Indignación en las redes: reclaman que el padrón electoral no contempla a las personas de género no binario

En los últimos días se habilitó el padrón definitivo para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Así, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición la plataforma de consulta para averiguar el lugar de votación de cada ciudadano argentino. Sin embargo, al ingresar a la página web pública, un detalle llamó la atención de los usuarios de las redes sociales y provocó una ola de quejas. El formulario de consulta solo permite poner como género “femenino” y “masculino”, excluyendo a las personas no binarias, a pesar de que el Estado ya admitió los documentos con tal identidad.

En julio de este año, el presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas no binarias, que incorpora la nomenclatura “X” como opción. El objetivo de la iniciativa es garantizar el derecho a la identidad de género de aquellos que no se autoperciben varones ni mujeres, un reclamo histórico del colectivo LGBTQI+. Ahora, los votantes descubrieron que, al intentar consultar el lugar donde deberán votar el mes próximo, la página de la Cámara Electoral contradice los avances que dio el propio Gobierno semanas atrás.

El formulario para consultar el lugar de votación para las PASO generó quejas de los usuarios, ya que no incluye la opción "persona no binaria"

“¿Si soy no binario no me puedo fijar dónde voto?”, escribió un usuario de Twitter. “No aparece el DNI no binario en la consulta del padrón online”, manifestó otra.

Los reclamos por la plataforma de consulta del padrón electoral

En julio, a través del Decreto 476/2021, se celebró un acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; y el director del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Santiago Rodríguez, donde se entregaron los primeros tres documentos para personas no binarias, convirtiendo a la Argentina en el primer país en Latinoamérica que habilita la posibilidad de consignar otra opción distinta a la “F” y la “M” en el campo “sexo”.

