“Inmunofitness”: la propuesta que busca retrasar el envejecimiento natural de las defensas

Colombia envejece más rápido de lo que su sistema de salud logra transformarse. Así lo advirtió Jessica Jassir, Medical Head de Vacunas de GSK Colombia, durante su intervención en el AFI Summit 2026, encuentro que reunió este jueves a los principales actores del sistema de salud del país en el marco de la celebración de los 70 años de Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación).

Bajo el título ‘El futuro se construye con prevención: una inversión en salud’, Jassir presentó el concepto de inmunofitness, una propuesta que busca entrenar el sistema inmunológico a lo largo de toda la vida —y no solo cuando la enfermedad ya está presente— para mantenerlo resiliente frente al envejecimiento.

“El inmunofitness básicamente es la forma en la que nosotros entrenamos nuestro sistema de defensa para estar preparado ante cualquier estímulo externo, y de esa manera poder tener un sistema inmune resiliente”, explicó la médica en entrevista con EL TIEMPO. Esa resiliencia, agregó, se traduce en la capacidad del organismo de responder a un estímulo y “regresar siempre a su estado basal, sin deteriorarse”.

Jessica Jassir, Medical Head de Vacunas de GSK Colombia. Foto:Afidro

Una pirámide poblacional que se invierte

El planteamiento de Jassir se apoya en una transformación demográfica que, según las proyecciones que presentó en el encuentro, avanza más rápido que la capacidad de adaptación de los sistemas de salud de la región. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud citadas en su presentación, la población mundial de 60 años o más pasará de 1.000 millones en 2019 a 2.100 millones en 2050, un incremento del 110 %.

En el mismo periodo, la carga económica anual asociada a enfermedades prevenibles por vacunación en adultos mayores de 50 años —que incluyen influenza, tos ferina, herpes zóster y enfermedad neumocócica— crecería un 40 %, de 35.000 a 49.000 millones de dólares.

En Colombia, según datos del Dane, incluidos en la presentación, la pirámide poblacional proyectada para 2030 confirma la tendencia: la población de 75 años o más crecería 15,6 % frente a 2026, el grupo de 60 a 74 años aumentaría 9,8 %, mientras que la base de la pirámide —niños de 0 a 14 años— se contraería 5,2 %.

Ese cambio, explicó Jassir, no solo tiene implicaciones demográficas sino inmunológicas. Con la edad, el sistema inmune atraviesa un proceso conocido como inmunosenescencia: madura, alcanza su punto máximo en la adultez y luego declina, perdiendo memoria y velocidad de respuesta. El resultado, según la presentación, se traduce en infecciones más graves, más hospitalizaciones y mayor descompensación de enfermedades crónicas de base.

| Reflexión de Jessica Jassir: ¿Es posible entrenar nuestras defensas? 🏋️‍♂️🛡️



A través del concepto de Inmunofitness, nos invita a ver la salud inmune como un proceso activo para responder, regular y mantener el equilibrio del organismo frente a retos constantes. #SaludDelFuturo pic.twitter.com/PNroAZfG6x — AFIDRO (@afidro_colombia) September 17, 2026

De reaccionar a anticipar

Para Jassir, el reto no es solamente clínico sino cultural: cambiar la forma en que el país entiende la prevención. “No mirar solo los hábitos saludables como nutrición y ejercicio, sino un complemento de un todo”, señaló, al vincular la inmunización con otros pilares como la actividad física y la nutrición asociada a la masa muscular y la longevidad.

La médica identificó tres grandes retos para lograr una población más saludable en el país: el sedentarismo, el control de las enfermedades no transmisibles que se acumulan con la edad, y la prevención de agentes externos —como las infecciones— mediante la inmunización oportuna.

En ese frente, las cifras que citó son elocuentes: la cobertura de vacunación contra influenza en adultos en Colombia todavía no alcanza el 80 %, y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del país sigue estando mayoritariamente enfocado en la población infantil. “Todavía tenemos un camino importante en el país para esquemas de inmunización en el adulto”, afirmó.

Jassir fue enfática en que las personas mayores deberían estar protegidas frente a al menos tres enfermedades prevenibles por vacunación: influenza, neumococo y herpes zóster, aunque aclaró que no todas están cubiertas por el esquema público y que la decisión debe individualizarse con el médico tratante, considerando la edad y las condiciones crónicas de cada paciente.

La funcionaria también llamó la atención sobre las brechas regionales del país. “No es lo mismo revisar la salud de alguien en Boyacá que hacerlo en el Pacífico o en el Caribe”, dijo, y planteó la necesidad de identificar los canales de comunicación que realmente llegan a las poblaciones por fuera de las grandes ciudades para concientizar sobre la enfermedad y las medidas de prevención disponibles.

Diferentes actores participaron en el AFI Summit 2026. Foto:Afidro

La prevención como inversión, no como gasto

Uno de los ejes centrales de la presentación fue plantear la prevención como una inversión y no como un costo. Citando un informe de 2024 del Office of Health Economics (OHE), Jassir mostró que cada dólar invertido en vacunación de adultos genera un retorno social de 19 veces esa inversión, y que un esquema completo de vacunación individual produce en promedio 4.637 dólares en beneficios, según un análisis realizado en 10 países sobre cuatro programas de inmunización: influenza, neumococo, herpes zóster y virus respiratorio sincitial (VRS).

Ese retorno, planteó, se despliega en tres círculos concéntricos de beneficio: en la salud —menos complicaciones, menor hospitalización, menor resistencia antibiótica e independencia funcional—; en la economía —ahorros para las familias y productividad laboral sostenida—; y en la sociedad, a través de la equidad en salud y la protección de las poblaciones más vulnerables.

“La salud del futuro se decide hoy”, concluye la presentación, en un mensaje que resume el espíritu del inmunofitness: cuidar y fortalecer las defensas del cuerpo a lo largo de toda la vida, antes de que la enfermedad llegue.