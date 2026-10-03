Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y Zonda para este sábado 3 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas, lluvias, nevadas, viento fuerte y Zonda para este sábado 3 de octubre. Este nivel de advertencias implica la posibilidad de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según el organismo, la alerta naranja por tormentas está vigente para Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. Ese sector del país será afectado por intensas lluvias, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían estar acompañadas por ráfagas intensas, que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Asimismo, para el mismo fenómeno, pero bajo una advertencia de nivel amarillo se encuentran el centro de la provincia de Buenos Aires, el extremo oeste de Chaco y Formosa, el norte de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Santiago del Estero. En esas geografías se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la caída de granizo y una intensa actividad eléctrica.

Las provincias afectadas para esta jornada

A partir de esta situación, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En otro orden, la alerta amarilla por Zonda rige para el sur de Salta, el oeste de Catamarca y de La Rioja, y el centro de San Juan. En esos puntos acaecerán vientos de velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 70. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En consonancia, la alerta amarilla por vientos fuertes se prevé en el oeste de Jujuy, de Salta y de Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén. En esos distritos se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora con vientos que pueden superar los 100.

Con este cuadro de situación, el SMN aconsejó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

Finalmente, el alerta naranja por nevadas corre para el sector cordillerano suroeste de Chubut; mientras que para el mismo fenómeno, pero de nivel amarillo, el alerta se prevé para el área montañosa de Neuquén, Río Negro y Chubut. En esos puntos se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros. Además, en las regiones de menor elevación, la precipitación puede darse en forma de lluvia y/o nieve.

Para evitar altercados, el ente que depende del Ministerio de Defensa solicitó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El tiempo en el AMBA

Para este sábado, el SMN indicó que la mínima será de 12°C y la máxima de 16°C en la ciudad de Buenos Aires. El cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y el porcentaje de precipitaciones oscila entre el 40 y el 100% entre la mañana y bien adentrada la tarde.

Para este sábado se esperan lluvias en suelo porteño

Para este domingo se prevé que la temperatura se mantenga entre los 12°C y 20°C, en una jornada entre nublada y soleada, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora y sin probabilidades de lluvia.

En la provincia de Buenos Aires, habrá una máxima de 19°C y una mínima de 14°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará nublado durante toda la jornada. Los chaparrones se harán presente en el centro y el extremo oeste del territorio bonaerense.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 26°C y 15°C en Catamarca; 25°C y 13°C en Chaco; 16°C y 6°C en Chubut; 24°C y 11°C en Córdoba; 25°C y 12°C en Corrientes; 22°C y 8°C en Entre Ríos; 26°C y 12°C en Formosa; 20°C y 13°C en Jujuy; 19°C y 7°C en La Pampa; 27°C y 10°C en La Rioja; y 25°C y 9°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 25°C y 12°C; 20°C y 10°C en Neuquén; 16°C y 6°C en Río Negro; 20°C y 12°C en Salta; 31°C y 8°C en San Juan; 25°C y 11°C en San Luis; 8°C y 4°C en Santa Cruz; 22°C y 10°C en Santa Fe; 26°C y 14°C en Santiago del Estero; 9°C y 3°C en Tierra del Fuego; y 25°C y 12°C en Tucumán.