¿Hay entradas para la vigilia joven del papa León XIV hoy en el Monumento a los Españoles?
El encuentro con los jóvenes requería de inscripción, pero se trata de un evento abierto al público; cuáles son los datos exactos para participar
- 3 minutos de lectura'
La visita del papa León XIV congrega a millones de creyentes que desean verlo y saludarlo en su paso por el país, por lo que resulta importante saber si hay entradas para la vigilia joven del papa León XIV hoy en el Monumento a los Españoles.
De acuerdo a la información oficial, provista por la organización de los eventos de Su Santidad, el encuentro con los jóvenes se llevará a cabo este martes 10 de noviembre, a partir de las 20.15 horas.
Esta actividad se desarrolla luego del viaje que el papa León XIV realizara a la ciudad de Córdoba en la primera parte de la jornada.
De regreso en Buenos Aires, el Sumo Pontífice tendrá un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
¿Hay entradas para la vigilia joven del papa León XIV hoy en el Monumento a los Españoles?
Esta actividad requería de una inscripción previa para quienes pretendían un lugar más cercano al escenario, o contar con un asiento a lo largo del evento. Esa instancia para anotarse ya no se encuentra vigente, ya que requería de etapas como la carga de la solicitud, la verificación de email, la aprobación y la asignación de sector.
A partir del 1° de noviembre se envió por correo electrónico el código de verificación de la inscripción para acceder al lugar designado con el QR.
Sin embargo, quienes no hayan podido anotarse previamente, tendrán la chance de participar del evento, acercándose al punto de encuentro, considerando siempre la masividad de la convocatoria.
La consigna “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”, sintetiza la idea de unión, comunidad y encuentro en los lugares que visitará durante su estadía el máximo exponente del catolicismo.
Este mensaje es el que acompaña a la vigilia de jóvenes, y, de acuerdo al sitio oficial, quienes no hayan logrado inscribirse al evento, pueden asistir sin inconvenientes.
“Si no llegaste a inscribirte a los eventos, ¡Vení igual! Los eventos son abiertos a todo público", se lee en el apartado principal del encuentro.
Cómo es la agenda del papa León XIV el Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
- 1
- 2
Avalancha y desesperación: qué pasó y qué contaron los jóvenes que participaron de la fiesta de un bicampeón de rugby
- 3
La reflexión de Octavio Paz que une el amor, la vida y la muerte: “Es una de las respuestas que el hombre ha inventado”
- 4
Así fue el segundo día del papa León XIV en la Argentina: de la misa en el Monumento al saludo en el Arzobispado