Un incendio en el cuarto piso de un edificio ubicado sobre la avenida Callao, casi en la esquina con Quintana, en el barrio porteño de Recoleta, provocó un importante operativo de emergencia durante la madrugada de este lunes. Como consecuencia del episodio, cuatro personas fueron atendidas en el lugar y una quinta debió ser trasladada al Hospital Rivadavia por inhalación de humo, según informó el SAME.

El fuego comenzó alrededor de las 6 en un departamento del cuarto piso del inmueble, ubicado en Callao 1755, según pudo saber LA NACION. De acuerdo con la primera información recabada en el lugar, las llamas se habrían originado en el living de la vivienda y habrían provocado una importante cantidad de humo.

Incendio en Recoleta: se prendió fuego un departamento de un edificio en avenida Callao y Quintana

Ante la emergencia, el edificio, de 13 pisos, fue evacuado de manera preventiva y en orden, mientras se desplegaba un amplio operativo de los servicios de emergencia. Hasta el lugar llegaron seis ambulancias del SAME y al menos dos autobombas de Bomberos de la Ciudad. También trabajaba personal de la Comisaría Vecinal 2 A de la Policía de la Ciudad.

Como consecuencia del despliegue, el tránsito sobre la avenida Callao permaneció interrumpido durante las primeras horas de la mañana. A las 7.30 todavía no se podía circular por ese sector de Recoleta mientras continuaban las tareas de los equipos de emergencia.

Para combatir el incendio, los bomberos colocaron una escalera en dirección al balcón del departamento afectado y desplegaron una línea divergente de 63 milímetros. Mientras avanzaban las tareas para controlar el foco, dos mujeres permanecían junto a los efectivos en la terraza del edificio, a la espera de que se disipara el humo para poder descender de manera segura.

Finalmente, alrededor de las 7.30, los bomberos lograron dominar las llamas, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio. Las tareas continuaron posteriormente en el inmueble para completar el operativo y asistir a los vecinos afectados. En el lugar actuó el Grupo Especial de Rescate (GER), con cuatro cisternas, cuatro hidroelevadores y seis puestos de comando.

“Se escuchaban muchas explosiones”

Uno de los testimonios sobre los momentos de mayor tensión fue el de Franco, un vecino cuya vivienda da al contrafrente del edificio incendiado, quien registró con su teléfono parte de lo ocurrido. Las imágenes tomadas por el hombre, en las que se observa el fuego en uno de los departamentos, rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales.

En diálogo con LN+, Franco contó que el edificio afectado “es muy antiguo” y explicó que anteriormente funcionaban allí oficinas, mientras que en la actualidad hay departamentos.

Incendio en Recoleta: se prendió fuego un departamento de un edificio en avenida Callao y Quintana

El vecino relató que durante el incendio se desprendieron vidrios del edificio y hubo personas que pidieron ayuda durante varios minutos. “Como no tienen persianas, se caían los vidrios y la gente estuvo pidiendo auxilio durante media hora”, aseguró.

Además, señaló que desde su vivienda pudo escuchar varias explosiones mientras avanzaban las llamas. “Se escuchaban muchas explosiones”, recordó. La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en los edificios cercanos, particularmente por la posibilidad de que algunos elementos instalados en la fachada se desprendieran debido al fuego.

“Teníamos miedo de que cayeran los aires acondicionados en el supermercado Disco que hay allí”. Él fue quien tomó el video del momento del incendio que rápidamente se hizo viral. “Para ese instante, ya había un móvil de Bomberos”, indicó Franco.