Después del cierre por la crecida, la Garganta del Diablo podría volver a recibir visitantes el fin de semana

POSADAS.- El paseo a Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, podría reabrir mañana hacia el final de la jornada o durante el domingo, según informó a LA NACION una fuente de Iguazú Argentina SA, la empresa concesionaria del área protegida.

Sin embargo, la reapertura todavía no está garantizada y dependerá de la evolución de las condiciones climáticas, en particular de que continúe sin llover en los próximos días en el sur de Brasil.

El acceso a Garganta del Diablo, el más popular de los 275 saltos que conforman las Cataratas del Iguazú, fue cerrado el miércoles debido a la fuerte crecida del río Iguazú como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la cuenca alta, en territorio brasileño.

Como medida preventiva también fueron rebatidas las barandas de la pasarela de 1,2 kilómetros que conduce hasta el mirador. El objetivo fue evitar posibles daños provocados por sedimentos y otros elementos arrastrados por la corriente. Volver a colocarlas es una operación habitual para la que el concesionario cuenta con personal y equipamiento preparados.

La buena noticia es que las lluvias intensas cesaron ayer y hoy en el sur de Brasil. Por eso, las autoridades de Iguazú Argentina SA y de la Administración de Parques Nacionales mantienen un contacto permanente con la Companhia Paranaense de Energia, que opera cuatro represas aguas arriba.

Además de monitorear el nivel de los ríos, la empresa brasileña regula el caudal mediante la apertura o cierre de compuertas, lo que le permite intervenir sobre el volumen de agua más allá de las contingencias climáticas.

Más allá del cierre de Garganta del Diablo, el parque continúa recibiendo una gran cantidad de visitantes, ya que ese paseo representa solo uno de los tres circuitos principales de las Cataratas.

Los circuitos Superior e Inferior permanecen habilitados y concentran buena parte del movimiento turístico mientras continúa cerrado el acceso a Garganta del Diablo

Durante estas vacaciones de invierno se superará la afluencia registrada en el Parque Nacional Iguazú en 2025. Según las estimaciones, se alcanzarán los 190.000 visitantes, frente a los 169.815 del año pasado, a pesar de que hasta el 19 de julio gran parte de la atención turística estuvo concentrada en el Mundial.

“Los demás paseos están habilitados. El parque es muy grande, tiene tres circuitos —Inferior, Superior y Garganta del Diablo— y también otras actividades para realizar en el área Cataratas. Durante el día, los circuitos Inferior y Superior siguen operando normalmente”, recordó la gerenta de Iguazú Argentina SA, Carol da Rosa, en una entrevista con FM Santa María de las Misiones.

“Invitamos a que vengan. También pueden recorrer el parque con el Tren Ecológico de la Selva”, agregó Da Rosa.

“El jueves, cuando se cerró Garganta del Diablo, igual hubo una gran concurrencia al parque. Los demás circuitos siguen habilitados y la gente la pasa muy bien”, dijo a LA NACION Ángel Palma, guía de turismo del área protegida.

“Por ahora las vacaciones de invierno vienen bien, con un 30% de turistas extranjeros y muchos brasileños”, añadió.

A pesar del cierre de Garganta del Diablo, el Parque Nacional Iguazú continúa recibiendo una gran afluencia de visitantes durante las vacaciones de invierno

Crecida del río Iguazú

En octubre de 2023 el río Iguazú registró una crecida histórica que llevó el caudal a 24.000 metros cúbicos por segundo, cuando el nivel habitual ronda los 1500 metros cúbicos por segundo.

En aquella oportunidad, 79 tramos de la pasarela hacia Garganta del Diablo, compuesta por senderos de hierro y barandas rebatibles a lo largo de 1100 metros, fueron prácticamente arrancados por la fuerza del agua.

Algunos sectores pudieron recuperarse, pero fue necesario fabricar nuevas pasarelas y barandas y trasladar materiales desde distintos puntos del país. Los trabajos de reconstrucción demandaron nueve meses.

“Fue la reconstrucción más importante de la historia del Parque Nacional Iguazú”, explicó entonces el ingeniero Roberto Enríquez, responsable de Iguazú Argentina SA desde fines de los años 90 y también vinculado a la actividad de la construcción.

Esta vez, el río alcanzó un caudal de 8500 metros cúbicos por segundo y tanto las autoridades argentinas como las del Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, resolvieron cerrar de manera preventiva algunos sectores específicos. Del lado argentino, la restricción alcanza únicamente al circuito de Garganta del Diablo.

Para evitar que una situación similar a la de 2023 vuelva a causar daños severos ante una nueva crecida extraordinaria, Iguazú Argentina SA y la Administración de Parques Nacionales mantienen un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y siguen de cerca la evolución del fenómeno de El Niño, con actualizaciones permanentes de los protocolos de seguridad.

“Vamos a ver cómo se proyecta el fenómeno de El Niño. Será importante, con lluvias río arriba, y creemos que esa situación mantendrá al río en niveles elevados a partir de septiembre”, indicó Da Rosa.

“Nuestro objetivo es que una eventual crecida provoque el menor daño posible en la estructura porque conocemos lo que implica una reapertura: la fabricación de materiales, su traslado hasta el área Cataratas, que se encuentra en un punto muy alejado de los centros de producción, y cada una de las etapas del proceso termina extendiendo los plazos”, explicó la gerenta del concesionario.