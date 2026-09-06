Hicieron en Buenos Aires un alfajor de más de tres toneladas de peso, el más grande del mundo

El alfajor es un indiscutido clásico argentino y por eso el record del más grande del mundo tenía que ser nacional. Este sábado, en la primera jornada de Cafecito BA —la feria organizada por el gobierno porteño que celebra la cultura del café de especialidad— una pieza de pastelería de más de 3000 kilos rompió el Record Guinness y se convirtió en el nuevo líder, superando así a Uruguay, que hasta ahora ostentaba la marca.

En el evento, que tiene lugar este fin de semana en la Plaza de las Naciones Unidas, en el barrio porteño de Recoleta, estuvo presente un juez oficial de Guinness World Records, que verificó y certificó el logro. También contó con la participación del streamer y youtuber Iván Buhajeruk Fernández (más conocido como Spreen), quien hace pocos meses lanzó su propia marca de alfajores, “Giga”.

Finalmente, el alfajor argentino logró romper con creces el record uruguayo (que había sido conseguido en 2010, cuando Alfajores de las Sierras de Minas elaboró en una pieza de 464 kilos). El producto final pesó 3112 kilos y para hacerlo se utilizaron 1400 kilos de dulce de leche, 400 kilos de chocolate, 800 de harina, más de 7500 huevos y 100 kilos de miel.

Spreen sostiene el diploma de Guinness @ClanSpreen

Más de 100 personas participaron de la elaboración y el montaje, entre los que se encontraban profesores y alumnos del Instituto Gastronómico Internacional (IGI). Una vez que la jueza certificó el nuevo récord, las cientos de personas que se encontraban en el lugar pudieron degustar 60.000 porciones del alfajor gigante.

“Hoy Guinness World Records hizo presencia para verificar un intento oficial para el alfajor más grande del mundo. El mínimo a ser superado era de 464 kilogramos, oficialmente registrados en 2010 en Uruguay. Luego de todo el proceso de verificación y luego de todo el proceso de validación, y luego del proceso de pesaje de las 46 piezas, pudimos certificar que se cumplió un peso de 3112 kilogramos, así que felicitaciones, Argentina”, dijo la jueza del evento ante una multitud, que celebró el logro con gritos y aplausos.

En tanto, la parte del alfajor que no se repartió entre el público fue enviada a uno de los centros de primera infancia de la ciudad de Buenos Aires.

El evento gastronómico

El alfajor más grande del mundo, ahora en Buenos Aires

En tanto, este domingo 6 de septiembre continúa la segunda jornada de Cafecito BA, con más de 20 puestos de cafeterías, cafés desde $5000, opciones dulces y saladas desde $4500, sándwiches y alternativas para el mediodía. La programación incluirá también shows en vivo, series en un cine al aire libre, espacios de lectura, lectura de la borra del café y DJ sets.

Con entrada libre y gratuita, comenzará este domingo a partir de las 10.30 y se extenderá hasta las 18. El encuentro reúne distintas propuestas vinculadas con la cultura del café y actividades para disfrutar al aire libre pese a las bajas temperaturas. Entre los establecimientos que forman parte de esta edición se encuentran: