingreso de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser desplazados. También recomienda hidratarse, proteger los ojos y la nariz, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este lunes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 14°C. Durante la mañana estará nublado, mientras que al mediodía y por la tarde se esperan lloviznas, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones y vientos de hasta 31 kilómetros por hora. Por la noche se pronostican lluvias aisladas. Para el martes se prevén lloviznas durante la mañana y que luego cesen las precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, donde la mínima será de 6°C y la máxima de 13°C, también se espera una mañana nublada, con lloviznas al mediodía y durante la tarde, y lluvias aisladas por la noche. Para el martes se anticipa una leve suba de la temperatura y precipitaciones únicamente durante la mañana. Para el resto de la semana se pronostica que las condiciones se estabilicen.

Por otra parte, en Córdoba se esperan 8°C de mínima y 16°C de máxima; Tucumán tendrá registros de 10°C a 18°C; Santa Fe y Entre Ríos, de 10°C a 16°C; Jujuy, de 10°C a 20°C; Salta, de 12°C a 18°C; y Misiones, de 18°C a 28°C.

En tanto, las temperaturas irán de 9°C a 16°C en La Rioja; de 11°C a 21°C en Santiago del Estero; de 7°C a 13°C en San Luis; de 6°C a 13°C en San Juan; de 5°C a 11°C en Mendoza; de 3°C a 9°C en Río Negro; de −1°C a 6°C en Chubut; y de −5°C a 1°C en Santa Cruz.