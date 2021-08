Santiago Maratea vivió unas vacaciones “de terror” en Europa: perdió las tarjetas, le robaron y debió dormir en la calle

Tras varias exitosas campañas de recaudación, Santiago Maratea decidió vacacionar en Europa. Aunque sus planes tenían que ver con distenderse y pasarla bien, en las últimas horas, según contó, las cosas no salieron como las planeó. Desde Barcelona, el influencer publicó un video en el que cuenta que pasó 24 horas de terror: primero, porque perdió sus tarjetas de débito y crédito y luego porque le robaron un bolso en el que tenía dinero, tarjetas de emergencia y las llaves de su hospedaje. Por esa razón, Maratea debió pasar la noche en la calle.

Días atrás, Santiago contó sus planes de irse de vacaciones a Formentera, España, y abrió una convocatoria para que, quienes deseen, aporten una suma de dinero para concretar esa meta. Desde sus redes, el influencer se hizo eco de las críticas que recibió por su proyecto y se refirió específicamente al comentario de una usuaria (identificada como Susana) que señaló que “después de cada objetivo, se da un buen gusto pagado por los laburantes”. En ese sentido, Maratea explicó: “Por ahí hay gente que no lo sabe, que yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, amplió. “¿Por qué? Porque considero que está mal planteada esta idea pelot... de que la gente que ayuda o que tiene una vocación más social debería no tener plata, eso no sé quién lo inventó”.

Ya instalado en Europa y después de pasar algunos días en Ibiza, el influencer se trasladó a Barcelona, donde pasó un día en el que atravesó varias dificultades. “Estoy almorzando [ya de noche] y no estoy desmayado porque Dios es grande y no lo quiso”, contó en un video que publicó en Instagram Stories. “Me fui del airbnb antes de lo que debía. Perdí mis tarjetas de crédito y de débito de vuelta y tuve que dormir en la calle ayer”, relató.

Según contó, todo comenzó el miércoles por la tarde. “Yo caminando por una avenida muy cheta de acá, de Barcelona. Paso por Dolce & Gabbana y veo una bermuda que me encanta. Voy a pagar y la tarjeta me rebota. Digo, ‘¿quién sos, Antonela Roccuzzo?”, bromeó, en relación con los costosos looks que exhibe la pareja de Lionel Messi. Luego, agregó: “Salgo del local, llamo a la tarjeta y cuando vuelvo a entrar al local, me doy cuenta que no tengo la tarjeta. La perdí o como se dice en Argentina, me la robaron”. En el bolso que le desapareció, Maratea tenía las tarjetas de crédito y débito de emergencia que le enviaron luego de perder las propias. Además, perdió las llaves del departamento en el que se hospedaba.

“Llamo a la mina del airbnb y no me atiende nadie en toda la noche”, continuó. “Dormí en la calle. No dormí, estuve sentado en la calle. No tenía tabaco, no tenía plata, no podía comprarme nada, fue horrible. A las 10 de la mañana se despertó la dueña del departamento y me habló. Aparte tenía que esperar unas de esas tangas para pibes marca Calvin Klein. Porque compré seis suspensores”, agregó en el relato que compartió en sus redes sociales. “Yo re enojado hablando con la mina, dormí en la calle toda la noche y me llegan unos suspensores en la mitad de la discusión”, añadió. Hacia el final del relato, contó que debió irse antes del departamento que alquilaba tras discutir con la dueña. “Dormí en la calle, toda la noche estuve afuera, por momentos con miedo”, cerró.

LA NACION