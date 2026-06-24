Jorge Macri destacó la clausura de varias construcciones irregulares en la Villa 31

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, publicó este miércoles en sus redes sociales un video donde anuncia la clausura de distintas construcciones irregulares realizadas por privados en la “Villa 31”.

“Por si a alguno no le quedó claro, está totalmente prohibido construir en la Villa 31. No vamos a permitir que esto siga creciendo”, expresó en su publicación, que cerró con el lema que adoptó recientemente: “Ley y orden”.

El video publicado en X por Jorge Macri sobre la prohibición de construcción

El mensaje fue acompañado por un video donde se muestran las edificaciones precarias de hasta seis pisos que se realizaron sobre terrenos públicos, oficiales de la policía local custodiando el lugar y empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) martillando carteles con el mensaje de “Obra clausurada por GCBA”.

Estas acciones forman parte del plan de ordenamiento territorial que la administración puso en marcha en abril de este año, con el objetivo de “regularizar el crecimiento urbano y reforzar la seguridad en el barrio”.

Como parte de esta política, las autoridades también convirtieron cinco accesos vehiculares en calles peatonales y sumaron puestos permanentes de la Policía de la Ciudad para impedir el ingreso de materiales de construcción.

El GCBA ya realizó reformas en la infraestructura del barrio para evitar el ingreso de materiales de construcción GCBA

Las medidas de control incluyeron operativos especiales con retenes policiales en accesos e intersecciones clave. De acuerdo con los fundamentos del ejecutivo porteño, la urbanización diseñada en 2016 no logró evitar la expansión descontrolada del asentamiento, por lo que es necesario el endurecimiento de los controles.

“Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto; la ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, declaró Jorge Macri en ese entonces.

Además, el gobierno porteño clausuró corralones de materiales no autorizados y avanzó con el despeje de veredas ocupadas por chatarra, lavaderos de autos clandestinos y gomerías que obstruían la circulación pública dentro del perímetro del barrio.

El reciente revés judicial en la disputa con los barrios populares

El video fue publicado poco después de la decisión de la Justicia de dar lugar a una medida cautelar que frena los operativos de desalojo llevados a cabo por la Policía de la Ciudad. Esa resolución respondió a un recurso presentado por los legisladores porteños Victoria Freire y Alejandro “Pitu” Salvatierra, junto a una asociación civil.

Jorge Macri estuvo en el operativo

La definición del juez Roberto Gallardo obliga al Gobierno de la Ciudad a abstenerse de realizar desocupaciones o restricciones de acceso en inmuebles habitacionales, y exige la presentación previa de informes técnicos y relevamientos socio habitacionales.

El jefe de gobierno, Jorge Macri, rechazó el fallo, al que calificó de “absurdo”, y apuntó contra el magistrado y el legislador Salvatierra, acusándolos de defender las usurpaciones y “atacar la propiedad privada”.

La Procuración General de la ciudad ya apeló la medida y presentó un recurso de nulidad absoluta, argumentando que la decisión judicial es arbitraria y que se colectivizó un amparo individual de forma irregular para auditar de manera permanente las políticas públicas de la gestión.

Jorge Macri y el legislador Salvatierra se enfrentaron públicamente por los desalojos

Por su parte, Salvatierra respondió a las críticas de Macri y sostuvo que la administración porteña no puede desalojar a las familias bajo la excusa de riesgos de derrumbe sin cumplir con los protocolos correspondientes.

Con esta disposición, la política de restitución de inmuebles privados impulsada por el Ejecutivo porteño —que registra 840 propiedades recuperadas desde diciembre de 2023— quedará suspendida, exceptuando únicamente los casos de peligro edilicio inminente.