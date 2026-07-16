Hoy se celebra a la Virgen del Carmen: esta es su historia y la oración que hay que rezar para pedir su ayuda

Cada 16 de julio se celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen o Día de la Virgen del Carmen con el objetivo de enaltecer su figura de protección.

También conocida como Santa María del Monte Carmelo, su figura ha sido nombrada como patrona del Ejército de los Andes por José de San Martín. Actualmente, es la referente del Servicio Penitenciario Nacional y generala del Ejército Argentino, además de contar con parroquias en su honor en decenas de lugares en todo el mundo.

La historia de Nuestra Señora del Carmen

El origen de la advocación a esta Virgen tuvo lugar en el Monte Carmelo ubicado en Haifa, Israel. Allí los fieles construyeron una capilla junto a la cueva de Elías, en honor a la Santa María, denominada Nuestra Señora del monte Carmelo o del Carmen.

La virgen del Carmen es conocida por ser la patrona del Servicio Penitenciario y del Ejército Argentino Archivo

El 16 de julio de 1251, la imagen de esta Virgen se le apareció a Simón Stock, el general superior de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo en Aylesford, Inglaterra. La figura le entregó sus hábitos y el escapulario, que se convirtieron en símbolos del culto mariano carmelita. A partir de 1587, este acontecimiento tomó mayor reconocimiento por la Iglesia y comenzó a celebrarse este día en su honor.

Patrona del Ejército de los Andes

El 5 de enero de 1817, José de San Martín decidió nombrar a la Virgen del Carmen como generala del Ejército Libertador, con el fin de tener su apoyo durante las batallas y trabajos por el país. Esta denominación se llevó a cabo durante una gala en Mendoza, en la cual le entregó su bastón de mando y mandó a bendecir la bandera de los Andes. Actualmente, estos elementos se encuentran en el Camarín de la Virgen, ubicado en el templo de San Francisco.

Su figura se popularizó en la región de Cuyo y los soldados comenzaron a llevar su escapulario. Actualmente, la provincia de Formosa la nombró como su patrona y todos los 16 de julio se realizan fiestas en su honor. Mendoza la bautizó como la Patrona del Estudio y sus festejos se extendieron a todo el país.

José de San Martín nombró a la Virgen del Carmen como la patrona de su ejército durante su campaña independentista

El Papa Pío X decretó: “que la Sagrada Imagen de la Virgen María bajo el título del Carmen, que se venera en la Iglesia de San Francisco en Mendoza, sea con voto solemne coronada con corona de oro”. La veneración de esta figura santa también posee un gran protagonismo en otros países como Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Costa Rica, España e Italia.

Qué oración rezarle a la Virgen del Carmen para pedir su ayuda

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen! Vos, que miráis con ojos de particular bondad al que viste vuestro bendito Escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de Vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera con vuestra amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el Paraíso. Amén.