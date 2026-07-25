Hay alerta roja y naranja por frío extremo, nevadas y vientos para este sábado 25 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 25 de julio una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por frío extremo, nevadas y viento en diferentes regiones del país. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La mayor peligrosidad se concentra en el sector oeste de la provincia de Santa Cruz, donde rige una alerta roja por frío extremo. En esas áreas, el organismo advirtió que los fenómenos meteorológicos pueden afectar a todas las personas. La temperatura mínima, en estos casos, podría llegar a -11 °C.

En el caso del extremo sur de ese distrito y de la provincia de Tierra del Fuego, el aviso por nevadas es de nivel amarillo, lo que implica que podría haber efectos en la salud de los ciudadanos que viven en las zonas afectadas. Además, se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual.

Varias zonas se verán afectadas, según el SMN

Ante este cuadro, el ente que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarte por las autoridades, tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En esa misma dirección, la caída de nieve también está prevista para la franja cordillerana de las provincias de Mendoza y San Juan, donde rige un alerta naranja y se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en todo el período de alarma, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

El frío extremo seguirá presente en un sector patagónico

Finalmente, se emitió una alerta amarilla por para el sector oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut, geografía que será afectada por vientos del sector Oeste con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros.

Teniendo en cuenta este cuadro, el SMN sugirió evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura oscilará entre los 13°C y los 16°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, aunque podrían producirse algunas salidas intermitentes del sol y la probabilidad de lluvias es nula a lo largo de la jornada. Para el domingo, el SMN prevé que la situación sea idéntica, aunque levemente más calurosa.

Nublado y ventoso: así estará el clima en la Ciudad

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 20°C. También se prevé cielo semi nublado y nulas probabilidades de lluvia.

En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 17°C y 7°C en Catamarca; 18°C y 11°C en Chaco; 10°C y 1°C en Chubut; 14°C y 7°C en Córdoba; 18°C y 11°C en Corrientes; 15°C y 10°C en Entre Ríos; 18°C y 11°C en Formosa; 13°C y 5°C en Jujuy; 13°C y 5°C en La Pampa; 16°C y 6°C en La Rioja; y 11°C y 3°C en Mendoza.

Por otro lado, en Misiones las temperaturas se mantendrán entre 20°C y 13°C; 11°C y 4°C en Neuquén; 11°C y 5°C en Río Negro; 13°C y 5°C en Salta; 12°C y 2°C en San Juan; 12°C y 4°C en San Luis; 1°C y -16°C en Santa Cruz; 15°C y 10°C en Santa Fe; 18°C y 7°C en Santiago del Estero; 2°C y -5°C en Tierra del Fuego; y 15°C y 8°C en Tucumán.