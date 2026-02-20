Qué se sabe de la explosión en la Escuela Superior de Gendarmería

Una explosión se registró este viernes al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional “Grl Br D Manuel María Calderón”, ubicada sobre Paseo Colón al 500, en el barrio porteño de Monserrat.

El episodio se produjo cuando personal de la fuerza abrió un paquete que había sido recibido cuatro meses antes y que permanecía resguardado en el piso 11 del edificio. El hecho dejó cuatro efectivos heridos, quienes fueron asistidos de inmediato por personal médico.

Explosion en la Escuela Superior de Gendarmeria

Así es la bomba que estalló

La bomba que explotó en Gendarmería

Cómo ocurrió la explosión

De acuerdo con la información oficial, la detonación se produjo al manipular una encomienda que se encontraba almacenada junto a otros dos paquetes también recibidos en la institución.

Esos otros envíos fueron inspeccionados por la Brigada de Explosivos, que realizó una revisión preventiva y determinó que no contenían material explosivo.

Peritos antibombas en el lugar de la explosión Camila Godoy

Otro de los tres paquetes

Uno de los paquetes que no contenía explosivos y lo hicieron detonar

Los heridos y su estado de salud

Como consecuencia del estallido, cuatro efectivos resultaron lesionados. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. Otro recibió control clínico en el lugar y el cuarto fue asistido con oxígeno.

Todos se encuentran fuera de peligro. El SAME fue alertado a las 13.24 y desplegó unidades en la zona.

Todos los heridos se encuentran fuera de peligro Camila Godoy

El operativo en la zona

Tras la explosión, se montó un amplio operativo en la cuadra. La Policía de la Ciudad perimetró el área y se evacuó el tramo comprendido entre México y Venezuela.

También intervinieron la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal, que trabajaron en el edificio para descartar nuevos riesgos.

La Policía de la Ciudad perimetró las inmediaciones del edificio Camila Godoy

Qué función cumple la escuela

La Escuela Superior de la Gendarmería es el centro donde los oficiales realizan cursos para avanzar en su carrera dentro de la fuerza.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se acercó al lugar y permaneció allí alrededor de 20 minutos, aunque no brindó declaraciones a la prensa. Los jefes de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, y de la PFA, Luis Alejandro Rolle, se encuentran el lugar.

La investigación continúa para determinar el origen del paquete que detonó y las circunstancias en que se produjo el hecho.

Es un centro donde los oficiales realizan cursos para avanzar en su carrera Camila Godoy

Cómo avanza la investigación

La investigación del hecho quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, con la Secretaría nro. 15 bajo la responsabilidad de la Dra. Verónica M. Lara.

Se dispuso actuaciones a cargo de la Policía Federal, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).