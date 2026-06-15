Qué pasó en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro en el que murió el youtuber argentino Gaspi

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, generó conmoción este domingo luego de que se confirmara que era uno de los pasajeros que viajaban en uno de los dos helicópteros que chocaron en el aire en Río de Janeiro.

El accidente ocurrió durante la mañana en Recreio dos Bandeirantes, un barrio ubicado en la zona oeste de la ciudad. Como consecuencia del impacto, ambas aeronaves cayeron a tierra y se desató un incendio de grandes dimensiones que también afectó a varios vehículos estacionados en el lugar.

Murio el youtuber argentino Gaspi

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información difundida por las autoridades brasileñas, los helicópteros colisionaron cuando se encontraban en vuelo sobre la Avenida das Américas, una de las principales arterias de Río de Janeiro.

Una de las aeronaves transportaba a cinco personas, entre ellas Gaspi y el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale. La otra era piloteada únicamente por su comandante.

Por causas que todavía no fueron determinadas, ambos aparatos impactaron entre sí y se precipitaron sobre un predio que funciona como estacionamiento de vehículos. El helicóptero en el que viajaban los pasajeros sufrió una explosión al tocar tierra, mientras que la segunda aeronave cayó a pocos metros de distancia.

Gaspi y Lucas Vignale, los dos argentinos fallecidos en el accidente en Río de Janeiro

La última publicación de Lucas Vignale

Quiénes murieron en el choque

Las autoridades confirmaron la muerte de las seis personas involucradas en el accidente.

Entre las víctimas se encontraban Gaspi y Lucas Vignale, quienes se encontraban en Brasil por motivos vinculados a proyectos audiovisuales. También fallecieron los dos pilotos y otras dos personas que integraban la comitiva que viajaba a bordo del helicóptero que se dirigía hacia Angra dos Reis.

La noticia tuvo repercusión tanto en la Argentina como en Brasil y Estados Unidos debido a la presencia de figuras vinculadas al mundo del entretenimiento y la producción musical.

Los restos calcinados del helicóptero que trasladaba a los dos argentinos y otras tres personas TERCIO TEIXEIRA - AFP

El incendio que complicó el operativo

Tras la caída de las aeronaves se produjo un incendio que alcanzó a una serie de vehículos eléctricos estacionados en el predio donde impactó uno de los helicópteros.

La situación obligó a desplegar un importante operativo de emergencia debido al riesgo de propagación de las llamas hacia edificios cercanos.

Más de medio centenar de bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego y evitar nuevas explosiones. Las tareas se extendieron durante varias horas mientras la policía mantenía cortada la circulación en la zona.

El incendio de los vehículos tras el choque entre dos helicópteros

Qué investigan las autoridades

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil y los especialistas del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos iniciaron las pericias para determinar qué provocó la colisión.

Los investigadores analizan los restos de ambas aeronaves y reconstruyen los movimientos previos al impacto para establecer si existió una falla técnica, un error humano o alguna otra circunstancia que explique cómo dos helicópteros que realizaban vuelos regulares terminaron chocando en pleno aire.

En paralelo, la Policía Civil de Río de Janeiro abrió una causa para acompañar la investigación técnica y determinar eventuales responsabilidades por el hecho.