El Chiqui Tapia confirmó el fin de la caravana y responsabilizó a las fuerzas de seguridad

20.10 Un hincha en la punta del obelisco

Tras una jornada de celebración masiva y mientras miles de personas emprenden la vuelta a sus hogares, la imagen de un hincha colgado en la punta del Obelisco genera preocupación.

La imagen del hincha se da tras una jornada que suscitó diversas críticas al operativo de seguridad ante la gran cantidad de gente que desbordó las calles, avenidas y autopistas.

Según precisaron fuentes de la policía de la Ciudad, durante el operativo por los masivos festejos, el 911 atendió unos 795 llamados por asistencias médicas y personas extraviadas. Asimismo, las autoridades señalaron que seprodujeron 9 detenciones.

Asimismo, las autoridades confirmaron que durante la jornada de hoy se congregaron mas de 4 millones de personas.

Un hincha se muestra en la punta del Obelisco

19.38 “Quedará para siempre en nuestros corazones”: el tuit de Alberto Fernández tras los festejos por el seleccionado

El presidente Alberto Fernández celebró el multitudinario recibimiento de la ciudadanía en las calles al seleccionado argentino de fútbol, que regresó de Qatar con la Copa del Mundo, y reflexionó que la jornada “quedará para siempre en nuestros corazones”.

”Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra Selección y al equipo técnico”, escribió esta tarde Fernández en su cuenta de Twitter. El Presidente acompañó su posteo con una foto aérea de los alrededores del Obelisco, donde se manifestó una multitud.

Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra Selección y al equipo técnico 🇦🇷



Millones de argentinos y argentinas en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones. pic.twitter.com/3W0yG07lrq — Alberto Fernández (@alferdez) December 20, 2022

”Millones de argentinos y argentinas en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones”, remarcó el mandatario. En el mismo hilo, Fernández resaltó: “Todas y todos pudimos agradecer en unidad y armonía la enorme alegría que nos han brindado. Como Presidente me sumo a ello”.

19.10 Messi llegó a Rosario

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, llegó cerca de las 19 a Rosario luego de haber abandonado esta tarde el predio de la AFA, en Ezeiza.

Los jugadores de la selección argentina Lionel Messi, Ángel Di María y Paulo Dybala llegaron esta tarde al aeropuerto internacional de Rosario y de inmediato se embarcaron en un helicóptero que los llevó a sus hogares, en el caso de los dos primeros.

Así entró Messi a su casa en Funes. pic.twitter.com/LrWuOy2VH7 — Tomás Dvoretzky (@TomasDvoretzky) December 20, 2022

En un vuelo privado que partió desde la localidad bonaerense de San Fernando, los tres campeones del mundo arribaron a la estación aérea de Rosario a las 18.33 y unos minutos después bajaron de la aeronave. “Olé, olé, Messi, Messi”, cantaban los rosarinos que se acercaron al aeropuerto para darles la bienvenida, aunque debieron conformarse con verlos desde lejos.

El Messi y Di María pasarán las fiestas navideñas en Rosario junto a sus familias, luego de participar hoy de los festejos por el campeonato mundial de fútbol en la Ciudad de Buenos Aires.

18.40 Fin de fiesta: los jugadores abandonaron el predio de la AFA

Finalizada la caravana de celebración, luego de que el desfile en micro de los jugadores fuera suspendido para trasladar a los campeones en helicóptero al predio de la AFA, el seleccionado argentino confirmó que el plantel ya abandonó la sede ubicada en Ezeiza.

“El plantel de Argentina ya abandonó el predio de Ezeiza. ¡Gracias a todos ! Un sueño hecho realidad. Esto es de todos y todas los argentinos. ¡Nos hicieron muy felices con su apoyo y cariño”, informó la AFA por Twitter.

El plantel de @Argentina ya abandonó el predio de #Ezeiza.



¡GRACIAS A TODOS! UN SUEÑO HECHO REALIDAD ⭐⭐⭐.



Esto es de todos y todas los argentinos 😍🏆



¡Nos hicieron muy felices con su apoyo y cariño! 😁 pic.twitter.com/eVA5OQhZog — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

Por su parte, el titular de la AFA, Chiqui Tapia, también confirmó desde su cuenta de Twitter el regreso de los jugadores a sus hogares y el fin de la celebración.

“Gracias por tanto amor!! Somos el país más futbolero del mundo! La copa ya está en casa.”, expresó Tapia en un posteo en el que compartió también fotos de la jornada en donde se lo puede ver junto a los jugadores y la Copa del Mundo.

Gracias por tanto amor!!



Somos el país más futbolero del mundo!



La copa ya está en casa 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/OxgPE6wK5c — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

18.15 De Paul, sobre la histórica convocatoria: “No traten de entendernos, somos distintos!”

El mediocampista Rodrigo De Paul, uno de los referentes del plantel argentino campeón del Mundo, retrató con fotos y comentarios la histórica convocatoria de los hinchas para saludar al plantel, a pesar de una caravana que terminó antes de tiempo.

”5 millones de personas, no traten de entendernos. Somos distintos!”, publicó De Paul en una historia de su cuenta oficial de Instagram con la foto de un Obelisco rodeado de una multitud.

”No busquen dinero, busquen gloria, sean campeones del mundo que la gente los va a recordar y les va a agradecer toda la vida”, escribió el volante del Atlético de Madrid en un posteo.

De Paul subió varias fotos con la Copa del Mundo, en compañía de Lionel Messi, Nicolás Otamendi, Ángel Di María y Exequiel Palacios, mientras a sus espaldas un grupo nutrido de hinchas buscó un saludo de sus ídolos futboleros.

17.50 Al menos 31 heridos en los festejos por el recibimiento de la selección

Fuentes del ministerio de Salud confirmaron que al menos 31 personas debieron ser asistidas tras los festejos por el recibimiento de la selección argentina.

“El día de la fecha, 20 de diciembre, como producto del operativo realizado por el SAME en el centro de la Ciudad de Buenos Aires y sus adyacencias, el equipo médico le brindó atención a 31 personas, según el último reporte entregado a las 17.00″, señalaron desde la cartera de salud porteña.

“La mayoría se encontraba con diagnóstico de politraumatismos por caídas y heridas cortantes”, precisaron en relación del estado de salud de los heridos.

Y tras ello aclararon: “De ese total de personas, 16 requirieron traslados a diferentes Hospitales de la Ciudad, principalmente el Hospital Ramos Mejía, Rivadavia, Fernández y Hospital Argerich”.

17.38 Los medios del mundo reflejaron en sus portadas la caravana argentina

Distintos medios internacionales reflejaron hoy en sus portadas los festejos masivos por la caravana de la selección argentina después de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, que terminó de forma abrupta por fallas en el operativo de seguridad.

“Cientos de miles de aficionados celebran en Buenos Aires con la selección el éxito en el Mundial”, tituló El País de España.

The Sun, el medio del Reino Unido, resaltó que hubo un grupo de aficionados que se subió a la punta del Obelisco en medio de las celebraciones. “We Arg the Champions”, titularon, con un juego de palabras con la canción de Queen.

17.12 Regreso a casa

Matías, de 27 y Nicolás, de 28, llegaron a la Lugones desde el partido de San Martín con un bombo y un redoblante. “Está muy mal organizado esto. ¿Cómo puede ser que no vayan a pasar?, se quejó Matías.

“Se ve que dos locos se tiraron de un puente y evacuaron a los jugadores en helicóptero. Vamos a seguir acá, por lo menos un tiempo más y después vamos a seguir a la gente a donde vaya”, dice Nicolás, mientras le prestó el bombo a un niño que se lo pidió y ahora lo golpeaba con fuerza para descargar la frustración.

Gente hace dedo para poder volver luego de festejar y esperar ver al micro de la Selección Argentina. Autopista 25 de mayo altura Flores.

Cerca de las 17, dejaron de pasar los camiones por Lugones. Debajo del puente, al amparo de la sombra, el clima es de negación. “Van a venir, hay que alentar”, gritaban y la hinchada canta con más euforia, como aquellos partidos en los que un equipo va perdiendo y los fanáticos alientan más allá de la adversidad.

Pero solo unos pocos resistían. La mayoría ya desconcentraba. Lo mismo ocurría sobre la autopista 25 de mayo. Y algunos aprovechaban el paso de los primeros autos para hacer dedo y poder volver a casa.

16.45 El recorrido de los jugadores en helicóptero

Fuentes oficiales confimaron a LA NACION todo el recorrido que hicieron los jugadores en los helicópteros pertenecientes a la Policía Federal hasta llegar al predio de la AFA en Ezeiza.

Así se suben los jugadores a los helicópteros para saludar por aire. Fue imposible seguir por tierra con la caravana 🇦🇷🏆⚽️👇🏽 pic.twitter.com/22Dm6yPXmR — Eleonora Cole (@EleonoraCole) December 20, 2022

“A las 15.23 despegaron de la Estación Aérea Buenos Aires y las 15.44 aterrizaron en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal. Posteriormente, decolaron a horas 15.56, aterrizando en el predio de la AFA de Ezeiza a las 16:15″, precisaron las autoridades en relación al traslado de los jugadores.

16.33 Decepción entre los que se acercaron a la General Paz

La mala noticia se confirmó. El colectivo de los jugadores, dobló por la autopista Dellepiane en lugar de doblar hacia la General Paz. La noticia corrió por los celulares igual que el desconcierto. Algunos levantaban campamento con heladerías y sombrillas, otros bajaban al asfalto para seguir alentando. “No, olvídense, los llevan al autódromo para sacarlos en helicóptero”, decía uno de los pocos hinchas que tenía señal.

“Yo me quedo hasta que vengan”, decía otro. “Para mí los jugadores pidieron auxilio. No pueden más. Es como ir en micro a Tucumán”, decía Roberto Secco, de 56 años.

“No, mamá. No me quiero ir. Yo los quería ver”, lloraba Ramiro, de 9 años, rojo como un tomate después de tantas horas de espera al sol. “Vinimos a las 9.30, no podemos más”, decía Susan, la mamá.

¿Parque Roca? ¿La Rosada? ¿Un helicóptero? “Para mí no pasan”. “Nos vamos”. Con esas frases caía la desazón sobre los festejos. Se sabía: los que se acercaron hasta ahí no iban a poder ver a los jugadores campeones del mundo.

16.25 El Chiqui Tapia le agradece a Sergio Berni

Luego de haber expresado su descontento ante la dificultad del avance del micro de los jugadores, el titular de la AFA, Chiqui Tapia, agradeció al ministro de Seguridad bonaerese, Sergio Berni, por su acompañamiento durante la caravana.

“Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino”, señaló Chiqui Tapia por Twitter.

Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino ⚽🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

16.20 Messi, Scaloni y De Paul a bordo de un helicóptero que saludará a los hinchas y regresará a la AFA

“Se lleva a conocimiento a los medios periodísticos, que el helicóptero guía de la Policía Federal Argentina h16, lleva a bordo al Capitán Lionel Messi, Lionel Scaloni y Rodrigo De Paul, quienes llevan la Copa del Mundo, los mismos harán un sobrevuelo por el Obelisco, zona de Constitución, 9 de Julio, Av. De Mayo, Autopista 25 de Mayo para saludar al pueblo, donde finalmente regresarán al predio de la AFA”, informó la Policía Federal en un comunicado de prensa.

16.12 Los jugadores sobrevuelan la Ciudad: el último y sorpresivo cambio de recorrrido

En medio de los caos por los festejos la Policía federal debió evacuar a los jugadores, tras las dificultadaes por tierra en el traslado de la selección argentina.

Cuando todos pensaban que la caravana con los jugadores de la Selección que trajeron la Copa a la Argentina iba a ir hacia la General Paz, cambió de rumbo. El colectivo descapotable que los transportaba a los jugadores que llegaba desde la autopista Riccheri, siguió su camino por la autopista Dellepiane, ya en la Ciudad de Buenos Aires, y tomó por una de las avenidas principales del barrio de Villa Lugano.

Los jugadores avanzan rodeados de un mar de gente que caminaban pegados al micro, aunque por momentos separados por un cordón policial. El rumbo que iban a tomar los campeones era una incógnita porque se especulaba que avanzaran por la General Paz hasta tomar la Lugones, el Paseo del Bajo y la autopista 25 de Mayo. Finalmente el destino mientras fue Parque Roca, donde se los llevaron en helicóptero.

15.57 El Chiqui Tapia anunció el fin de la caravana

Por el caos en las calles, se resolvió trasladar a los jugadores en helicóptero. El ministerio de Seguridad confirmó que la Policía Federal llevará a los jugadores en helicóptero a recorrer la ciudad y saludar a los hinchas.

“No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones”, expresó desde su cuenta de Twitter el Chiqui Tapia, en medio de las dificultades por el traslado de los jugadores.

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena 😠🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

15.40 Desconcierto entre los que se acercaron a la General Paz

Pasadas las 15.30 la mala noticia se confirmó. El colectivo de los jugadores, dobló por la autopista Dellepiane en lugar de doblar hacia la General Paz. La noticia corre en los celulares igual que el desconcierto. Algunos levantaban campamento con heladerías y sombrillas, otros bajaban al asfalto para seguir alentando. “No, olvídense, los llevan al autódromo para sacarlos en helicóptero”, decía uno de los pocos hinchas que tenía señal.

“Yo me quedo hasta que vengan”, decía otro. “Para mí los jugadores pidieron auxilio. No pueden más. Es como ir en micro a Tucumán”, decía Roberto Secco, de 56 años.

“No, mamá. No me quiero ir. Yo los quería ver”, lloraba Ramiro, de 9 años, rojo como un tomate después de tantas horas de espera al sol. “Vinimos a las 9.30, no podemos más”, decía Susan, la mamá.

¿Parque Roca? ¿La Rosada? ¿Un helicóptero? “Para mí no pasan”. “Nos vamos”. Con esas frases caía la desazón sobre los festejos.

15.37 El calor dificulta la espera

“Dios te bendiga, pa!”, le grita un joven que avanza por la vía del Metrobús, en la autopista 25 de mayo, a la altura de Flores, a un vecino que, desde su terraza, le acaba de lanzar una botella de agua. Vienen caminando desde Constitución. El calor, como la sed, se amplifica con el asfalto de la autopista.

Hinchas argentinos en Caballito bajo la autopista esperando ver el micro con la selección Argentina Campeona del Mundo en el Mundial de Qatar 2022 LN

Pasadas las 15, el termómetro marcaba los 30° y cerca de los 31° de sensación térmica. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la máxima para hoy en la Ciudad de Buenos Aires sería de 31° y la mínima, de 20°.

Debajo de la autopista, familias se refugian del sol mientras crece la incertidumbre sobre el recorrido del micro que lleva a la selección.

15.21 Un picado improvisado sobre la General Paz

Las horas pasan y la caravana con los jugadores de la Selección, no aparece. Por eso, para matizar la espera, la gente que se volcó a la calle en forma masiva se las ingenian como pueden. Y cuando aparece una pelota…el tiempo pasa más rápido, al menos para el puñado de hinchas sobre la General Paz que se animaron al clásico “que no se caiga” bajo el rayo de sol y en pleno asfalto porteño.

Se armó un "que no caiga" en plena autopista. El mejor país del Mundo. pic.twitter.com/qc5bbU6dGo — Pablo Noya (@PablitoNoya) December 20, 2022

“Unooooo, doooos, tres, cuaaaatro….”, van contando los hinchas cada vez que la pelota es cabeceada sin tocar el piso. Algunos la devuelven con una patada poco ortodoxa, pero logran que el balón siga en el aire. “Dieciochooooo, diecinueveeee, veinte!!!!”, hasta terminar la cuenta con la pelota disparada hacia cualquier lado. Poco importó porque ese juego de niños, y no tanto, se coronó con un pogo apretado al grito de “dale campeooon, dale campeoooon”.

15.09 El micro de la selección pasa el peaje de la Autopista Riccheri

Pasadas las 15 el micro que traslada a los jugadores de la selección argentina ya pasó el peaje de la Autopista Riccheri y se aproxima a la Avenida General Paz, en medio de la inmensa marea de personas que se concentran en distintos puntos de la caravana.

14.55 Algunos se cansaron de la espera y emprenden la vuelta

“Bueno, ¿vamos a casa?”, le dijo Daniel Mazzaffre a su hijo adolescente cerca de las 14, en plena 9 de Julio, viendo que las posibilidades de ver a los campeones son cada vez menores.

“No sé qué puede pasar si la gente no ve a los jugadores y la desconcentración. Creo que hubo una mala organización que generó este desorden. No hay ni vallas”, dijo.

Miles de personas esperan desde muy temprano a la selección en el Obelisco Fabián Marelli

Mazzaffre y su hijo encararon entonces la vuelta hacia sus pagos, hacia la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.

14.45 Interrumpen todas las líneas de subte y el premetro

En medio de la inmensa caravana que sigue el recorrido del micro de los campeones, se informó la interrupción de las 6 líneas de subte y del Premetro, en el marco del operativo de seguridad, dispuesto por el ministerio de Seguridad porteño en conjunto con la secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad.

“Queremos desalentar las aglomeraciones en espacios cerrados, que son muy riesgosas, y, fundamentalmente, resguardar la seguridad de los usuarios”, precisaron desde la cartera de Transporte porteña al dar a conocer la medida.

Según dieron a conocer fuentes oficiales, se registran más de cinco millones de personas movilizadas.

14.24 El micro de los jugadores sigue en la Riccheri

Cerca de las 14.20 fuentes del ministerio de Seguridad confirmaron a LA NACION que el micro que traslada los jugadores aún continúa en la Riccheri intentando llegar a la General Paz. En tanto, las autoridades informaron que al momento se registraron 5.000.000 de movilizados.

14.08 Nadie quiere resignar su lugar en la 25 de Mayo

Cientos de personas subieron a la autopista 25 de Mayo también a la altura del barrio porteño de Flores para poder ver pasar el micro que traslada a la Scaloneta. Está cortada la circulación en ambas manos y crece la expectativa por esta cara a cara con la selección.

Nadie quiere resignar su lugar al grito de “Seguí derecho, la p... que lo parió”. En su mayoría son vecinos que llegan con chicos y esperan bajo un sol intenso, mientras otros eligen aguardar a la poca sombra de algunos árboles en la subida o la bajada de la autopista a la altura de la avenida Carabobo.

13.50 “Vi a Messi” y “General Paz”: las principales tendencias durante la caravana

El recorrido de los campeones del mundo, con Lionel Messi y los demás jugadores de la Scaloneta, también se vive en las redes sociales, donde las tendencias son los lugares a la espera del paso de los futbolistas, como “General Paz”, y otras como “Dibu Martínez” y “Vi a Messi”.

Una de las primeras tendencias de Twitter en Argentina era este mediodía “General Paz”, en alusión a la voluntad de las personas de que pase por allí la caravana de los jugadores argentinos que partió desde el predio de la AFA en Ezeiza.

”Estás al costado de General Paz con mucha gente cantando y de golpe todos dicen ‘Ahí viene, ahí viene’; te das vuelta y ves a Messi y toda la selección arriba de un micro festejando, acompañados del brillo del sol de Mayo pegandole directo a la copa. Se me cierra la garganta”, escribió @alejandrocsome.

13.36 El sobrevuelo de aviones militares sobre la 9 de Julio

Alrededor de las 13.30, sobrevolaron el cielo varios aviones militares. Por un segundo, la gente dejó de cantar y miró hacia arriba, algunos con cara de pánico. Lautaro Libere, de 18 años, pensó que era el ruido que hacía el micro avanzando, pero cuando vio a los aviones se asustó. En su caso salió desde Pilar a las 7 y viajó en tren para estar acá hoy. “Fuimos a Casa Rosada porque decían que no pasaba por acá, pero volvimos porque creo que nos están mareando para que se disperse un poco la gente”, dijo.

Se trataban de escuadrillas de aviones de la Fuerza Aérea que sobrevolaron la avenida 9 de Julio en el contexto de los festejos por la obtención del título mundial en Qatar, según informaron fuentes del Ministerio de Defensa. Son aviones Pampa IA 63 y Skyhawk A4, provenientes de las bases de Villa Reynolds, San Luis, y Tandil, Buenos Aires.

13.32 Tres millones y medio de personas

Según los primeros cálculos de la Policía de la Ciudad, 3.500.000 de personas (la población de la Ciudad de Buenos Aires) están movilizadas en las calles, avenidas y autopistas porteñas, pudo saber LA NACION.

Los hinchas coparon la autopista TyC Sports

13.17 “Van por la autopista 25 de Mayo”, les avisaban a quienes estaban en el Obelisco

Cerca de las 12.30 comenzó definitivamente el traslado hacia el sur desde el Obelisco. Los vecinos que viven sobre la avenida 9 de Julio comenzaron a mostrar carteles desde los balcones para avisarle a la gente, que no tiene señal en los celulares, que la selección no pasaría por la Plaza de la República y sí por el enlace de la autopista 25 de mayo con la avenida 9 de julio.

Los vecinos les muestran carteles a los hinchas para que sepan por donde va la caravana

Los vecinos les muestran carteles a los hinchas para que sepan por donde va la caravana

La autopista colapsada

Por ejemplo, en la puerta de entrada a un edificio, puede leerse un cartel que dice: “Van por Autopista 25 de mayo”. Y desde una terraza, se ven dos manos que asoman con un papel donde se lee: “9 de Julio y autopista 25 de mayo”.

Así está la autopista previa al Obelisco. Así la hinchada sobre 25 de Mayo. MI PAÍS pic.twitter.com/CJHUPeuNOi — Celeste Giardinelli (@GiardinelliC) December 20, 2022

13.08 Ansiedad en la General Paz

Pasadas las 12.30, la ansiedad se apoderó de las gargantas como en la final contra Francia. “No vienen, pa”, decía Felipe, de 10 años. Los nervios crecían. Mientras, más y más personas se agolpaban en el asfalto y a los lados, como si fuera el Dakar.

Una noticia se alimentaba de los nervios y de la poca señal. “Dicen que cambian el recorrido, que no pueden pasar”, decían unos y otros. Igual nadie se movía. “Hay que alentar, hay que alentar”, se insistía con bombos y banderas. El sol no da tregua.

12.49 Cientos de miles de hinchas tomaron las autopistas Illia y 25 de mayo y está todo colapsado

En medio de la confusión por el recorrido del micro donde se trasladan los jugadores, miles de hinchas tomaron las distintas avenidas y autopistas porteñas, como la Illia y la 25 de mayo, en lo que ya parece salirse de control.

DESBORDE TOTAL EN LA AUTOPISTA 25 DE MAYO pic.twitter.com/KDoxnrtjhX — TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2022

El hogar de Daniel Castillo, vecino del barrio 31, era el palco preferencial para mirar pasar al equipo de Lionel Messi. Con cervezas, los espectadores se apostaron en el segundo piso del hogar, de tres niveles, que esperaban ansiosos el colectivo con el equipo de la Scaloneta.

Vista de la autopista colapsada

Vista de la autopista colapsada

“Me parece que al final por acá no va a pasar”, señaló Castillo cuando las noticias empezaron a vaticinar un cambio de último momento del recorrido. Una caravana albiceleste se dirigía pasadas las 12.30 hacia la autopista Leopoldo Lugones. Las personas, desorientadas, se trasladaban por la arteria vehicular mientras algunos pocos camiones les pasaban por el medio de un pasaje humano conformado para no obstruir el tránsito.

La caravana con los jugadores de la selección salen rumbo al Obelisco Julián Bongiovanni

12.39 Emotivo: Messi subió un video en el que repasa su carrera hasta la Copa del Mundo

Lionel Messi posteó hoy un video en el que se observa su carrera en breves segundos hasta la obtención de la Copa del Mundo de Qatar el domingo pasado contra Francia. En el comienzo del video se lo ve de niño, cuando le preguntan “¿Cómo te iniciás en el fútbol...?” y él responde: “Pues empecé jugando en un club de barrio y mi sueño es jugar en la Selección”.

Las primeras imágenes muestran a un Lionel Messi pequeño, con sus gambetas típicas y diagonales que luego se le vieron tantos años con el seleccionado y Barcelona de España.Posteriormente irrumpe la canción “Arrancármelo” de Wos y salta directamente a la final perdida en Brasil 2014 contra Alemania con los versos: “Y no tengo pensado, morirme desangrado....”.Lentamente, con el correr de la canción, acompañan videos de sus goles y asistencias en Qatar 2022, hasta el final cuando levantó la Copa del Mundo junto con sus compañeros del seleccionado argentino después de 36 años de espera.

12.26 Ansiedad a la espera de los campeones: la autopista Lugones está cortada

Los carriles de la autopista Lugones lucen llenos: ya se cortó el tránsito. Hay expectativa y nervios en el puente Udaondo, al lado del estadio de River Plate. “¿Pasa o no pasa la selección?”, preguntan nerviosos los hinchas.

Los trenes del ferrocarril Belgrano Norte pasan repletos con vecinos de Del Viso, Los Polvorines y Gran Bourg. Las rejas del puente son un paravalanchas. La autopista está reducida a un solo carril y los hinchas se mueven para dejar a los camiones tocan la bocina, pero a los conductores no les fastidia el piquete de fanáticos.

12.19 La historia de una bandera

Ezequiel Rodríguez se tomó el tren esta mañana desde José C. Paz para llegar al microcentro porteño para ver a los campeones. En sus hombros lleva una bandera argentina con imágenes de un chico joven. “Es mi hermano. Él tuvo un accidente hace 10 meses y falleció. Yo quería que él estuviera acá también”, dijo.

locura mundialista, estaciòn ONCE captura de video

Debajo de la bandera, lleva una remera que dice “no se muere quien se va sino a quien se olvida”. Ganar la copa del mundo también despertó historias como la de Ezequiel.

12.12 Scaloni, como un hincha más

El DT Lionel Scaloni es uno más en los festejos. Desde lo más alto del ómnibus, el entrenador toma imágenes de lo que sucede a su alrededor, sobre la autopista Ricchieri.

LA EMOCIÓN DE SCALONI: el DT de la Selección Argentina, feliz y conmovido durante la caravana del campeón del mundo.



📺 #ESPNenStarPlus | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/6jziEUQZNG — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2022

La selección salió de la AFA

12.03 “¿Y el Obelisco?”

“¿Pero no vienen por acá entonces?”, pregunta una joven que camina con el celular en su oreja. Otro hombre le consulta a un agente de policía si sabe algo sobre el recorrido, pero este responde que no sabe nada.

La incertidumbre crece entre los hinchas que desde muy temprano esperan en la avenida 9 de Julio para ver a sus ídolos. Ante la confirmación de que el ómnibus no pasará por el Obelisco por la cantidad de gente presente, muchos se empiezan a trasladar hacia el norte. “Escuchamos que van a venir en el sentido inverso”, dijo otro joven

Noelia Sánchez, en cambio, se mueve hacia el sur. “Tenemos familiares que nos avisan que pasarían por la avenida 25 de mayo aunque sea de lejos queremos verlos”, dijo la mujer que, junto a su marido y sus dos hijas, salió a las 5 de la mañana desde Rafael Calzada para poder saludar a la selección.

Miles de personas esperan en el Obelisco a la selección campeona del mundo Leandro Blanco / Télam

12.00 “Celebremos en comunidad y en paz”

La Casa Rosada publicó un tuit en el que destacó “Celebremos en comunidad y en paz”. “Hoy es la fiesta del encuentro del equipo Campeón Mundial con su pueblo”, comienza diciendo la publicación del Gobierno.

Hoy es la fiesta del encuentro del equipo Campeón Mundial con su pueblo.



Celebremos en comunidad y en paz. Ese es nuestro deseo y nuestro único compromiso como Gobierno.



➡️ Podés seguir la caravana desde las pantallas de Plaza de Mayo. pic.twitter.com/GpJSDYqGDX — Casa Rosada (@CasaRosada) December 20, 2022

11.56 Los jugadores reciben camisetas de los hinchas

A medida que el micro de los campeones avanza algunos metros por el camino que va hacia la autopista Ricchieri, vuelan camisetas hacia la parte superior del ómnibus. Son los propios hinchas los que les ofrecen a los jugadores sus casacas albicelestes en medio de la algarabía.

La foto que subió Thiago Almada Instagram

11.52 A la espera de la Selección en la General Paz

En Devoto y en Caseros, los vecinos quisieron ser parte y eligieron los puentes de la avenida General Paz. En el de Beiró, la noticia de que la Scaloneta ya había salido de Ezeiza encendió los festejos. Las familias con camisetas, heladerías y banderas alientan de pie en las gradas improvisadas que se armaron en el pasto al costado de la avenida.

Así espera la gente a la Selección en Gral. Paz

Las chicas están sentadas al borde de la autopista, como si la General Paz fuera una pileta en la que se pueden meter los pies. “Recién salió”, decían unos. “Pero acá lo vemos primero”, le respondían otros. La adrenalina está en el aire. Algunos no aguantaron más y al ver que ya no pasaban autos la gente bajó al asfalto de la Gral Paz. No hay operativos de seguridad, alguno vecinos les dicen que suban por que si no por ahí no puede pasar el micro.

Cientos de personas esperan a la Selección Argentina de fútbol. Ricchieri a la altura de camino de cintura Ignacio Sánchez

Cientos de personas esperan a la Selección Argentina de fútbol. Ricchieri a la altura de camino de cintura Ignacio Sánchez

11.42 Con la Copa del Mundo en manos de Enzo Fernández, la multitud corea “que de la mano, de Leo Messi”

El micro con los campeones ya pasa junto a los fanáticos y la festiva caravana es una realidad. Rodeado por un fuerte cordón policial, el ómnibus se abre paso entre los cientos de hinchas que corean el nombre de los jugadores en los alrededore del predio de la AFA en Ezeiza. “Que de la mano, de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar”, es uno de los hits que suenan con más fuerza.

La Selección salió del predio de la AFA

11.36 Un nuevo recorrido sin pasar por el Obelisco

Debido a la enorme cantidad de gente que se congregó alrededor del Obelisco, el ómnibus de la Selección cambiará, a último momento, parte de su recorrido. Irá por la autopista Ricchieri hasta la General Paz, luego tomará la avenida Lugones, la Illia para después transitar por el Paseo del Bajo hasta arribar a la autopista 25 de mayo y 9 de julio. Desde ese punto, los jugadores saludarán a la multitud para ofrecer la Copa del Mundo a los miles de argentinos y argentinas presentes.

Los futbolistas se acercarán a saludar a los hinchas desde la autopista 25 de mayo y 9 de Julio, de acuerdo al circuito dispuesto por los organismos de seguridad (Nación, Provincia y Ciudad de Bs As). Se estima que la presencia del plantel será a partir de las 12.30 en dicha zona — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

El recorrido continuará por la 25 de Mayo hasta la Dellepiane, con destino final otra vez al predio de la AFA en Ezeiza.

11.29 La Selección ya sale del predio de Ezeiza

Comenzó la fiesta popular después de 36 años de espera. La selección argentina ya sale del predio de Ezeiza para festejar la Copa del Mundo con los cientos de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que los aguardan con alegría a su paso.

11.23 “Dale que vamos”, el posteo de De Paul tras subirse al micro que los llevará al recorrido

En medio de una butacada organizada por ellos mismos, los jugadores de la Selección nacional ya están arriba del micro descapotable que los llevará a recorrer las calles porteñas para festejar con una multitud ansiosa. Fue Rodrigo De Paul el que subió en su cuenta de Instagram el video “Dale que vamos”.

Los jugadores listos para encontrarse con los hinchas (Video: Instagram @rodridepaul)

Paulo Dybala es quien lleva el ritmo al son de un tambor. Los jugadores festejan con bebidas y mucha alegría. Es pura algarabía.

11.13 “En un rato estaremos saliendo”, confirmó la AFA

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “el Chiqui” Tapia, confirmó que “en un rato estaremos saliendo, a saludar, cumpliendo con el circuito dispuesto por los organismos de seguridad de Nación, Ciudad y Provincia Buenos Aires Realizaremos el recorrido establecido por autoridades para que los argentinos y argentinas disfruten a los Campeones”.

En un rato estaremos saliendo, a saludar, cumpliendo con el circuito dispuesto por los organismos de seguridad de Nación, Ciudad y Provincia Buenos Aires

Realizaremos el recorrido establecido por autoridades para que los argentinos y argentinas disfruten a los Campeones 🇦🇷🇦🇷🇦🇷⚽ pic.twitter.com/wkh4Ojicjg — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

11.09 Por el caos en el tránsito, Aerolíneas Argentinas advierte que los vuelos pueden sufrir modificaciones

“Estimados pasajeros, debido a las dificultades y demoras en los accesos a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, producto de las celebraciones del día de hoy, su vuelo puede sufrir modificaciones. Por favor chequee su correo electrónico, allí recibirá las novedades de su vuelo”, alertó Aerolíneas Argentinas en sus redes sociales.

Estimados pasajeros, debido a las dificultades y demoras en los accesos a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, producto de las celebraciones del día de hoy, su vuelo puede sufrir modificaciones. Por favor chequee su correo electrónico, allí recibirá las novedades de su vuelo. pic.twitter.com/au7LKeIO5g — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) December 20, 2022

11.01 Trenes colapsados para ir ver a la Selección

Miles de hinchas se movilizan por la Ciudad con un único objetivo: alentar, desde donde se pueda, a la Selección nacional. Desde hace varias horas, las formaciones ferroviarias rebalsan de gente que solo quiere llegar al centro. Colgados de las puertas y a los gritos y saltos dentro de las formaciones, así se trasladan los y las fervorosos usuarios.

Locura en la estación de tren Once

Cientos de hinchas viajan en el tren hacia el centro

En las estaciones, como la de Morón del Sarmiento, no cabía una persona en el andén a la espera de que arribara un nuevo tren.

La estación Morón del Sarmiento, colapsada de fanáticos de la Selección

10.47 Se corta en forma total el tránsito por la avenida General Paz

Autopistas del Sol (AUSOL) informó que cerca de las 10:30 se procederá al corte total de ambas manos de la avenida General Paz, entre la avenida Lugones y la autopista Riccheri, para facilitar el paso de la caravana mundialista, que partirá desde el predio de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en el partido bonaerense de Ezeiza.

10.26 Mate y facturas: el desayuno del campeón

No queda claro si los jugadores alcanzaron a dormir y descansar un poco, ya que arribaron al predio de Ezeiza a las 4.30 de esta madrugada en medio de un importante recibimiento, pero lo cierto es que al menos ya disfrutaron de un desayuno. El mate y las facturas se robaron la atención de los felices comensales, algunos de los cuales, como Emiliano “el Dibu” Martínez, llevan colgada la medalla del campeón.

¡DESAYUNO DE CAMPEONES! @ESPNArgentina

10.00 Locura por la Selección: una multitud en pleno centro porteño

Miles de personas esperan en el Obelisco a la selección campeona del mundo Leandro Blanco / Télam

Miles de personas esperan en el Obelisco a la selección campeona del mundo Leandro Blanco / Télam

Miles de personas esperan en el Obelisco a la selección campeona del mundo Leandro Blanco / Télam

09.12 Faltan tres horas y miles de personas ya copan los alrededores del Obelisco

Está previsto que el micro con los integrantes de la Selección nacional parta desde Ezeiza entre las 12 y las 12.30, pero ya hay miles de personas concentradas en los alrededores del Obelisco para participar del festejo multitudinario con los jugadores.

Miles de personas esperan desde muy temprano a la selección en el Obelisco Fabián Marelli

Miles de personas esperan desde muy temprano a la selección en el Obelisco Fabián Marelli

La avenida 9 de Julio está desbordada. Hay personas trepadas a las paradas del Metrobús. Algunos hombres ingresaron por la fuerza al Obelisco y se subieron hasta el extremo, a la altura.

Miles de personas esperan desde muy temprano a la selección en el Obelisco Fabián Marelli

La llegada de la gente al obelisco

08.41 Cambio en el recorrido del micro de la Selección

Si bien en un primer momento se comunicó que el trayecto del micro que trasladará a la Selección desde Ezeiza iba a ser: autopista Ricchieri, autopista Dellepiane y autopista 25 de mayo para luego ingresar al centro por la avenida 9 de julio, conducirá hasta Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta y retomar camino a Ezeiza vía la avenida General Paz, esta mañana autoridades porteñas confirmaron que hubo cambio de planes y que el recorrido será inverso.

El recorrido del Selección con la Copa del Mundo Google Maps

En detalle, el ómnibus de “la Scaloneta” primero tomará la autopista Richieri y seguirá camina vía General Paz, Avenida Lugones, Avenida 9 de Julio, Obelisco, Autopista 25 de Mayo, autopista Dellepiane y tras ello de nuevo Richieri para regresar al predio de AFA. De esta forma, quedan excluidas del plan las avenidas Libertador y Figueroa Alcorta.

08.00 No es un sueño: Messi duerme con la Copa del Mundo

Relajado, con una expresión en su rostro de felicidad y tranquilidad, Lionel Messi posteó en su cuenta de Instagram una serie de fotos acostado al lado de la Copa del Mundo. Durmiendo a su lado, tomando mate en su compañía y hasta posando para la cámara.

07.01 Una fiesta: un recibimiento a la altura de los campeones

Eran las 4.32 cuando el micro descapotable de la Selección Nacional ingresó al predio de la AFA después de un recorrido escoltado por cientos de personas a las que no les importó que fuera la madrugada. Los jugadores fueron recibidos “en casa” por papelitos que volaban por todos lados e imágenes de ellos mientras estaban en Qatar. Hubo fuegos artificiales.

Los campeones del mundo ya están en casa 🇦🇷🏆



¡Gracias por tanto cariño! ❤️ pic.twitter.com/usGKj4l7ql — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) December 20, 2022

EL INGRESO AL PREDIO DE LA AFA DESDE EL MICRO 🇦🇷⚽



Así entraba la #SelecciónArgentina al histórico centro de entrenamiento albiceleste.



📹 @Notamendi30 #TyCSportsMundial pic.twitter.com/WZVysaz3Nt — TyC Sports (@TyCSports) December 20, 2022

06.49 El festejo de los jugadores

Sea apenas arribaron al país como ya una vez ubicados en el predio de Ezeiza, los jugadores mostraron en sus redes sociales el festejo que recién empieza para ellos en territorio nacional. Caras de alegría, expresiones relajadas es todo lo que muestran los seleccionados.

Multitudes recibieron al equipo campeón en Ezeiza @Argentina

La selección argentina llegó al predio de Ezeiza de la AFA Instagram

La selección argentina llegó al predio de Ezeiza de la AFA Instagram

04.42 Sigue llegando gente al Obelisco mientras se desconcentran los alrededores de la AFA

La Selección ya está en el predio que tiene la Asociación en Ezeiza. Tras festejar con una multitud de fanáticos que se concentraron en las inmediaciones, ahora buscarán descansar unas horas antes de comenzar con el recorrido estipulado para este martes. El plantel expondrá la copa y buscará celebrar el triunfo con el pueblo argentino.

04.11 Ingresaron al predio

El micro que transportaba a los jugadores pasó el último vallado antes hacer el ingreso formal al predio de AFA. Varios jugadores saludaban desde la ventanilla. Messi en la parte trasera y descubierta del micro saludaba afectuosamente. Los jugadores y el equipo técnico de la Selección agitaban banderas, mientras los fanáticos se apretujaban. Poco después, la situación comenzó a ordenarse y arrancó la desconcentración. Los fuegos artificiales brotaron desde el mismo interior del predio e iluminaron el cielo. Los campeones están en casa.

04.08 El micro, a metros del predio de la AFA

La selección argentina llega al predio de Ezeiza Captura

La selección argentina llega al predio de Ezeiza Captura

La selección argentina llega al predio de Ezeiza Captura

La selección argentina llega al predio de Ezeiza Captura

04.00 El momento en el que los jugadores tuvieron que esquivar un cable

El momento en el que los jugadores tuvieron que esquivar un cable. Captura

Paredes, De Paul, Messi, Di María y Otamendi, los cinco campeones que iban en la parte trasera del micro, tuvieron que esquivar un cable que sorpresivamente se cruzó por el camino. El momento quedó registrado por las cámaras de televisión.

03.54 La marea humana canta “larga a los pibes..”

La presencia de un helicóptero encima de las personas que aguardan en el acceso al predio de la AFA arrancó gritos y cánticos de emoción. Era la señal que esperaban. La marea humana canta “larga los pibes..”

La espera se hizo larga en las inmediaciones del predio de la AFA.

Una columna de hinchas se subió a un móvil de TV, otros están encima de los hombros de alguien más. Esperan, preguntan y cantan.

03.46 Las fotos de la Selección al bajar del avión en Ezeiza

Llegada de los Campeones del mundo Qatar 2022, con la copa del Mundo; Lionel Messi, Scaloni y plantel completo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Recorrida en micro de la selección argentina desde el aeropuerto al predio de Ezeiza Rodrigo Néspolo - La Nación

Recorrida en micro de la selección argentina desde el aeropuerto al predio de Ezeiza Rodrigo Néspolo - La Nación

Recorrida en micro de la selección argentina desde el aeropuerto al predio de Ezeiza Rodrigo Néspolo - La Nación

Llegada de los Campeones del mundo Qatar 2022, con la copa del Mundo; Lionel Messi, Scaloni y plantel completo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Recorrida en micro de la selección argentina desde el aeropuerto al predio de Ezeiza Rodrigo Néspolo - La Nación

03.35 El micro ya viaja hacia la AFA: los jugadores saludan y festejan con los hinchas

La Selección viaja arriba del micro a paso de hombre hasta el predio de la AFA, mientras los miles de hinchas se amontonaron a lo largo de la Autopista Ricchieri, en Ezeiza.

Recorrido en micro de la selección argentina desde el aeropuerto al predio de Ezeiza Captura

El micro rumbo a la AFA.

03.11 “Muchachos”, la canción del Mundial Qatar 2022

Guillermo Novellis, el cantante de La Mosca hablo sobre la importancia de la canción. “Es algo que representa a todos los argentinos, habla de Messi, de Diego, de la copa”, señaló al retirarse del escenario.

02.59 Los jugadores bajaron del avión

La Selección llegó a la alfombra roja y desciende del avión en medio de un festejo con la música de La Mosca y toda la prensa internacional. Los recibió el ministro del Interior “Wado” De Pedro, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, y el Embajador qatari.

Llegada de los Campeones del mundo Qatar 2022, con la copa del Mundo; Lionel Messi, Scaloni y plantel completo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Messi y Scaloni fueron los primeros en bajar de la aeronave, detrás lo seguía todo el plantel. Caminaron por la alfombra roja y subieron directamente al micro que los esperaba para trasladarlos al predio de la AFA. De Paul, Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez se subieron al fondo del autobús en la parte de arriba.

Llegada de los Campeones del mundo Qatar 2022, con la copa del Mundo; Lionel Messi, Scaloni y plantel completo Rodrigo Nespolo - LA NACION

Cansados, después de casi 20 horas de viaje, los jugadores festejan encima de la cubierta del micro. Messi palmea la copa del mundo y Scaloni se aparta para darle protagonismo al plantel.

02.22 La Selección arribó en Ezeiza y la copa ya está en la Argentina

Llegada de la selección nacional

La Scaloneta tocó suelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Mientras se detiene el vuelo chárter será remolcado hasta posicionarse a escasos metros de la alfombra roja que recibe a los campeones del mundo.

Hace 19 horas salió de Doha y paró tan solo una hora en Roma.

02.02 La Scaloneta ya sobrevuela suelo argentino

En su trayecto pasaron por encima de La Plata antes de llegar a Ezeiza. La velocidad del avión AR1915 es de 770 kilómetros por hora. Mientras se acerca a FBO desciende su altitud a alrededor de 5000 y 4000 metros.

A la espera de la Selección Argentina en Ezeiza Rodrigo Néspolo - La Nación

02.00 “Wado” De Pedro, presente en Ezeiza

El ministro del Interior también llegó al recibimiento del seleccionado de Lionel Scaloni. Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, dijo presente también en la llegada de la selección.

01.59 Un verdadero ejército de policías aguarda la llegada de la Selección

El Ministerio de Seguridad bonaerense montó un gran operativo que implica unos 5000 efectivos. Hay miembros también de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pasada la 1 de la madrugada, comenzó un continuo movimiento de vehículos y columnas de uniformados, tanto que llegan como que salen. La gente intenta ubicarse lo más cerca posible del vallado. El ingreso permanente de móviles obliga a las personas a apretujarse hacia ambos lados. La expectativa por la llegada de La Scaloneta se incrementó cuando el reloj pasó las 2. “¿Cuándo llegan?”, es la pregunta que permanece.

01.54 En cielo Uruguayo: la copa se acerca al país

La albiceleste está a 29 minutos de llegar al país. Según informa Aerolíneas Argentinas, el vuelo AR1915 llega al aeropuerto a las 02.20.

01.45 Berni llegó para recibir a la Selección

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, llegó en helicóptero al recibimiento de la selección en el aeropuerto para dirigir personalmente el operativo.

La AFA por el momento descartó toda interacción política. Berni sería el primer funcionario en acercarse a los jugadores de la selección luego del campeonato del mundo.

01.30 Tiempo de descuento

Fotógrafos, periodistas y algunos afortunados hinchas esperan impacientes que llegue la Selección con la copa del mundo. El embajador de Qatar ya se acercó al escenario y camino por la alfombra roja. El micro descapotable se reacomodó y está listo para llevar a los jugadores a la AFA.

El embajador de Qatar en Argentina, Battal M. Al Dosari, saluda mientras espera que los jugadores argentinos lleguen al Aeropuerto Internacional de Ezeiza después de ganar la Copa del Mundo Qatar 2022 LUIS ROBAYO - AFP

01.20 Llegan más fanáticos al predio de la AFA

No dejan de caer personas al predio de la AFA en Ezeiza. Cuando falta menos de una hora para el arribo estimado del plantel, la locura es total. Los cánticos se siguen en forma indefnida en medio de bombos. La Policia lidia en forma reiterada para despejar la única vía por la que salen y llegan los vehículos.

Una larga columna de efectivos de las fuerzas especiales de la Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) hizo su ingreso pasadas la 01:15. El paso de los efectivos movilizó a los hinchas. “Vamos, muchachos. A cuidar a la Selección”, les dijo uno.

Fuerzas especiales en el predio de la AFA

01.07 Locura por los micros

Pasadas las 00:30, los micros de la AFA que estaban apostados en Ezeiza salieron hacia el aeropuerto. Todos llevaban la inscripción “campeones del mundo”. El movimiento de los vehículos desató una algarabía generalizada. Todos viraron hacia el costado por donde se retiraron e instantáneamente aumentó la intensidad de los cánticos.

Cuando falta una hora para que la selección argentina campeona del mundo pise suelo argentino, los micros llegaron al sector del aeropuerto cerca del escenario donde tocará La Mosca. Allí viajarán los jugadores y el cuerpo técnico en caravana por la autopista Ricchieri hasta la AFA.

El detalle es que los tres están decorados con imágenes de la selección, así como también de las tres estrellas que representan los títulos mundiales.

00.41 Todo listo para la llegada de la Selección

Tal y como se adelantó, la Selección caminará por una alfombra roja, mientras La Mosca cantará la canción del Mundial.

A través de un cartel con la leyenda “Gracias campeones”, los jugadores del seleccionado irán abordando al micro que los trasladará al predio de la AFA.

Todo listo para la llegada de la Selección. Rodrigo Néspolo

00.30 La copa homenaje

Una imponente réplica de la Copa del Mundo que obtuvo la Selección cuelga de lo alto de una grúa al ingresar al predio. Tiene tres metros de alto y pesa entre 140 y 160 kilos.

“Es un homenaje para los jugadores, por todo lo que nos dieron”, cuenta Claudio, de 58 años. Con su hermano Gustavo, de 59 años, tienen una empresa de tinglados en Esteban Echeverría. Cuatro personas de su planta comenzaron a trabajar en la copa hace una semana.

Claudio tenía una confianza absoluta en la Selección. Arrancaron antes de la semifinal con Croacia. La copa está hecha de hierro, metal desplegable, yeso y material aislante. Le metieron prisa para tenerla lista para hoy.

Una réplica de la copa cuelga en el predio de la AFA.

La idea de estar en el predio de AFA fue planificada en detalle. La grúa se instaló en el lugar este lunes a las 12:30. La copa llegó al caer la noche, a medida que la multitud aumentaba en las inmediaciones.

Claudio y Gustavo quieren llevarla este martes al Obelisco. Mantienen la expectativa de poder ubicarse detrás del micro que traslade a los jugadores de la selección. “Ojalá podamos”, añade.

La grúa desde donde cuelga una réplica de la copa.

Mas allá de este martes, ya tienen un destino final. “La vamos a donar a la obra de padre Toto de Ciudad Evita, que trabaja con jóvenes carenciados”, agrega.

00.22 El embajador de Qatar en la Argentina se acercó para recibir a la Selección

El embajador de Qatar en la Argentina .

El embajador de Qatar en la Argentina, Battal Al Dosari, llegó custodiado a las 21.15 por la Policía Federal. En la previa del arribo del vuelo de la selección se tomó fotos con curiosos que se acercaron hasta las rejas del aeropuerto.

00.07 Se espera un show de La Mosca en Ezeiza

Durante el descenso de la delegación argentina habrá un show de La Mosca entonando la ya consagrada canción “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar”. El show será retransmitido por todos los canales de televisión y por el canal de YouTube de la AFA.

Aerolíneas Argentinas confirmó a este medio que el escenario ya está montado, y que la Selección caminara por una alfombra roja. Por ahora la AFA no confirmó si los jugadores hablarán con la prensa o si irán directo a los autobuses rumbo al predio donde una multitud los espera con ansías.

Se espera que los jugadores se tomen su tiempo para “desfilar” por la pasarela antes de subirse al autobús que los llevará al predio de AFA en Ezeiza.

23.34 Merchandising y hamburguesas en el predio de la AFA

Matías, de 35 años, es uno de los tantos vendedores de espuma y banderas. Un envase de espuma cuesta $500, pero también se pueden adquirir dos por $800. Las banderas cuestan $1.000.

Matías hizo una inversión de $80.000 para tener stock, según le cuenta a LA NACION. “Originalmente eran para llevar al Obelisco, pero al ver tanta gente me vine”. Llegó a las 22 desde Caseros con su padre. Al bajar de su vehículo, notó que había muchos vendedores. Pero tiene determinación. “Me quedo hasta que lleguen los jugadores”.

Al acercarse la medianoche, los cánticos cesaron temporalmente. En medio de sonidos de petardos, cornetas y sirenas, varias personas hacen fila ante los vendedores. Los choripanes cuestan $1000, al igual que las hamburguesas, siempre con huevo frito. Las latas de cerveza se consiguen a $500. También hay botellas de agua mineral y agua saborizada a $300.

Quienes ya comieron paran de tanto a los vendedores que recorren el predio. Hay otros que extendieron una manta y ya sentaron posición. Hay remeras estampadas con la selección campeona y otras frases que aluden al plantel. No falta el hit “¿Qué mirás, bobo?”. Se consiguen a $3.500

También hay gorros. “A vos te lo dejo a $1500, pero hay otros que lo venden a $1.800′, persuade un vendedor.

23.20 El muñeco que atraviesa la historia

Aldo Galetto, de 73 años, es el autor del muñeco de Messi que sobresale en el predio de la AFA. La estructura tiene tres metros de alto y está realizado a partir de varios materiales. El cabello está hecho de lana de vidrio y las luces de sus ojos son dos faroles de guardabarros de un FIAT 600. Su relleno es cartón y aserrín. Está sostenido por dos varillas largas de construcción.

Festejos en las inmediaciones de la AFA.

Pero este muñeco de Messi tiene una historia que va hasta 1978. “Lo empezamos a hacer con los muchachos de Mataderos”, rememora Aldo ante la consulta de LA NACION. Desde aquel momento el muñeco fue cambiando de formas y estilos, pero siempre fue la misma estructura, construida para celebrar la pasión argentina. En 1986 la estructura sirvió para representar a Diego Maradona. Aldo y sus amigos acompañaron los festejos. “Salimos al lado de Alfonsín”, cuenta al mostrar una tapa del diario La Razón.

El muñeco que atraviesa la historia.

Desde aquel momento el muñeco ha estado guardado en un taller mecánico. Conservado y cuidado, con apenas salidas ocasionales. En 2014, cuando se perdió la final en Brasil estuvo la idea, aunque finalmente no se puedo. Ahora, en 2022, la situación fue distinta.

Con ayuda de sus dos hijos y sus tres nietos, Aldo comenzó a adaptar el muñeco para homenajear al capitán de la Selección. Arrancaron tras el partido con Croacia. “Messi dijo que confiáramos y así lo hicimos”, dijo.

El muñeco que atraviesa la historia.

Mecánico de oficio, este vecino de Mataderos celebra con toda su familia. Llegó a las 21 y pudo pasar gracias al visto bueno de la Policía. “Estamos muy contentos”.

23.17 El hermano del Dibu Martínez: “Siento orgullo”

El hermano del Dibu Martínez, al llegar a Ezeiza: "Siento orgullo"

En diálogo con LA NACION, el hermano del arquero de la selección contó: “Estamos contentos, felices”. Consultado sobre cómo vivió el vuelo, el familiar del Dibu dijo, entre risas: “Largo”. Y concluyó: “Siento orgullo, otra palabra no hay para eso. Esta selección disfruta de jugar, disfrutan lo que hacen. Estamos felices, como todo argentino”.

22.58 El vuelo de la selección en el aire

El avión de la selección campeona del mundo está a 2500 kilómetros de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. Vuela a 800 kilómetros por hora y estaría llegando al aeropuerto a las 02.09, según adelantaron desde Aerolíneas Argentinas.

22.52 La salida de las familias, bajo un operativo especial en Ezeiza

La mamá de De Paul y la novia de Paulo Dybala fueron algunos de los familiares que atravesaron la puerta de arribos de la terminal C, en Ezeiza. La familia del Dibu Martínez fueron de los más aplaudidos hasta ahora. Afuera, los esperaban seis micros que los iban a trasladar.

Oriana Sabatini, al llegar a Ezeiza.

Los micros que trasladarán a los familiares de la selección, a la salida del Aeropuerto de Ezeiza. José Costa

La salida fue ordenada, de armó un operativo. Salieron todos juntos. Algunos se fueron en los micros a Ezeiza. Otros, se fueron en sus propios vehículos.

La familia del Dibu Martínez al llegar a Ezeiza

22.39 El país espera a los campeones: en las inmediaciones de la AFA se vive una fiesta

Los cánticos no cesan en el predio de la AFA. En los últimos tramos del acceso, frente a los efectivos de la bonaerense, un puñado de personas pugna por ubicarse en el lugar más cercano por donde, estiman, pasará el micro que traiga a los jugadores desde el aeropuerto. A pocos metros, una columna de hinchas no paran de cantar y saltar. Las banderas argentinas se agitan en el aire al ritmo de ‘Muchachos”. De tanto en tanto “Dale campeón” y “El que no salta es un inglés” se escucha con mucha fuerza. Hay espuma y pirotecnia. Un muñeco de Messi gigante con luces a la altura de los ojos está a un costado. Es una fiesta.

Festejos en las inmediaciones de la AFA.

22.07 Los familiares ya aterrizaron y los jugadores llegarán más tarde

El equipo campeón del mundo sobrevuela Brasil y se aproxima al país. Llegaría alrededor de las 01.40. Los familiares, quienes viajaban en el vuelo ARG 1919, aterrizaron 21.54 en la pista privada de Aerolíneas Argentinas.

21.41 Los motivos de algunas familias para acercarse a Ezeiza

Algunos llegaron hace pocas horas como Jorge, Analía y Martina, de Ciudad Evita, que se hicieron presentes en las inmediaciones de la AFA a la espera de poder celebrar la llegada de la selección nacional al país. Ya estuvieron este domingo en el Obelisco y tienen planeado ir también este martes, para seguir festejando. “Nos quedaremos todo lo que podamos hasta que lleguen hoy sino mañana otra vez”, contó Jorge a LA NACION. El hombre, que reconoció no tener ninguna cábala, expresó: “Todo es pasión”.

Giselle, Tomás y Lourdes, de Río Negro, viajaron 15 horas para ser parte de este festejo. “Lo decidimos ayer a las 11 de la noche. No sabíamos bien cómo era todo, pero nos tiramos el lance y vinimos”, relataron. Según contaron, tienen pensado pasar la noche en vela para ver todo lo posible y luego encarar el regreso a su provincia. “Vamos a ver qué pasa”, dijeron, con ilusión.

Gustavo y Silvina, de Spegazzini, Ezeiza, vinieron a las 21 con su pequeña hija Francesca. Se van a quedar hasta que vengan a la madrugada. Él es remisero y tomó la decisión de venir impulsado por la presión familiar. Su cuñado, Mariano, de José C. Paz, se instaló en el predio de la AFA a las 15. “Hoy no se duerme”, dijo.

Mariano, su cuñado, de 38 años, trabajó hasta el mediodía. Es albañil. Su esposa, Cristina, de 44, lo convenció. Ellos con sus cuatros hijos sabían que iban a venir al predio de la AFA desde hace bastante. “Incluso si perdían”, veníamos. “Es increíble esto. Ayer vimos la emoción por televisión, ahora es en vivo”, agregó. Ya lo tienen preparado. Por la noche, cuando puedan, dormirán en sus coches. “Mañana los vamos a seguir”, afirma Cristina.

Vanina, de 50 años y de Monte Grande, se dedica al tejido. Esta tarde en medio del fervor trabajaba en unos pedidos que tenía que entregar. Pero no dejaba de mirar el celular. “Vine por la influencia”, contó a LA NACION. Su prima, María, de 46, le había dicho desde el primer momento que venía y le insistió durante la tarde. Vanina vino con María y su esposo, Carlos. Prepararon mate y unos sándwiches para la espera. María, que trabaja en un jardín de infantes, esperaba más gente. Ella ya vino en 2014, cuando Argentina perdió la final con Alemania. “Vine al mediodía y ellos llegaron a las 18. Era un mundo de gente”. Los tres todavía no saben si irán al Obelisco. “Va a ser muy complicado”, pronosticaron. Aún así destacaron lo que se vive en el acceso al predio. ”Estamos acá para agradecer”.

21.30 Expectativa en el predio de la AFA

Efectivos de la Policía bonaerense están a unos 200 metros del predio que recibirá a la selección nacional después de ganar la Copa del Mundo. Una fila de uniformados bloquean el acceso, mientras algunas personas festejan desde la Autopista Ricchieri. Se puede ver a muchas familias con hijos, quienes esperan al equipo liderado por Scaloni.

21.06 La Ciudad dio pistas del operativo y los cortes

El ministro de Justicia y seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, habló de la seguridad y lo que tiene previsto la ciudad de Buenos Aires para recibir el micro de la Selección. “No va a haber un escenario”, precisó.

Según contó en diálogo con TN, el funcionario aseguró que están evaluando distintas opciones. También, informó que la Policía Federal estará a cargo de la cápsula que rodea al micro y que la idea es que el equipo liderado por Leo Messi pase por la mayor cantidad de lugares posibles para que la gente no se agolpe toda en el centro porteño.

Festejos en el Obelisco TOMAS CUESTA - AFP

“En General Paz pasará por cuatro municipios. Es importante que entiendan que el micro pase por la mayor cantidad de lugares que pueda pasar para que la gente no se agolpe y no vayan todos al obelisco”, expresó.

20.53 Se adelantó el vuelo, ahora está previsto que llegue a la 01.47

El vuelo de la selección salió de Doha hace ocho horas aproximadamente y tenía previsto llegar a la Argentina a las 02.40, pero se adelantó a la 01.47. Desde aerolíneas argentinas explicaron a LA NACION que esto de debe a “varios motivos” y enumeraron, por ejemplo: las condiciones favorables del tiempo, el manejo del piloto, la poca carga de la aeronave y el tránsito aéreo.

20.46 Cómo será la logística en la salida

Dos micros, uno descapotable y otro común, esperan en el lugar para llevar al equipo campeón del mundo al predio de AFA, que se encuentra a apenas un kilómetro. Aún no se decidió si utilizarán el descapotable para saludar a los hinchas.

Los jugadores no saldrán por la entrada principal, sino que, al igual que las familias, salen hacia un sector complementario para evitar un colapso de la autopista Ricchieri.

20.29 La llegada de la selección al Aeropuerto de Ezeiza

La selección llegará al aeropuerto privado de Aerolíneas Argentinas pasada la medianoche. Allí será recibida con una alfombra roja desde el avión, un AIRBUS A330-202, ploteado de celeste y blanco.

El vuelo aterrizará en la zona de pistas y será remolcado hasta la zona de prensa, dónde descenderán y podrán ser fotografiados mientras la banda de La Mosca toca en vivo para ellos.

Los familiares de la selección llegan puntualmente 22.30. Sin embargo, serán trasladados por migraciones y se retirarán del FBO por detrás de la estación Atómica.

Sector especial en el Aeropuerto de Ezeiza.

Cuatro vuelos chárter puso a disposición Aerolíneas Argentinas junto a la AFA para el vuelo tanto de los jugadores, familiares e hinchas. A las 22.30 llegan los familiares, a las 01.47 los jugadores y mañana durante la mañana, dos vuelos para hinchas y familiares del cuerpo técnico del seleccionado nacional.

20.10 Bocinazos y más hinchas llegan a Ezeiza

Pasadas las 20, se escuchan bocinazos desde la autopista Richieri y autos que pasan con la consagrada canción del Mundial de La Mosca “Muchachos, hoy nos volvimos a ilusionar”. Esa canción se reproducirá mientras la Scaloneta descienda del vuelo privado.

20.00 Controles policiales y acampe en los alrededores

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni ganó tiempo y adelantó su llegada. Sin embargo, desde las 22 se espera el arribo al mismo lugar de los familiares que vuelven al país.

Predio de Ezeiza, espera de la Selección y la Copa Rodrigo Néspolo

19.50 El sector vip al que arribará la selección

La selección argentina de fútbol, campeona del mundo, está en pleno viaje sobre el océano Atlántico rumbo al país donde será recibido con un feriado nacional para celebrar la obtención del título en el obelisco.Antes, llegarán a FBO vip club de Aerolíneas Argentinas, el sector para arribo de viajes privados de la empresa de vuelos nacional. El lugar está tres kilómetros antes del aeropuerto internacional de Ezeiza, y se ingresa por el acceso izquierdo de colectora. Allí un primer control a cargo de la Policía de Seguridad Aeroprtuaria sirve como barrera para aquellos hinchas que pretenden observar el aterrizaje del avión de la selección.

El sector VIP que tiene Aerolíneas Argentinas para recibir vuelos privados Redacción LA NACION

La pista en la que aterrizará el avión de la selección Redacción LA NACION

19.47 En los alrededores del predio de la AFA en Ezeiza ya hay acampes

Hinchas argentinos se concentran en los alrededores del predio de la AFA en Ezeiza a la espera de la llegada de los jugadores, que aterrizarán este martes a las 2:30 y al mediodía saldrán en caravana para saludar a la gente, en un recorrido que incluirá el Obelisco como epicentro.

Informe de Diego Sánchez, Joaquí Pérez Laudizio y José Costa