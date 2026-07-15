Hay alerta naranja y amarilla por nevadas, lluvias, viento y Zonda para este miércoles 15 de julio: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja por nevadas y amarillas por nevadas, lluvias, viento y viento Zonda para este miércoles 15 de julio. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, habrá siete provincias afectadas y el nivel de alerta naranja implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por nevadas regirá en el oeste y noroeste de Neuquén. En esa zona, el SMN indicó que se esperan nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 15 de julio SMN

La alerta amarilla por nevadas alcanzará el oeste de Mendoza. Según el organismo, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, con acumulaciones previstas de entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superadas en forma puntual. El fenómeno estará acompañado por vientos intensos y posible viento blanco.

Ante este escenario, el organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios, circular solo con vehículos aptos para nieve en caso de ser indispensable viajar, revisar techos y desagües por la acumulación de nieve y mantener provisiones básicas y medios de comunicación con carga suficiente.

La alerta amarilla por lluvias regirá en el sudoeste de Neuquén. El SMN indicó que se prevén lluvias persistentes con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En los sectores de mayor elevación no se descarta la ocurrencia de nieve o de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezclada.

Para este tipo de fenómenos, el organismo recomienda evitar salir, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresara agua a las viviendas.

Rige una alarte amarilla por lluvias en una provincia Ricardo Pristupluk

La alerta amarilla por viento comprenderá el oeste de Mendoza, el oeste de San Juan, el oeste de La Rioja, el oeste de Catamarca, una zona del sur de Salta y otra del oeste de Tucumán. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos de la cordillera. El fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Frente a estas condiciones, el SMN aconseja evitar salir, asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, mantenerse alejado de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas y conducir con especial precaución.

La alerta amarilla por viento Zonda afectará el sur y una zona del norte de Mendoza, el centro de San Juan y La Rioja. El organismo indicó que el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Además de reducir la visibilidad, este fenómeno puede provocar un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En este caso, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo y evitar encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre los 11°C y los 17°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche se presentará mayormente nublado, con probabilidades de precipitaciones de hasta 10%. Además, se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante toda la jornada. Para el jueves se prevé una leve suba de la temperatura y para el viernes se pronostican precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía y mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Para el jueves se prevé una máxima de 19°C, mientras que el sábado el pico alcanzaría los 20°C. El viernes también se esperan precipitaciones.

En tanto, el SMN pronosticó para el resto del país temperaturas de entre 12°C y 21°C en Córdoba, entre 11°C y 23°C en Tucumán, entre 11°C y 21°C en Santa Fe, entre 11°C y 21°C en Entre Ríos, entre 10°C y 23°C en Jujuy, entre 10°C y 23°C en Salta, entre 11°C y 22°C en Misiones y entre 10°C y 23°C en La Rioja.

Asimismo, se esperan temperaturas de entre 13°C y 24°C en Santiago del Estero, entre 9°C y 22°C en San Luis, entre 5°C y 20°C en San Juan, entre 6°C y 18°C en Mendoza, entre 8°C y 15°C en Río Negro, entre 7°C y 15°C en Chubut y entre -3°C y 3°C en Santa Cruz.