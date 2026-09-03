El alfajor más grande del mundo: dónde será el intento por romper el Récord Guinness este fin de semana

Un alfajor gigante buscará convertirse en el más grande del mundo este fin de semana en Recoleta. El desafío será uno de los principales atractivos de una nueva edición de Cafecito BA, que se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en la Plaza de las Naciones Unidas, junto a la Floralis Genérica, con entrada libre y gratuita. Un juez oficial de Guinness World Records estará presente para verificar y certificar el intento.

Además, durante las dos jornadas habrá más de 20 puestos de cafeterías, cafés desde $5000, opciones dulces y saladas desde $4500, sándwiches y alternativas para el mediodía. La programación incluirá también shows en vivo, series en un cine al aire libre, espacios de lectura, lectura de la borra del café y DJ sets.

Cuándo y dónde es Cafecito BA en la Floralis

Gentileza/Cafecito BA Gentileza/Cafecito BA

La nueva edición de Cafecito BA tendrá lugar en la Plaza de las Naciones Unidas, en Recoleta, con dos jornadas consecutivas dedicadas al café, la gastronomía y distintas actividades al aire libre.

Fecha: sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

sábado 5 y domingo 6 de septiembre. Horario: sábado de 10.30 a 19 y domingo de 10.30 a 18.

sábado de 10.30 a 19 y domingo de 10.30 a 18. ¿Dónde? Plaza de las Naciones Unidas, Av. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta.

Plaza de las Naciones Unidas, Av. Figueroa Alcorta 2901, Recoleta. Entrada: libre y gratuita.

El intento por hacer el alfajor más grande del mundo

Uno de los momentos centrales de esta edición será el sábado 5 de septiembre, cuando Spreen participe de la elaboración en vivo de un alfajor gigante con el que se buscará establecer el Récord Guinness del alfajor más grande del mundo.

El procedimiento contará con la presencia de un juez oficial de Guinness World Records, encargado de realizar la verificación y certificación del intento.

Qué habrá en Cafecito BA

Gentileza/Cafecito BA Gentileza/Cafecito BA

Además del desafío del alfajor gigante, el encuentro reunirá distintas propuestas vinculadas con la cultura del café y actividades para disfrutar al aire libre.

Más de 20 puestos de cafeterías.

Café, pastelería y opciones saladas.

Sándwiches y alternativas para el mediodía.

Shows en vivo.

Cine al aire libre para ver series.

Espacios de lectura.

Lectura de la borra del café.

DJ sets.

Elaboración en vivo del alfajor con el que se buscará romper el Récord Guinness.

Cuánto cuestan el café y la pastelería

La propuesta gastronómica contará con precios de referencia para distintas opciones disponibles durante las dos jornadas.

Entrada al evento: gratuita.

gratuita. Café: desde $5000.

desde $5000. Opciones dulces y saladas: desde $4500.

Qué cafeterías y propuestas gastronómicas participan

Gentileza/Cafecito BA Gentileza/Cafecito BA

Entre los establecimientos que formarán parte de esta edición se encuentran: