El gobierno porteño valló el Obelisco en un operativo especial de seguridad por el partido contra Inglaterra

Desde la madrugada de este miércoles, el gobierno porteño desplegó un operativo especial de seguridad con motivo de la semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra. Las inmediaciones del Obelisco amanecieron valladas y está previsto el despliegue de unos 800 efectivos de la Policía de la Ciudad en la zona.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño indicaron a LA NACION que el objetivo del operativo es acompañar una eventual celebración, ordenar la circulación y “garantizar que los festejos puedan desarrollarse de manera segura”.

Las autoridades detallaron que, una vez finalizado el partido (se estima que cerca de las 18, si no se extiende a un alargue) y de acuerdo con la cantidad de personas que se acerquen a la zona, dispondrán el vallado para cortar la circulación en avenida Corrientes entre Libertad y Cerrito; avenida Corrientes entre Carlos Pellegrini y Suipacha; y Roque Sáenz Peña entre Cerrito y Libertad. Si bien el foco estará en el Obelisco, por ser la mayor zona de concentración del público, también habrá presencia policial en otras áreas clave.

El operativo fue montado específicamente para el encuentro contra el seleccionado inglés, ya que en las anteriores participaciones de la Argentina en esta Copa del Mundo no se dispuso un despliegue especial. El objetivo, en este caso, es anticipar cualquier situación que pueda derivar en incidentes en el marco de un partido de alta carga social y política.

El vallado fue instalado este miércoles por la madrugada

Asimismo, advirtieron que se realizarán cortes preventivos de tránsito para facilitar el desplazamiento de las personas. Monitoreado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), también se instalaron paneles fenólicos —placas compuestas por capas de madera finas— alrededor del Obelisco para “proteger al monumento”.

Del operativo participarán efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a Orden Urbano, la División Despliegue de Intervenciones Rápidas (DIR), el Grupo de Acción Motorizada (GAM), brigadas de la Superintendencia de Investigaciones y personal de las Comisarías Vecinales 1B y 1D.

El vallado en el Obelisco

Operativo en Atlanta

El operativo especial de seguridad no sólo alcanza a la ciudad de Buenos Aires. En Atlanta, Estados Unidos, donde la selección disputará el partido, la policía local prevé un fuerte despliegue de seguridad en la previa y durante el encuentro.

Las autoridades estadounidenses catalogaron el encuentro de alto riesgo. En una reunión celebrada el lunes en Virginia, se resolvió un fuerte operativo de seguridad con más de 1600 efectivos en los alrededores y dentro del Mercedes Benz Stadium. Las hinchadas, donde se prevé la presencia de unos 30.000 argentinos y unos 20.000 ingleses, ingresarán por separado pero luego se encontrarán en los espacios comunes.

La FIFA también tomó cartas en el asunto. Les prohibió a los hinchas ingleses portar en las tribunas de todos los partidos banderas que muestren cualquier tipo de fusil, algo que era habitual en las canchas del Reino Unido como forma de homenajear a los soldados caídos.

Del lado argentino, a través del programa Tribuna Segura, el Ministerio de Seguridad compartió con las autoridades norteamericanas un listado de 35.000 personas que no pueden ingresar a los estadios, alcanzadas por restricciones judiciales, policiales o administrativas vinculadas con hechos de violencia en espectáculos deportivos. Entre ellos figuran barras junto a deudores de la cuota alimentaria.

Este martes, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, remarcó que quienes lleven banderas o remeras con inscripciones referidas a Malvinas no podrán ingresar.