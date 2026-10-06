Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este martes 6 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas, nevadas y lluvias para este martes 6 de octubre en ocho provincias. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el organismo nacional, la alerta naranja por tormentas se prevé para el sur de San Luis y el centro de Mendoza. Esos distritos serán afectados por tormentas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Por otro lado, para el mismo fenómeno pero de nivel amarillo, el alerta se prevé para el centro de San Luis, para el norte y sur de Mendoza y el noreste de La Pampa.

Las provincias bajo alerta durante esta jornada

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Asimismo, el alerta amarilla por lluvias corre para el centro de Río Negro y Neuquén. El área de alerta será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera local.

En tanto, el alerta amarillo por Zonda se espera para el extremo oeste de La Rioja, donde el viento alcanzará velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por este motivo, el organismo sugirió evitar salir al momento del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, conducir con precaución, hidratarse y proteger tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo, no encender fuego.

Finalmente, el alerta amarillo por nevadas corre para la provincia de San Juan. En ese distrito se esperan valores totales de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma local. En las zonas menos elevadas la precipitación podrá llegar a ser en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

El tiempo en el AMBA

Así estará el clima en suelo porteño

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también emitió el pronóstico para este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde las condiciones mejorarán con respecto al lunes y el tiempo se mantendrá más cálido y nublado.

El SMN indicó que la mínima comenzó en 14°C y la máxima alcanzará los 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y a lo largo de toda la jornada habrá vientos de hasta 35 kilómetros por hora, aunque no se esperan precipitaciones. Para el miércoles se prevé que la temperatura se mantenga entre los 14°C y 18°C, en una jornada nublada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y con un 70% de chaparrones que incluyen actividad eléctrica.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la máxima será de 19°C y la mínima fue de 12°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará algo nublado por la mañana, parcialmente despejado al mediodía, y algo nublado durante la tarde y la noche. El miércoles a partir del mediodía los chaparrones se harán presente en el extremo oeste del territorio bonaerense, aunque de forma aislada e intermitente.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 15°C en Catamarca; 25°C y 13°C en Chaco; 16°C y 6°C en Chubut; 24°C y 11°C en Córdoba; 25°C y 12°C en Corrientes; 22°C y 8°C en Entre Ríos; 26°C y 12°C en Formosa; 20°C y 13°C en Jujuy; 19°C y 7°C en La Pampa; 27°C y 10°C en La Rioja; y 25°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 12°C; 20°C y 10°C en Neuquén; 16°C y 6°C en Río Negro; 20°C y 12°C en Salta; 31°C y 8°C en San Juan; 25°C y 11°C en San Luis; 8°C y 4°C en Santa Cruz; 22°C y 10°C en Santa Fe; 26°C y 14°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.