Hoy se celebra a Santiago Apóstol: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

La fiesta de Santiago Apóstol, también conocido como el Mayor o el de Zebedeo, se celebra cada 25 de julio. Fue uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús y el primero de ellos en morir martirizado. Patrono de España, su figura dio origen al famoso Camino de Santiago, que cada año atrae a miles de fieles para venerar sus restos. Su labor fue clave para difundir el cristianismo en la península ibérica, y esta fecha recuerda el día en que su cuerpo arribó a la ciudad que hoy lleva su nombre.

El Apóstol Santiago no solamente fue seguidor de Jesucristo, sino también el primer mártir iStock

Santiago Apóstol: cuál es su historia

Santiago nació hacia el año 5 a.C. en Betsaida, una región de Galilea a orillas del lago Tiberíades. Hijo de Zebedeo y Salomé, trabajaba como pescador junto a su hermano Juan antes de ser llamados por Jesús para integrar el grupo de los doce apóstoles.

Debido a su temperamento vehemente, la tradición bíblica los bautizó como “los hijos del trueno”. Santiago fue testigo directo de hitos fundamentales en la vida de Jesucristo, entre ellos la Transfiguración en el Monte Tabor, la pesca milagrosa y la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní.

Hacia el año 33 d.C., asumió el encargo de difundir el Evangelio y viajó a la península ibérica para predicar la fe cristiana. Tiempo después regresó a Jerusalén, donde en el año 44 d.C. fue ejecutado por orden de Herodes Agripa, convirtiéndose en el primer apóstol en sufrir el martirio por sus creencias.

El Camino de Santiago de Compostela

En el norte de España se ubica el Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que lleva a la tumba del apóstol, dentro de la Catedral de Santiago de Compostela. Existen diez variantes para realizar este recorrido, que comprenden una extensión máxima de 900 kilómetros, según donde se emprenda el viaje.

Si bien se puede efectuar esta caminata de días en cualquier momento del año, miles de creyentes eligen el 25 de julio como la fecha de llegada para coincidir con la celebración de este patrono.

La Catedral de Santiago, el final del Camino Moha El-Jaw - Shutterstock

Oración para pedir la ayuda del apóstol Santiago

Tal como señala la Agencia Católica de Informaciones- ACI Prensa, esta es la oración para pedirle a Santiago Apóstol por cualquier necesidad:

¡Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor y aún más cercano a Él por lazos espirituales! Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y ser favorecido con Su especial intimidad, tú respondiste con gran generosidad, dejándolo todo para seguirle a la primera llamada. También tuviste el privilegio de ser el primero de los Apóstoles en morir por Él, sellando tu predicación con tu sangre.

“Atronador” en el entusiasmo en la tierra, desde el cielo; te has mostrado defensor de Su Iglesia una y otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los cristianos para derrotar y dispersar a los enemigos de la Cruz, y llevar a los descorazonados Creyentes a la Victoria. Fuerza de los Cristianos, refugio seguro de aquellos que te suplican con confianza, oh, protégenos ahora en los peligros que nos rodean.

Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su Santo Amor, filial temor, justicia, paz y la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisibles, y sobre todo, que un día nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con nosotros en el cielo, en tu compañía y la de los ángeles y santos para siempre.

Amén.