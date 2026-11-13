Hay vuelos demorados en Aeroparque por el “paro a la japonesa” de un gremio
ATE-ANAC realiza una medida de fuerza que consiste en reforzar las tareas de servicio de extinción de incendios, control terrestre, capacitación y revisión de aeronaves
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Este viernes por la mañana hay seis vuelos demorados en Aeroparque Jorge Newbery por una medida de fuerza que realiza uno de los varios gremios que nuclea a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
ATE-ANAC adelantó el jueves por la tarde que iba a realizar un “paro a la japonesa”, modalidad de protesta en la que los empleados, en lugar de interrumpir sus tareas, continúan trabajando e incluso incrementan la producción para generar dificultades operativas o económicas a la empresa. Aunque su nombre remite a Japón, es en realidad un mito extendido en Occidente, cuya difusión suele vincularse con el modelo de producción just in time de Toyota y la idea de que una sobreproducción podía perjudicar a las empresas.
Desde ATE-ANAC indicaron a LA NACION que la medida responde a 10 meses de salario congelado y el supuesto desfinanciamiento de las áreas operativas. El gremio nuclea a empleados de servicio de extinción de incendios, control terrestre y de aeronaves, y capacitación.
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