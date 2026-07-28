Hoy se celebra el Día de la Gendarmería Nacional Argentina: 150 frases para enviar

El Día de la Gendarmería Nacional se celebra cada 28 de julio, en recuerdo de la creación de esta Fuerza Federal de Seguridad Argentina. Se trata de miles de personas que prestan sus funciones con el objetivo de proteger, defender y ordenar el territorio nacional.

Los inicios de esta efeméride se remontan al 28 de julio de 1938 cuando el Congreso de la Nación ordenó la creación de este organismo a través de la ley Nº 12.367, con el apoyo del entonces presidente Roberto M. Ortiz.

Se conmemora el Día de la Gendarmería Nacional GNA

El objetivo, por ese entonces, era contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional.

La jornada dictaminó las tareas, responsabilidades y funciones de esta nueva entidad, que se encontraba bajo el mando del Ejército Argentino. Una de las principales misiones era resguardar el límite internacional a través del trabajo en fronteras.

Frases para enviar en el Día de la Gendarmería Nacional