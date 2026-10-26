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LA NACION

Friedrich Nietzsche, filósofo: “Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias”

El pensador nos hace reflexionar con sus frases y en esta ocasión recordemos una que habla de la superación

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Una estela con el retrato de Friedrich Nietzsche, situada frente a la Casa Nietzsche de Naumburg, ofrece información sobre quien fuera un destacado residente de la vivienda
Una estela con el retrato de Friedrich Nietzsche, situada frente a la Casa Nietzsche de Naumburg, ofrece información sobre quien fuera un destacado residente de la vivienda

Aunque murió en 1900, hace más de un siglo, Friedrich Nietzsche sigue siendo recordado por su pensamiento y por frases que invitan a reflexionar sobre distintos aspectos de la vida. Por ello, la cita de hoy es: “Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias”.

Cabe precisar que su obra ejerció una profunda influencia en el pensamiento mundial contemporáneo y en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la música, la historia, la religión, la ciencia o la tragedia.

Una de las frases de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la historia
Una de las frases de Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la historia

¿Qué significa “Quien sube a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, reales o imaginarias”?

La frase usa la “montaña” como una metáfora de la superación y de una perspectiva más amplia. Nietzsche sugiere que, cuando una persona logra elevarse por encima de sus miedos, problemas y preocupaciones cotidianas, puede ver las tragedias con mayor distancia y evitar que la dominen emocionalmente.

Se trata de un aforismo filosófico, muy al estilo del pensador alemán Friedrich Nietzsche.

Explicación:

  • “Reírse” no significa negar el dolor real ni burlarse de las desgracias ajenas. Por el contrario, alude a conservar libertad interior, fortaleza y capacidad de relativizar aquello que antes parecía insoportable.
  • Las “tragedias imaginarias” serían las anticipaciones, temores o preocupaciones, por citar algunos ejemplos, que todavía no han ocurrido, publica Cuerpo Mente.

En otras palabras: cuando crecés, madurás o conseguís mirar un problema desde otra perspectiva, puede parecerte menor grande y menos capaz de controlar tu vida.

La cita se extrae de “Así habló Zaratustra” (Also sprach Zarathustra), obra de Friedrich Nietzsche publicada entre 1883 y 1885. Aparece en el pasaje conocido como “Del leer y el escribir”, con una formulación habitual: “Quien asciende a las montañas más altas se ríe de todas las tragedias, de las del teatro y de las de la vida”.

El Comercio (Perú)
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