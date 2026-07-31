Tormentas, viento Zonda y nevadas: las provincias bajo alerta del SMN este viernes y el pronóstico para el fin de semana

Casi la mitad del país se encuentra hoy en alerta amarilla o naranja por tormentas o fuertes vientos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), buena parte de la provincia de Buenos Aires, incluida la capital argentina y su área conurbana, experimenta lluvias que se intensificarán hacia la noche y parte de la madrugada del sábado. De acuerdo con el organismo meteorológico, la alerta naranja significa que se esperan eventos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, por lo que recomienda resguardo.

Pueden estar tranquilas las personas que en este momento pisan suelo misionero, chubutense, rionegrino y fueguino. Se sugiere que el resto esté atento a las alertas meteorológicas de hoy.

Se esperan acumulados de precipitación de entre 30 y 50 milímetros, aunque de manera puntual podrían superarse esos valores. Con ráfagas de entre 40 y 50 kilómetros por hora, el viento cálido proveniente del norte que golpea al Área Metropolitana de Buenos Aires traerá consigo las tormentas intensas que permanecerán hasta mañana. Las temperaturas de hoy serán primaverales: mínima de 14 °C y máxima de 21 °C.

⚠ El cierre de julio estará marcado por un nuevo episodio de tiempo extremo en #Argentina.



El SMN mantiene alertas por varios fenómenos en distintas regiones del país 🧐.



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La alerta naranja se reproduce en casi todo el este de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y de Entre Ríos. Por tormentas también hay alerta amarilla en La Pampa, Córdoba, el resto de Santa Fe y Entre Ríos, Corrientes y Chaco. El resto de las provincias del norte, el noroeste argentino y Cuyo se encuentran en alerta por vientos intensos. En especial, las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza y la zona cordillerana de Neuquén tienen alerta naranja por viento Zonda.

El viento Zonda es un viento cálido, muy seco y fuerte que desciende desde la Cordillera de los Andes hacia el este, principalmente en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y el oeste de San Luis. Se produce cuando una masa de aire húmedo proveniente del océano Pacífico asciende por la ladera chilena de los Andes, pierde gran parte de su humedad en forma de lluvia o nieve y, al cruzar la cordillera, desciende por el lado argentino. En el sur, en Santa Cruz, hay alerta amarilla por nevadas. Pero, de acuerdo con el SMN, este peligroso panorama no se reproducirá mañana. Esto es algo que, conforme pasen las horas del día, es probable que cambie, así que se recomienda revisar el pronóstico por la noche.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, las tormentas intensas permanecerán hasta mañana Aníbal Greco - La Nación

En cuanto a temperaturas extremas, el organismo meteorológico elevó a alerta roja la mitad cordillerana de Santa Cruz y a amarilla el sur de esa provincia y de Tierra del Fuego. Para el sábado hay prevista alerta amarilla por tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como en toda la región del Litoral, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco. Además de esto, la zona cordillerana de Mendoza, Neuquén y Río Negro también puede seguir registrando vientos extremos.

El tiempo durante el fin de semana

Tras el paso del temporal que provocará tormentas y fuertes vientos este viernes, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual durante el fin de semana, aunque el cambio de masa de aire dejará un marcado descenso de la temperatura en buena parte del país.

El sábado comenzará con lluvias y tormentas residuales sobre el este de Buenos Aires, el AMBA y sectores del Litoral, pero los fenómenos perderán intensidad a medida que el sistema se desplace hacia el Atlántico. Detrás del frente ingresará aire más frío desde el sur, acompañado por vientos moderados a fuertes, por lo que la sensación térmica será baja, especialmente durante la mañana y la noche. En la cordillera persistirán las nevadas y continuarán los fuertes vientos en el oeste del país.

Alertas en todo el país por tormentas, viento y nevadas (Captura del SMN) SMN

Para el domingo se espera una mejora más generalizada. El cielo estará entre parcialmente nublado y despejado en gran parte del centro y norte de la Argentina, con ambiente frío durante las primeras horas del día y temperaturas que se recuperarán lentamente por la tarde. Solo algunas zonas cordilleranas mantendrán condiciones inestables con nevadas aisladas, mientras que el extremo noreste del país aún podría registrar precipitaciones aisladas.

En el AMBA, el sábado todavía podrían registrarse chaparrones y tormentas durante la madrugada y la mañana, con una máxima cercana a los 19 °C y viento del sur. El domingo, en cambio, predominará el tiempo estable, con nieblas o neblinas aisladas durante las primeras horas, una mínima cercana a 8 °C y una máxima de alrededor de 15 °C.