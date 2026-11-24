Tras un arranque de semana con temperaturas cálidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 24 de noviembre las condiciones se mantendrán en la misma línea, aunque con un cielo más encapotado. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos para distintas regiones del país.

Según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona afectada por el aviso naranja por tormentas comprende las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Esos distritos serán afectados por tormentas aisladas fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrán alcanzar los 90 kilómetros por hora y frecuente actividad eléctrica. Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros que pueden ser superados de manera puntual.

Las provincias bajo alerta durante la jornada

Por el mismo fenómeno pero de un nivel amarillo, el SMN emitió un alerta para Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y el cordón balneario de la provincia de Buenos Aires. En esos lugares se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas; y se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.

A partir de estas previsiones, el organismo meteorológico sugirió evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por último, el alerta amarillo por vientos fuertes se mantiene para el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esas localidades se verán afectadas por ráfagas del oeste o sudoeste con velocidades entre 40 y 70 kilómetros por hora y bocanadas que pueden superar los 90.

De este modo, el organismo que depende del Ministerio de Defensa recomendó evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, tener precaución al conducir.

El tiempo en el AMBA

El organismo también emitió el pronóstico para este martes en el AMBA, en donde las condiciones serán similares al lunes y el cielo se mantendrá nublado durante casi toda la jornada.

En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura mínima comenzó en 19°C y la máxima alcanzará los 30 grados un poco más elevada que durante los últimos días. El cielo comenzará a estar parcialmente nublado a partir de la mañana y la humedad será del 72%. Para el miércoles se espera un pronóstico similar pero aún con mayor presencia solar.

Así estará el clima en la Ciudad este martes

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la temperatura oscilará entre 20°C y 29 grados de máxima. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se prevé un día con 0% de probabilidad de lluvias. Las ráfagas de viento alcanzarán velocidades aproximadas de entre 10 y 25 kilómetros por hora.

El pronóstico para el resto del país marcó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 28°C y 20°C en Catamarca; 31°C y 22°C en Chaco; 21°C y 13°C en Chubut; 26°C y 15°C en Córdoba; 31°C y 21°C en Corrientes; 27°C y 18°C en Entre Ríos; 31°C y 23°C en Formosa; 30°C y 20°C en Jujuy; 25°C y 12°C en La Pampa; y 30°C y 20°C en La Rioja.

Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 26°C y 16°C en Mendoza; 30°C y 22°C en Misiones; 23°C y 11°C en Neuquén; 24°C y 11°C en Río Negro; 30°C y 20°C en Salta; 29°C y 19°C en San Juan; 27°C y 16°C en San Luis; 13°C y 10°C en Santa Cruz; 28°C y 18°C en Santa Fe; 26°C y 18°C en Santiago del Estero; 12°C y 7°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 19°C en Tucumán.