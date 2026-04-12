Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y viento para este domingo 12 de abril: las provincias afectadas

En el marco de un fin de semana que comenzó con temperaturas agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, nevadas y viento para este domingo 12 de abril e indicó que habrá nueve provincias afectadas.

La alerta naranja por tormentas regirá en el este de Formosa, donde se prevén lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Estas condiciones estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que podrían superarse de forma puntual.

Por su parte, la alerta amarilla por tormentas afectará a Misiones, el norte de Corrientes, Chaco y el centro de Formosa. En estas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 70 milímetros, con registros más elevados previstos en el noreste del país.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 12 de abril SMN

En la Patagonia, estarán bajo alerta amarilla por nevadas el oeste de Río Negro, el sudoeste de Neuquén y el noroeste de Chubut. El área será afectada por lluvias con acumulaciones estimadas entre 10 y 20 milímetros, que pueden superarse en forma puntual. No se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de nieve, principalmente en zonas elevadas.

Además, el SMN emitió una alerta amarilla por viento en Tierra del Fuego y el oeste de Santa Cruz, donde se esperan vientos del sector norte con velocidades entre 40 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Frente a estas condiciones, el organismo recomendó seguir las indicaciones de las autoridades y limitar las salidas a lo estrictamente necesario en las zonas bajo alerta naranja por tormentas. También aconsejó permanecer en construcciones cerradas, asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia con elementos básicos como linterna, radio y agua potable.

En tres provincias rige una alerta de nivel amarillo por nevadas Estrella Herrera

Para las áreas bajo alerta amarilla por nevadas se sugiere evitar desplazamientos innecesarios, circular con vehículos preparados para hielo y nieve y verificar el estado de techos y desagües. Asimismo, se recomienda contar con provisiones suficientes y ventilar los ambientes para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

En las regiones afectadas por alerta amarilla por viento, el SMN indicó evitar actividades al aire libre, asegurar elementos que puedan ser desplazados por las ráfagas y no refugiarse bajo estructuras inestables como carteles o árboles. También aconsejó extremar precauciones al conducir.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, en la ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 25°C. Durante la mañana se prevén chaparrones, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora, mientras que hacia el resto del día el cielo estará parcialmente nublado. Para el lunes se anticipa una mejora en las condiciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se pronostica una mínima de 15°C y una máxima de 24°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan chaparrones durante la mañana con hasta un 40% de probabilidad de precipitación. Para el lunes se prevé un leve descenso de la temperatura y el martes podrían registrarse nuevas lluvias.

En tanto, las temperaturas máximas y mínimas previstas para este domingo serán de 25°C y 12°C en Córdoba; 31°C y 16°C en Tucumán; 26°C y 15°C en Santa Fe; y 26°C y 16°C en Entre Ríos.

Asimismo, se esperan 27°C de máxima y 13°C de mínima en Jujuy; 26°C y 14°C en Salta; 25°C y 20°C en Misiones; 33°C y 18°C en La Rioja; 27°C y 16°C en Santiago del Estero; 30°C y 15°C en San Luis; 30°C y 16°C en San Juan; 30°C y 16°C en Mendoza; 20°C y 12°C en Río Negro; 17°C y 12°C en Chubut; y 14°C y 3°C en Santa Cruz.