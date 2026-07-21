Hoy es el Día del Perro: por qué se celebra en todo el mundo cada 21 de julio

El Día Mundial del Perro se celebra el 21 de julio de cada año con el principal objetivo de concientizar acerca de la adopción responsable y cuidado de estos animales. La fecha destaca el rol que cumplen en la vida de las personas, su acompañamiento y espacio que ocupan en el hogar, donde muchos los consideran como un miembro familiar.

En la Argentina, el Día Nacional del Perro se conmemora el 2 de junio, en recuerdo a Chonino, el heroico ovejero alemán de la Polícia Federal que se hizo famoso en un tiroteo en el barrio de Villa Devoto, donde defendió a su guía herido y logró rescatar los documentos de los atacantes, permitiendo su posterior captura.

Por Chonino, se fijó el 2 de junio como el Día nacional del Perro en la Argentina

Día del Perro: por qué se celebra hoy

La fecha fue instaurada en el año 2004 y tiene como objetivo exaltar a estos animales de cuatro patas, considerados grandes compañeros de los seres humanos, ya sea como mascotas o asistentes en diferentes trabajos. Además de resaltar sus virtudes, la efeméride busca poner el foco en incentivar la adopción y el rescate a los perros que viven en la calle, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son el 70 por ciento de la población canina.

Las razas de perros más amigables

Actualmente, los perros se convirtieron en una gran compañía para las personas. Algunos consideran a estos animales como miembros de su familia. Es por ello que resulta importante conocer cómo es el comportamiento de estos seres, para brindar los cuidados y entorno adecuado.

Las razas de perro más tranquilas

Los perros amigables se adaptan con facilidad a nuevas rutinas, saben comportarse ante la presencia de niños, juegan y adoran el cariño de los humanos. A continuación, algunas de las razas más sociables.

1. Golden Retriever

Los Golden Retriever son muy sociables Shutterstock

De origen escocés, es producto del cruce de las razas Tweed Water Spaniel y el Setter Irlandés. Se llevan muy bien con el agua, adoran nadar y disfrutan de los baños. Su tamaño es mediano a grande, con un peso promedio de 25 a 35 kg y una altura que puede ir hasta 61 cm. Poseen un pelaje largo característico y su expresión suele ser de alegría. Son obedientes, adoran estar rodeados de humanos, realizar paseos y jugar.

2. Boxer

Un perro Boxer

De porte musculoso y atlético, este perro de origen alemán es muy activo. Posee una fisonomía ágil, con 32 kg de peso y una altura que varía entre los 53 y 63 cm. Son protectores, leales y muy cariñosos, les gusta realizar actividades al aire libre, donde entrenar su cuerpo y descargar su energía. Suelen estar en compañía de los niños, de quienes son muy pacientes y cuidadosos.

3. Cocker Spaniel Inglés

Cocker Spaniel Inglés (Fuente: Pexels)

Oriundo de Reino Unido, fue criado para la caza de aves a pesar de su tamaño mediano y ligero. Posee un pelaje ondulado y orejas largas, que requieren de cierto cuidado. Les gusta estar rodeados de personas, son cariñosos y establecen un vínculo cercano con sus dueños. Disfrutan de socializar incluso con otros perros, jugar y pasear.

4. Labrador Retriever

El Labrador Retriever es muy sociable Foto ilustrativa: PIXABAY

Su origen se dio en la isla Terranova, actualmente Canadá, con el objetivo de ayudar a los pescadores para luego convertirse en un perro de caza. Pueden medir entre 54 y 62 cm y pesar de 25 a 36 kg. Su pelaje corto puede ser amarillo, negro o chocolate. Son amistosos, adoran socializar y jugar. Se los conoce por su fiabilidad, ideales para adaptarse en familias con niños.

5. Collie

El border collie es considerado una de las razas más amigables Foto ilustrativa: PIXABAY

Se trata de un perro pastor, cuya raza se popularizó gracias a la serie Lassie. Su tamaño es mediano a grande, que varía entre los 22 a 34 kg y hasta 60 cm de altura, con un pelaje largo y abundante. Son obedientes, fáciles de entrenar y sensibles. Cuidadosos con los niños, tienden a ladrar poco y mantienen un carácter amigable.