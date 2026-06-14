Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte: “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”
Se trata de uno los autores más influyentes del siglo XX y un referente ineludible de la literatura latinoamericana
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Este 14 de junio se cumplen 40 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges. Conocido por sus obras, se convirtió en una de las figuras más importantes de la literatura en lengua española y uno de los autores argentinos más reconocidos a nivel mundial.
Durante su carrera escribió poesía, ensayos, cuentos y diferentes obras que marcaron la cultura e historia hispana. Su estilo se consagró por su uso de diferentes recursos fantásticos y temas como el tiempo y la memoria.
La vida de Jorge Luis Borges
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, en el seno de una familia con grandes influencias hacia la vida intelectual. Gracias a esto, estableció una fuerte conexión con la literatura desde temprana edad. En su adolescencia, se mudó a Ginebra, Suiza junto a su familia, donde realizó sus estudios secundarios. Hacia 1920, comenzó a escribir s en diferentes revistas literarias. Al volver a la Argentina, publicó obras como Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuaderno San Martín.
Su reconocimiento internacional llegó durante las décadas de 1940 y 1950 con libros como Ficciones y El Aleph, considerados actualmente como clásicos universales. Se destacó por sus cuentos, caracterizados por su precisión y profundidad filosófica. Su estilo único combinaba la erudición con la imaginación, con el objetivo de reflexionar acerca de diferentes aspectos de la vida humana. En sus textos, Borges abordaba conceptos como la eternidad, los universos paralelos y el sentido de la realidad.
A lo largo de su carrera recibió numerosas distinciones internacionales, entre ellas el Premio Internacional de Literatura Formentor, el Premio Cervantes y múltiples doctorados honoris causa. Fue nominado al Premio Nobel de Literatura en ocho ocasiones. Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, a sus 86 años. Su obra se consolidó como una de las más estudiadas, traducidas y admiradas de la literatura hispana en el mundo.
Frases para recordar a Jorge Luis Borges
- “Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos”.
- “La felicidad no necesita ser transmutada en belleza, pero la desventura sí”.
- “He cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz”.
- “Yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón”.
- “Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas”.
- “La historia es una forma más de ficción”.
- “El peor laberinto no es esa forma intrincada que puede atraparnos para siempre, sino una línea recta única y precisa”.
- “Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo”.
- “Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”.
- “Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única”.
- “Lo que realmente valoras es lo que extrañas, no lo que tienes”.
- “El infierno y el paraíso me parecen desproporcionados. Los actos de los hombres no merecen tanto”.
- “La censura es la madre de la metáfora”.
- “Todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para que podamos dar forma a nuestro arte”.
- “Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído”.
- “Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros”.
- “La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce”.
- “La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido”.
- “Quizá haya enemigos de mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo ser también enemigo de mis opiniones”.
- “Solo aquello que se ha ido es lo que nos pertenece”.
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