Personal de Bomberos voluntarios de Termas pudieron sofocar el fuego que ocasionó importantes daños en el ecosistema de la isla Crédito: Fauna Santiago del Estero

Santiago del Estero.- La policía santiagueña busca intensamente a un grupo de pescadores, quienes serían los autores de la quema intencional de una parte de la reserva ecológica "Tara Inti", y de haber degollado a dos gatos del monte, los cuales estaban en una jaula recuperándose y siendo cuidados por los guardaparques, para ser devueltos a su hábitat natural. El motivo de esta acción sería una "venganza", ya que días atrás, en un operativo de fauna, les secuestraron redes y elementos de pesca.

Estos repudiables hechos sucedieron hoy en Termas de Río Hondo, a 65 kilómetros de la capital santiagueña y se busca dar con los autores. Dos de ellos ya fueron detenidos y los restantes cuatro estarían aún escondidos en el monte de la reserva, a la que accedieron a nado, debido a que el puente que comunica la costanera con la "isla" está cerrado al público por la pandemia de coronavirus. Una vez allí prendieron fuego una parte del monte y degollaron a dos pequeños gatos del monte que se recuperaban en una jaula.

Alejandra Pedraza, una de las guardabosques, había recibido una amenaza telefónica por parte de estos pescadores luego que fueran secuestrados todos sus elementos de pesca: "Ya vas a ver h. de p., les vamos a prender fuego esa isla de mierda". La denuncia se había radicado ese mismo día y se había reforzado la guardia y las rondas policiales en el puente, pero los vándalos, conocedores del cauce del Río Dulce, muy cerca de la zona del embalse, ingresaron nadando.

Los gatos del monte estaban siendo cuidados para ser devueltos a su hábitat: los degollaron Crédito: Fauna Santiago del Estero

Cuando los cuidadores de la reserva "Tara Inti", que en quichua significa "Isla del Sol", divisaron el humo que salía de la zona montuosa accedieron rápidamente junto a los bomberos de Termas y grande fue el asombro cuando se encontraron con dos gatos del monte muertos, los cuales estaban siendo cuidados para ser devueltos a su hábitat. Los pequeños felinos salvajes habían sido degollados y dejados a un costado de la jaula en donde eran alimentados.

En un audio conmovedor, enviado por WhatsApp, la encargada de cuidar a los pequeños felinos monteses, típicos de esta zona, contó, quebrada en un desconsolado llanto que habían sido matados con un cuchillo: "Me lo agarraron con cuchillo, Inge. Ahí se ve clarito que me los agarraron con cuchillo. Tanto esfuerzo. no sé porque la gente es tan mala y pudieron hacer esto".

Los animales estaban siendo criados y cuidados hace ya cuatro meses. Se encontraban en tránsito y ya les faltaba muy poco para ser devueltos a su hábitat. Entre los seis pescadores, que ya fueron identificados y dos ya están detenidos, se encuentra un menor y también el autor de la amenaza a una de las guardaparque. Se espera la inminente detención de los cuatro restantes para ser puestos a disposición de la Justicia.

