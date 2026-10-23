Inscripción para la misa del papa León XIV en la Argentina: el paso a paso para poder ingresar

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, incluirá celebraciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires. La convocatoria obligó a organizar un sistema oficial para ordenar el ingreso del público.

Argentina se prepara para recibir al Papa León XIV (AP Photo/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino - AP

El paso a paso para completar la inscripción

El primer paso es ingresar en el portal oficial de la visita elpapaenargentina.com.ar y elegir la celebración. El sistema solicita datos personales y una dirección de correo electrónico. Esa casilla debe validarse con el código que llega durante el procedimiento; sin esa confirmación, la inscripción puede quedar incompleta.

Para las misas masivas, el registro puede hacerse de manera individual o para un grupo de hasta 20 personas. Solo una persona mayor de 16 años puede iniciar el trámite. Los menores deben ser incorporados por un adulto responsable.

Cuando el proceso termina, la plataforma confirma la inscripción y sugiere una puerta de acceso. La organización aclaró que el público general no necesita presentar un código QR para ingresar a las misas. El acceso es libre y el registro es recomendado porque permite ordenar los flujos de asistentes.

Qué celebraciones requieren un código QR

El criterio cambia para el encuentro con el clero y la vida consagrada, para el encuentro con jóvenes y para los sectores reservados a personas con discapacidad. En esos casos hay cupos específicos, aprobación de la organización o documentación adicional, y el sistema envía un QR personal e intransferible.

Sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas deben realizar una inscripción obligatoria. Quienes participen del encuentro en la Catedral de Córdoba necesitan completar un registro separado del correspondiente a la misa.

Las personas que soliciten un lugar adaptado deben cargar o validar el Certificado Único de Discapacidad u otra documentación requerida por el formulario. La confirmación enviada por correo debe conservarse para presentarla en el acceso asignado.

La visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, incluirá celebraciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y Luján, en la provincia de Buenos Aires TIZIANA FABI - AFP

Dónde serán las misas del Papa

La primera misa en territorio argentino está prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. El martes 10, León XIV celebrará a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en la ciudad de Córdoba.

La última celebración argentina será el miércoles 11 a las 10 en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. El cronograma fue publicado por la Santa Sede y reproducido por la Conferencia Episcopal Argentina.

Los horarios pueden exigir ingreso con varias horas de anticipación. En Córdoba, la organización prevé transporte urbano gratuito los días 9 y 10 de noviembre y estacionamientos en el Estadio Mario Alberto Kempes y el Complejo Ferial, con traslados hacia el predio.

Qué hacer después de registrarse

El portal permite consultar el estado de cada inscripción. Quienes ya completaron el trámite no deben hacerlo nuevamente. Conviene revisar el correo, también la carpeta de mensajes no deseados, y guardar la confirmación.

La página web para inscribirse para la visita del Papa León XIV (Foto: captura werb)

La organización recomienda consultar la agenda oficial antes de viajar, porque puede actualizar accesos, objetos permitidos, postas de hidratación y recomendaciones de seguridad. En noviembre pueden registrarse temperaturas elevadas en Córdoba y muchas actividades serán al aire libre.

La inscripción no reemplaza los controles de ingreso. Los asistentes deberán seguir las indicaciones de seguridad, utilizar la puerta sugerida y prever demoras. Para evitar fraudes, el trámite debe hacerse únicamente desde el sitio oficial y no requiere pago.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA