Jorge Martínez sufrió una doble estafa virtual y le vaciaron sus cuentas bancarias

El actor Jorge Martínez reveló que fue víctima de dos estafas virtuales consecutivas que, según contó, terminaron con el vaciamiento de sus cuentas bancarias y la pérdida de todos sus ahorros.

El intérprete de 79 años relató que los delincuentes utilizaron distintos mecanismos de engaño para obtener información sensible y operar sobre cuentas que tenía tanto en pesos como en dólares.

Según explicó, una de las maniobras comenzó después de realizar una compra en Temu, la plataforma internacional de comercio electrónico. El actor contó que había adquirido diversos productos y que la operación se desarrolló con normalidad hasta que recibió un llamado inesperado. “Fueron las estafas más estúpidas que sufrí de mi vida”, expresó en diálogo con LN+.

“Me mandaron dos remeras, dos pares de toallas, dos pares de zapatillas. Bueno, muy bien andaba todo hasta que a cuatro días me llaman y me dicen: ‘Mirá, Jorge, tenemos que hacerte un depósito”, relató.

Jorge Martinez en LN+

De acuerdo con su versión, quienes se comunicaron con él aseguraron que recibiría un depósito de 500.000 pesos por haber sido elegido como supuesto “cliente de la semana”. Convencido de que se trataba de una promoción legítima, proporcionó los datos de su cuenta bancaria para concretar la transferencia.

Horas más tarde recibió un llamado de su oficial bancario, quien le consultó por dos créditos gestionados a su nombre. Martínez aseguró que desconocía completamente esas operaciones.

“El oficial mío del banco me dice: ‘Jorge, vos pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000’. ‘No’, le digo, ‘Gonzalo, yo no pedí nada’”, contó en una entrevista con América TV.

El actor señaló que la situación derivó en la pérdida de sus ahorros. “Me sacaron los ahorros y, gracias a Dios, lo único que faltaba que tenía que pagar, además de mis ahorros, un crédito al banco, tenía que pagarle 1.700.000 y 830.000. Y bueno, gracias a Dios, eso se pagó”, explicó.

Sin embargo, esa no fue la única maniobra que sufrió. Martínez contó que previamente había caído en otra estafa relacionada con una supuesta plataforma de inversiones que prometía rendimientos económicos y exhibía imágenes asociadas a figuras públicas.

Según relató, la propuesta era promocionada con imágenes generadas mediante inteligencia artificial de Lionel Messi y Javier Milei. Para ingresar al sistema, le solicitaron un depósito inicial de 149.600 pesos.

“Me harían integrante de una plataforma donde va girando el dinero y me van ahorrando”, explicó.

A partir de ese momento comenzó a recibir comunicaciones periódicas en las que le informaban sobre supuestas ganancias acumuladas. Durante aproximadamente dos semanas, los responsables de la maniobra le describieron una rentabilidad creciente y le enviaron acreditaciones ficticias para reforzar la credibilidad del esquema.

“Me empiezan a mandar: ‘Mirá, Jorge, se acreditó acá 1200 dólares. Vamos a hacer una cosa, te lo vamos a mandar todos juntos, porque tenés que pedir un permiso a Comercio Exterior’”, contó.

Finalmente, le solicitaron datos de su cuenta bancaria. Martínez aseguró que, en esa oportunidad, le retiraron los últimos ahorros que conservaba: unos 1400 dólares.

Jorge Martínez lamentó las estafas sufridas Gerardo Viercovich - LA NACION

Durante la entrevista, aseguró que conserva documentación relacionada con las transferencias y con las cuentas utilizadas en las operaciones. “Tengo toda la acreditación”, señaló al describir los registros que mantiene sobre los movimientos realizados.

En ese proceso, relató que encontró dificultades derivadas del hecho de haber compartido voluntariamente ciertos datos. Según su testimonio, le explicaron que esa circunstancia podía complicar el reclamo.

“Me dijeron: ‘si no hubieras dado el usuario y la clave, si tendríamos para protestar’”.