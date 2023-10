escuchar

Una mujer de 84 años y un hombre que trabajaba cartoneando fueron atropellados este jueves por el chofer de un colectivo de la línea 242 en Isidro Casanova, partido de La Matanza. Desde una cámara de seguridad se puede ver el terrible incidente y cómo la que lleva la peor parte es la señora que se movilizaba con un bastón, ya que su cabeza dio violentamente contra el cordón de la vereda, tras lo cual fue hospitalizada y se encuentra en grave estado en coma inducido.

El hecho sucedió ayer, pasadas las 15, sobre la calle Marconi al 3300, en esa localidad bonaerense. Las imágenes muestran cómo la mujer, cuyo nombre es Blanca Melian, se acerca al cartonero que se encuentra tirando del carro.

Tras una breve charla, la unidad de la línea 242 se les acerca por detrás y hace una maniobra para pasar por un costado. Es entonces que el carro se engancha en el colectivo y en esa situación, empuja de manera violenta al hombre y luego a la mujer. Mientras él cae y se levanta en seguida, la cabeza de la mujer da contra el cordón, lo que provoca su desmayo.

Según informó TN, el hombre terminó con heridas leves y la anciana fue hospitalizada de urgencia en la clínica San Francisco de Isidro Casanova y se encuentra en coma inducido por el fuerte traumatismo de cráneo.

En tanto, el colectivero tras el choque se fugó y más adelante fue detenido por la Policía e imputado por lesiones culposas.

“Mi mamá está grave, tiene un coágulo severo y está con respirador. Estamos esperando a ver si evoluciona, ella es sana y fuerte, esperamos que se pueda reponer. Agradezco a todos los que la atendieron en la clínica, al doctor Arce... pero no llegó todavía el neurólogo a verla”, expresó este viernes Jose Luis, uno de los hijos de la mujer.

Tras agradecer también la asistencia del cartonero y de las personas que ayudaron a su madre al momento del incidente, apuntó contra el chofer del colectivo: “Él dice que no vio a mi mamá, pero vio al muchacho y tiene un espejo retrovisor y seguro vio y escuchó el golpe, pero se fue igual. No se puede dejar a alguien tirado en la calle”.

Además, destacó: “Es una persona que no puede manejar, él tenía espacio para pasar, podía mermar la velocidad. Había un cartonero que dignamente estaba trabajando, ni le preocupó, pasó todo por delante, ni paró e incluso creo que estaba fuera de servicio porque no llevaba gente. Mi mamá estaba resguardada por el auto que estaba estacionado. Pueden decir que ella bajó a la calle, pero ese lado estaba resguardado, el colectivo tenía que ir por el lado izquierdo. El cartonero está un poco salido de su carril, pero si lo ve y ve que no tiene espacio, tiene que frenar y esperar”.

Consultado sobre de qué hablaba Blanca con el cartonero, dijo angustiado: “Mi mamá entrega folletitos de la Biblia y lo vio y ella tiene un corazón enorme... esperamos ahora que vaya mejorando, tenía una salud muy fuerte... pero la dejó tirada, con fracturas en las piernas, en las costillas, me la rompió toda”

Una mujer y su hijo se salvaron de ser atropellados

Horas antes de este hecho, el miércoles por la tarde, en el barrio de Caballito, una mujer y su hijo se salvaron de ser atropellados por un auto que perdió el control y chocó contra contenedores de basura. Ocurrió pasadas las 16.40 sobre la avenida Alberdi al 200, cuando una mujer caminaba junto a su hijo por la vereda. En un momento el niño le pide orinar y la madre aprovecha el cantero de un árbol para que lo haga.

Entonces se ve cómo un utilitario Citroën Berlingo rojo pierde el control y choca contra unos contenedores que estaban sobre el asfalto. Un instante después los mismos son despedidos por el impacto cerca de la familia, que sale corriendo.

En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad que constató que no hubiera heridos. En tanto, el conductor explicó que hizo una mala maniobra y que por ello impactó de lleno en los contenedores de basura, informó el medio local 24Conurbano.

#Caba Una mamá y su hijo se salvaron de milagro tras un choque en Caballito. El conductor de una camioneta chocó dos contenedores de basura, se subió a la vereda y se incrustó contra la persiana de un local. pic.twitter.com/tUyoM6MtXy — 24con (@24conurbano) October 19, 2023

