Hay alerta roja, naranja y amarilla por frío extremo, nevadas, lluvias y vientos para este domingo 2 de agosto: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por frío extremo, lluvias, nevadas, vientos y viento Zonda para este domingo 2 de agosto. Según indicó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, hay ocho provincias afectadas y una de las advertencias emitidas implica la posible presencia de temperaturas “muy peligrosas” para la salud.

La alerta roja por frío extremo rige en el oeste de Santa Cruz, donde se pueden registrar temperaturas con “efecto alto a extremo en la salud”, consideradas “muy peligrosas” y que “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”. En estos lugares, la mínima podría ser de hasta -3°C.

A su vez, la alerta amarilla por frío extremo alcanza a Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Según el organismo, las temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud y resultar peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

En dos provincias argentinas rigen alertas por frío extremo SMN

Frente al frío extremo, el SMN recomienda evitar la exposición prolongada en exteriores y, en caso de tener que salir, utilizar varias capas de ropa liviana. También aconseja mantener la vivienda calefaccionada de manera segura, tomar abundante líquido, evitar las bebidas alcohólicas y prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, hay una alerta naranja por nevadas para el noroeste de Neuquén y el oeste de Mendoza. El área podría ser afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes, y se prevén valores de nieve acumulada de entre 50 y 100 centímetros durante todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por una reducción de la visibilidad.

La alerta amarilla por nevadas, en tanto, rige en el sudoeste de San Juan, el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro, el sur y oeste de Chubut y distintas zonas de Santa Cruz. Allí se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros en áreas cordilleranas y de entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas. Estas cifras podrían superarse de manera puntual y, en los sectores de menor altura, no se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 2 de agosto SMN

Ante las nevadas, el organismo aconseja salir únicamente si resulta imprescindible, seguir las instrucciones de las autoridades locales y circular con vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. También recomienda revisar los techos, las canaletas y los desagües; ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono; y contar con alimentos, agua potable, linternas, mantas y medicamentos.

También rige una alerta amarilla por lluvias en Neuquén y el sur de Mendoza, donde se anticipan precipitaciones persistentes y se prevén valores acumulados de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.

Frente a las lluvias, el SMN recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros y mantenerse alejado de las zonas inundables. En caso de que ingrese agua en una vivienda, se debe cortar el suministro eléctrico.

En dos provincias rige una alerta amarilla por lluvias Ricardo Pristupluk

El organismo también emitió una alerta amarilla por vientos para el oeste de Mendoza, el oeste de San Juan y el noroeste de San Luis. La zona cordillerana será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. En el resto del área se prevén vientos del sector norte de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Ante los fuertes vientos, se recomienda evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas. Tampoco se aconseja refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y se debe conducir con precaución.

Por último, hay una alerta amarilla por viento Zonda en el sur de Mendoza. Según el parte, el área puede ser afectada por velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno además puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Frente al viento Zonda, el organismo aconseja evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de polvo y aire caliente y asegurar los objetos que puedan ser arrastrados. También recomienda hidratarse, proteger los ojos y la nariz con anteojos y barbijo, conducir con precaución y no encender fuego.

El tiempo en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 15°C. Durante la mañana se prevé la presencia de neblina y, a partir del mediodía y hasta la noche, el cielo estará mayormente nublado, con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante el mediodía y la tarde. Para el lunes también se espera neblina durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 14°C. Al igual que en la Ciudad, durante la mañana se registraría neblina y el cielo permanecerá mayormente nublado durante el resto de la jornada. Para el lunes no se pronostican precipitaciones, condición que se mantendría durante el resto de la semana.

En el resto del país, Córdoba tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 17°C; Tucumán, 11°C y 26°C; Santa Fe, 11°C y 20°C; Entre Ríos, 11°C y 20°C; Jujuy, 9°C y 27°C; Salta, 9°C y 27°C; Misiones, 18°C y 25°C; y La Rioja, 11°C y 24°C.

En tanto, en Santiago del Estero se esperan una mínima de 14°C y una máxima de 24°C; en San Luis, 10°C y 22°C; en San Juan, 9°C y 22°C; en Mendoza, 8°C y 20°C; en Río Negro, 7°C y 15°C; en Chubut, 5°C y 14°C; y en Santa Cruz, 1°C y 5°C.