Incidentes entre estudiantes libertarios y de otras agrupaciones en la Universidad de Quilmes: gas pimienta y heridos durante una asamblea

Desde el mediodía del lunes se desarrolló en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) una asamblea para ratificar la toma votada el jueves pasado. Sin embargo, durante la jornada se generaron incidentes entre un grupo de estudiantes libertarios y otros alumnos presentes, los cuales terminaron con gas pimienta, corridas y heridos.

Por un lado, estudiantes acusaron que el grupo de libertarios increpó la toma con el fin de “derribarla” y lanzaron gas pimienta, mientras que los agredidos aseguraron que intentaron manifestarse pacíficamente contra la decisión, pero fueron atacados físicamente.

Estefanía Albasetti, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en Quilmes, señaló en LN+: “Estoy harta de que me llamen para decir que lastimaron a los chicos. No se si están enfermos pero no pueden soportar la presencia de alguien que piense distinto”. “Tenemos un chico al que le arrancaron una uña y le rompieron la boca”, añadió desde un móvil en el Hospital Dr. Isidoro Iriarte de Quilmes.

Además, denunció que Daniela Ferreyra, consejera superior de la UNQ, participó de la asamblea y “agredió a los estudiantes”. “Me parece muy grave y terrible”, afirmó.

Héctor Garcete, uno de los estudiantes agredidos, contó en LN+ que fueron golpeados y recibieron patadas: “Mi idea era bajar a la asamblea para demostrar que estaba en contra de la toma. Quise hablar y no me dejaron. Nadie pudo tener la palabra porque se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a pegar”.

“Intenté calmar las cosas y decir que no somos violentos, pero nos empezaron a decir un montón de cosas. Había personas que no eran alumnos, quienes nos atacaron primero”, siguió y desmintió las versiones: “Nosotros no tiramos gas pimienta jamás. No tenemos nada encima. Al menos yo no vi que ninguno lo haya hecho”.

Sin embargo, alumnos presentes en la congregación indicaron que fueron agredidos previamente por el grupo de libertarios. Florencia González, estudiante de Historia y militante de ¡Ya Basta!, expresó a LA NACION: “Nos encontramos en una situación muy hostil, donde principalmente cuatro varones grandes y violentos no solo no se querían ir a pesar de que la asamblea votó que se fueran, sino que además trajeron un megáfono con el objetivo de romper la toma”.

Además, sostuvo: “Cuando los quisimos escoltar hasta la salida tiraron gas pimienta, por lo cual muchos compañeros quedaron afectados. Logramos echar a un grupo y después a los otros. Estamos discutiendo qué medidas vamos a tomar para que no puedan volver a entrar a la universidad y acciones legales por agredir a estudiantes dentro de la universidad”.

En tanto, González dijo que se habían anticipado posibles incidentes: “Durante el día teníamos conocimiento de que podía suceder que un grupo de libertarios se acercara a romper la asamblea. Algunos estudian en la universidad, pero otros no”.

“Hoy hablamos de esto y definimos que, en caso de que suceda, los echaríamos sin darles la palabra porque para nosotros no tiene lugar que personas como estas, que no vienen a construir nada, quieran destruir la ciencia de la educación”, relató.

