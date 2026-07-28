Hoy se celebra el Día de la Gendarmería Nacional Argentina: 150 frases para enviar
Con más de 80 años en actividad, se trata de uno de los organismos claves para la seguridad, orden y defensa en el país
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El Día de la Gendarmería Nacional se celebra cada 28 de julio, en recuerdo de la creación de esta Fuerza Federal de Seguridad Argentina. Se trata de miles de personas que prestan sus funciones con el objetivo de proteger, defender y ordenar el territorio nacional.
Los inicios de esta efeméride se remontan al 28 de julio de 1938 cuando el Congreso de la Nación ordenó la creación de este organismo a través de la ley Nº 12.367, con el apoyo del entonces presidente Roberto M. Ortiz.
El objetivo, por ese entonces, era contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional.
La jornada dictaminó las tareas, responsabilidades y funciones de esta nueva entidad, que se encontraba bajo el mando del Ejército Argentino. Una de las principales misiones era resguardar el límite internacional a través del trabajo en fronteras.
Frases para enviar en el Día de la Gendarmería Nacional
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes sirven con compromiso y vocación.
- El Día de la Gendarmería Nacional es una fecha para reconocer la dedicación de quienes trabajan diariamente en distintas tareas al servicio de la comunidad y del país.
- Un gendarme es un profesional comprometido con el cumplimiento de su deber.
- En este día destacamos el esfuerzo de quienes desempeñan funciones de gran responsabilidad.
- Celebramos a quienes trabajan con disciplina y vocación de servicio en todo el territorio nacional.
- El rol de la Gendarmería Nacional resulta fundamental para el cumplimiento de numerosas tareas de seguridad y control en diferentes regiones del país.
- La importancia de esta institución se refleja en su presencia constante en diversos ámbitos.
- El trabajo de los gendarmes requiere preparación, responsabilidad y compromiso permanente.
- Gracias por desempeñar sus funciones con dedicación y profesionalismo.
- La labor de la gendarmería representa una contribución importante para el funcionamiento de distintas tareas de interés público.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional para quienes honran su profesión mediante el servicio.
- La vocación, la disciplina y el sentido del deber son valores que acompañan diariamente a quienes integran esta fuerza y desarrollan sus funciones con responsabilidad.
- El Día de la Gendarmería Nacional permite reconocer el esfuerzo de quienes integran la institución.
- Un gendarme es alguien que asume responsabilidades con compromiso y preparación.
- En este día reconocemos la importancia del trabajo realizado por sus integrantes.
- Celebramos a los hombres y mujeres que desempeñan funciones esenciales con profesionalismo.
- El rol de quienes integran esta fuerza requiere capacitación constante y gran dedicación.
- La importancia de su trabajo se observa en múltiples tareas desarrolladas a diario.
- El trabajo de la Gendarmería Nacional exige compromiso, esfuerzo y responsabilidad permanente.
- Gracias por contribuir mediante su labor al cumplimiento de importantes funciones institucionales.
- La labor de la gendarmería se caracteriza por la dedicación y el servicio.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes trabajan con responsabilidad y vocación.
- El compromiso con el deber, la preparación profesional y la capacidad de actuar en distintos contextos forman parte de las características que distinguen a esta institución.
- El Día de la Gendarmería Nacional es una oportunidad para valorar el esfuerzo de sus integrantes.
- Un gendarme es una persona preparada para afrontar diferentes desafíos profesionales.
- En este día enviamos un reconocimiento especial a quienes integran la fuerza.
- Celebramos a quienes desempeñan sus tareas con disciplina y respeto.
- El rol de la Gendarmería Nacional implica asumir importantes responsabilidades al servicio de la sociedad.
- La importancia de esta institución también se refleja en su historia y trayectoria.
- El trabajo de los gendarmes demanda capacidad, compromiso y vocación constante.
- Gracias por realizar una tarea que requiere esfuerzo y dedicación diaria.
- La labor de la gendarmería contribuye al cumplimiento de múltiples funciones que resultan relevantes para el país y para las comunidades donde desarrolla sus actividades.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional para quienes ejercen sus funciones con profesionalismo.
- El Día de la Gendarmería Nacional invita a reconocer el valor del servicio responsable.
- Un gendarme es alguien que trabaja con disciplina y espíritu de compromiso.
- En este día destacamos la dedicación de quienes forman parte de esta institución.
- Celebramos a quienes cumplen sus responsabilidades con integridad y vocación.
- El rol de cada integrante de la fuerza resulta importante dentro de sus diversas funciones.
- La importancia de reconocer su trabajo permite valorar el esfuerzo que realizan.
- El trabajo de la Gendarmería Nacional involucra preparación y capacidad de adaptación.
- Gracias por asumir responsabilidades que requieren compromiso permanente.
- La labor de la gendarmería es una muestra de dedicación y servicio profesional.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes desempeñan sus funciones con orgullo.
- La historia de esta institución refleja años de trabajo, compromiso y dedicación por parte de quienes integraron y continúan integrando sus diferentes áreas.
- El Día de la Gendarmería Nacional es una ocasión para expresar reconocimiento.
- Un gendarme es una persona que cumple sus funciones con responsabilidad y vocación.
- En este día valoramos el esfuerzo constante de quienes integran la fuerza.
- Celebramos a quienes contribuyen mediante su trabajo al cumplimiento de importantes tareas.
- El rol de esta institución se desarrolla a través de diferentes funciones y responsabilidades.
- La importancia de su presencia se observa en numerosas actividades realizadas diariamente.
- El trabajo de los gendarmes requiere preparación, experiencia y dedicación constante.
- Gracias por desarrollar sus tareas con profesionalismo y compromiso.
- La labor de la gendarmería merece reconocimiento por la responsabilidad que implica.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional para quienes trabajan con dedicación y esfuerzo.
- Las instituciones se fortalecen gracias al compromiso de las personas que desempeñan sus funciones con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio hacia la comunidad.
- El Día de la Gendarmería Nacional permite destacar el trabajo realizado por sus integrantes.
- Un gendarme es alguien que actúa con responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.
- En este día enviamos un saludo especial a quienes forman parte de esta fuerza.
- Celebramos a quienes desarrollan sus tareas con disciplina y dedicación.
- El rol de la Gendarmería Nacional requiere preparación, experiencia y compromiso.
- La importancia de reconocer el trabajo de quienes integran esta institución resulta fundamental para valorar el esfuerzo que realizan diariamente.
- El trabajo de los gendarmes representa una actividad que exige profesionalismo y constancia.
- Gracias por desempeñar una labor que requiere compromiso y responsabilidad.
- La labor de la gendarmería forma parte de una tarea institucional de gran relevancia.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes sirven con respeto y dedicación.
- El Día de la Gendarmería Nacional constituye una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del compromiso, la preparación profesional y la vocación de servicio.
- Un gendarme es un ejemplo de disciplina y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
- En este día reconocemos el valor del esfuerzo y la dedicación profesional.
- Celebramos a quienes contribuyen mediante su trabajo al desarrollo de importantes tareas institucionales.
- El rol de quienes integran esta fuerza implica asumir responsabilidades con compromiso.
- La importancia de esta fecha radica en reconocer la labor desarrollada por la institución.
- El trabajo de la Gendarmería Nacional requiere preparación permanente y gran profesionalismo.
- Gracias por realizar sus funciones con responsabilidad y vocación de servicio.
- La labor de la gendarmería refleja dedicación, compromiso y esfuerzo constante.
- El reconocimiento a quienes integran esta institución constituye una manera de valorar el trabajo, la preparación y la responsabilidad que demuestran en sus funciones.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes desempeñan sus tareas con dedicación y vocación de servicio.
- El Día de la Gendarmería Nacional es una ocasión especial para reconocer el esfuerzo de quienes trabajan diariamente con profesionalismo, responsabilidad y compromiso institucional.
- Un gendarme es una persona que asume sus funciones con disciplina y preparación.
- En este día expresamos nuestro reconocimiento a quienes integran esta fuerza.
- Celebramos a los hombres y mujeres que cumplen sus responsabilidades con compromiso.
- El rol de la Gendarmería Nacional resulta clave en el desarrollo de diversas tareas institucionales.
- La importancia de su trabajo se refleja en la dedicación con la que ejercen sus funciones.
- El trabajo de los gendarmes demanda esfuerzo constante y una gran vocación profesional.
- Gracias por contribuir mediante su labor al cumplimiento de importantes responsabilidades.
- La labor de la gendarmería representa un ejemplo de compromiso y servicio.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional para quienes honran su profesión mediante el esfuerzo cotidiano.
- La preparación, la disciplina y el compromiso constituyen valores fundamentales que acompañan el trabajo de quienes integran esta institución a lo largo de su trayectoria profesional.
- El Día de la Gendarmería Nacional permite valorar la dedicación de sus integrantes.
- Un gendarme es alguien que desarrolla sus tareas con responsabilidad y respeto.
- En este día destacamos la importancia de reconocer el trabajo realizado por la fuerza.
- Celebramos a quienes desempeñan funciones que requieren preparación y compromiso permanente.
- El rol de cada integrante de esta institución contribuye al cumplimiento de importantes objetivos.
- La importancia de esta fecha también reside en reconocer la historia de la institución.
- El trabajo de la Gendarmería Nacional requiere profesionalismo, experiencia y capacidad de adaptación.
- Gracias por asumir responsabilidades que demandan dedicación constante.
- La labor de la gendarmería contribuye al desarrollo de numerosas tareas institucionales que requieren compromiso, preparación profesional y una profunda vocación de servicio.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes trabajan con integridad y responsabilidad.
- El Día de la Gendarmería Nacional invita a expresar reconocimiento a quienes forman parte de esta fuerza y desempeñan sus funciones con dedicación.
- Un gendarme es una persona comprometida con el cumplimiento de sus deberes.
- En este día valoramos el esfuerzo realizado por quienes integran la institución.
- Celebramos a quienes llevan adelante sus tareas con disciplina y profesionalismo.
- El rol de la Gendarmería Nacional implica afrontar desafíos que requieren preparación, experiencia y capacidad para actuar con responsabilidad en diferentes contextos.
- La importancia de reconocer su trabajo permite valorar el compromiso demostrado diariamente.
- El trabajo de los gendarmes constituye una actividad que exige constancia y vocación.
- Gracias por desarrollar sus funciones con dedicación y respeto por sus responsabilidades.
- La labor de la gendarmería merece ser reconocida por el esfuerzo que implica desempeñar tareas que demandan preparación, compromiso y una actitud profesional permanente.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional para quienes realizan su labor con orgullo y dedicación.
- El Día de la Gendarmería Nacional representa una oportunidad para destacar la importancia del servicio responsable y el trabajo comprometido de sus integrantes.
- Un gendarme es alguien que ejerce sus funciones con seriedad y profesionalismo.
- En este día enviamos un saludo especial a quienes forman parte de esta institución.
- Celebramos a quienes contribuyen con su trabajo al cumplimiento de importantes funciones.
- El rol de quienes integran esta fuerza se desarrolla mediante una preparación constante y una fuerte vocación de servicio hacia las responsabilidades asumidas.
- La importancia de esta institución se construye a partir del esfuerzo de sus integrantes.
- El trabajo de la Gendarmería Nacional requiere compromiso, dedicación y responsabilidad.
- Gracias por ejercer sus tareas con profesionalismo y vocación.
- La labor de la gendarmería refleja el esfuerzo de hombres y mujeres que desempeñan funciones exigentes con compromiso y dedicación permanente.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes representan valores como la disciplina y el compromiso.
- Muchas de las tareas desarrolladas por esta institución requieren preparación especializada, capacidad de adaptación y una profunda responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
- El compromiso con el deber constituye uno de los pilares fundamentales que acompañan el trabajo realizado por quienes integran la Gendarmería Nacional.
- La dedicación cotidiana de sus integrantes permite sostener funciones que demandan profesionalismo, esfuerzo y una permanente actualización de conocimientos.
- Reconocer el trabajo de esta institución implica valorar la preparación y la vocación de quienes desarrollan sus actividades con responsabilidad.
- Cada integrante de la fuerza contribuye mediante su esfuerzo al cumplimiento de tareas que requieren disciplina, compromiso y capacidad profesional.
- La historia de la Gendarmería Nacional está marcada por años de servicio y trabajo desarrollado por generaciones de integrantes comprometidos con sus funciones.
- La formación y la experiencia representan herramientas fundamentales para quienes desempeñan responsabilidades dentro de esta institución.
- El profesionalismo demostrado por sus integrantes constituye un aspecto destacado de la labor que realizan diariamente en diferentes ámbitos.
- La vocación de servicio impulsa a muchas personas a desarrollar una carrera basada en el compromiso, la preparación y la responsabilidad profesional.
- El reconocimiento público también es una forma de valorar el esfuerzo constante que implica el ejercicio de funciones exigentes y complejas.
- La disciplina y el sentido del deber forman parte de los valores que acompañan el trabajo de quienes integran esta fuerza.
- Las instituciones se fortalecen gracias al compromiso de las personas que desempeñan sus tareas con responsabilidad y dedicación.
- El esfuerzo cotidiano realizado por los integrantes de la Gendarmería Nacional merece ser destacado en una fecha especialmente dedicada a reconocer su trabajo.
- La preparación profesional constituye una herramienta esencial para afrontar los desafíos que pueden presentarse durante el desarrollo de distintas funciones institucionales.
- Cada jornada representa una nueva oportunidad para poner en práctica conocimientos, experiencia y compromiso en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas.
- El trabajo en equipo y la coordinación forman parte de aspectos importantes para el desarrollo de numerosas tareas dentro de la institución.
- Reconocer la labor de quienes integran la Gendarmería Nacional implica valorar años de formación, experiencia y dedicación profesional.
- La vocación y el compromiso continúan siendo elementos fundamentales para el desempeño de funciones que requieren responsabilidad permanente.
- Muchas personas encuentran en esta profesión una forma de desarrollar una carrera basada en el servicio, la disciplina y la preparación constante.
- La trayectoria de la institución refleja el esfuerzo acumulado de generaciones que desempeñaron sus funciones con dedicación y profesionalismo.
- El respeto por las responsabilidades asumidas constituye un valor importante dentro del ejercicio de las tareas desarrolladas por la fuerza.
- La capacitación permanente permite afrontar con mayores herramientas los desafíos que surgen en el cumplimiento de diferentes funciones.
- El reconocimiento expresado en esta fecha busca destacar el compromiso de quienes integran una institución con una extensa trayectoria.
- La dedicación demostrada por sus integrantes contribuye al desarrollo de tareas que requieren profesionalismo y una actitud responsable.
- Cada integrante aporta conocimientos, experiencia y compromiso para el cumplimiento de los objetivos vinculados a sus funciones institucionales.
- La responsabilidad asumida en el ejercicio de sus tareas representa una característica destacada de quienes forman parte de esta fuerza.
- El trabajo desarrollado por la Gendarmería Nacional requiere preparación constante y una fuerte vocación orientada al cumplimiento de sus responsabilidades.
- La experiencia adquirida a lo largo de los años permite fortalecer las capacidades necesarias para afrontar diferentes desafíos profesionales.
- El compromiso con la institución y con las funciones desempeñadas constituye un valor que merece ser reconocido y valorado en esta fecha especial.
- Que este Día de la Gendarmería Nacional sea una ocasión para destacar la dedicación, la preparación y el esfuerzo de quienes integran esta institución.
- Hoy es un buen momento para expresar reconocimiento a los hombres y mujeres que desarrollan sus funciones con responsabilidad, compromiso y profesionalismo.
- La Gendarmería Nacional cuenta con integrantes que desempeñan sus tareas mediante una combinación de experiencia, preparación y vocación de servicio.
- Feliz Día de la Gendarmería Nacional a quienes, con disciplina, dedicación y compromiso, contribuyen diariamente al desarrollo de las responsabilidades propias de la institución.
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