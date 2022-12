Hubo una amenaza de bomba en el Unicenter y debieron evacuar el shopping

escuchar

Una amenaza de bomba dentro del shopping Unicenter, ubicado en Martínez provincia de Buenos Aires, obligó a las autoridades a evacuar a los visitantes del centro comercial. La orden la dio un fiscal, según pudo saber LA NACION.

Algunos usuarios de Twitter, que se encontraban cenando en el patio de comidas, reportaron la situación. “Voy a Unicenter me estoy por sentar a comer y me dicen que tenemos que evacuar pq hay amenaza de bomba, a mi sola me pasa jajajaja”, escribió Eliana. Otro usuario relató: “Estoy sentado comiendo tranquilo en Unicenter y pum, amenaza de bomba, todos los locales cerrando, y pues claro que sigo comiendo, por lo menos vi a Messi campeón”.

“No salí a festejar a ningún lado, se me ocurrió ir al Unicenter a aprovechar los descuentos por las fiestas, y me comí una evacuación por amenaza de bomba. Argentina, el que se aburre es porque mira hacia otro lado jajaja”, escribió otro argentino en Twitter.

Hasta el momento, no se encontró nada sospechoso y podría tratarse de una falsa alarma. Policía bonaerense y bomberos trabajan en el lugar.

Noticia en desarrollo

