Pronóstico del SMN: lluvias por encima de lo normal marcarán el inicio de la primavera

El inicio de la primavera en la Argentina estará acompañado, en gran parte del territorio, por lluvias por encima de lo normal y temperaturas más altas que el promedio en casi la mitad del país, de acuerdo con el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). A esto se suma el fenómeno de El Niño, que tendrá una influencia favorable sobre el territorio nacional y que, en términos generales, se traduce en más precipitaciones y mayor energía en la atmósfera.

Son 14 las provincias que presentan una mayor probabilidad de lluvias o nevadas superiores a lo habitual durante agosto, septiembre y octubre. Esto podría traducirse en más jornadas de cielo cubierto en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén y Mendoza, así como en sectores de Formosa, Santa Fe, Santa Cruz y San Juan.

Si bien en todas estas provincias podrían registrarse precipitaciones por encima de lo normal, las mayores probabilidades se concentran en Misiones, Corrientes, Mendoza y San Juan. En contraste, las zonas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy atraviesan actualmente su estación seca.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal se estima en un 45%. Sin embargo, advirtió el SMN, esto no implica que no puedan producirse fenómenos localmente más intensos asociados a El Niño. Además, el organismo prevé temperaturas por encima de los valores habituales para la región metropolitana.

Tanto el AMBA como el norte de la provincia de Buenos Aires y toda la región del Litoral tienen un 45% de probabilidad de registrar temperaturas superiores a las normales. En tanto, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe presentan una probabilidad del 55%.

“No se descarta, especialmente hacia el centro y noreste del país, una amplitud térmica inferior al promedio”, señalaron los especialistas del SMN en su informe. Con ello se refieren a que la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas tendería a ser menor que la habitual.

Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para los meses de agosto, septiembre y octubre SMN

Súper El Niño

De acuerdo con los expertos consultados, esa es la expresión que debe tenerse presente al considerar la posibilidad de que se desarrolle un súper El Niño. Según informes recientes de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos, existen probabilidades de que ello ocurra, aunque los científicos recomiendan cautela, ya que aún falta al menos un mes para contar con definiciones más firmes.

De concretarse, las consecuencias podrían incluir lluvias intensas, sudestadas y tormentas extremas. Distintos gobiernos provinciales e incluso inversores internacionales siguen con atención la evolución de los pronósticos y, en algunos casos, ya han comenzado a tomar medidas preventivas.

Se confirmó hoy por la mañana que nos encontramos en fase positiva de El Niño NOAA

La última vez que en la Argentina se observó una versión extrema de El Niño fue en 1997. Los reportajes televisivos de la época daban cuenta de lluvias que, en apenas dos días, superaron los volúmenes de precipitación previstos para todo un mes, además de extensas inundaciones en campos santafesinos y anegamientos en barrios porteños como Palermo.

En aquel entonces, los efectos del cambio climático no tenían la intensidad actual y no se superponían a fenómenos como El Niño o La Niña de la manera en que ocurre hoy. Por eso los impactos sociales y económicos podrían agravarse, especialmente en países como la Argentina, cuya economía mantiene una estrecha dependencia de la actividad agropecuaria.

En la semana, vuelve el gris

El cielo despejado que acompañó a varias regiones del país, incluido el AMBA, comenzará a desaparecer este lunes por la noche. Según el SMN, se espera cielo parcialmente a mayormente nublado hasta el próximo domingo. Además, para el miércoles se pronostican chaparrones durante la tarde y la noche.

Las temperaturas también aumentarán de manera gradual a medida que avance la semana. Hoy será la jornada más fría, con una mínima de 4°C y una máxima de 12°C. Luego, los valores máximos irán ascendiendo lentamente. Aunque no se esperan jornadas típicamente primaverales, el pronóstico del SMN anticipa una máxima de 18°C para el domingo. A pesar del pronóstico gris, el SMN no prevé vientos fuertes o ráfagas de viento helado.