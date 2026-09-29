Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias intensas para este martes 29 de septiembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en distintas regiones del país; en la Ciudad, la máxima será de 20°C
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En el marco de una semana que comenzó con advertencias por posibles lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otros puntos del sector este, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas. Además indicó que en la Ciudad se prevé un marcado incremento del viento y la probabilidad de precipitaciones será del 100%.
Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde rige el aviso de nivel naranja- son Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, donde se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.
Estas provincias pueden ser afectadas por lluvias y tormentas fuertes que podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños y frecuente actividad eléctrica. También podrían aparecer ráfagas intensas superiores a los 100 kilómetros por hora y se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros.
Por otra parte, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para las zonas restantes de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y Buenos Aires -incluido el AMBA-, Misiones, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y La Rioja. En estos lugares se anticipan posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
En estos casos, se advirtió por posibles intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas, y valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.
Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Las condiciones adversas se dan en el marco de una ciclogénesis que atraviesa la zona este del país. Este fenómeno consiste en el nacimiento de un ciclón y que es muy común a estas latitudes. Días atrás, el meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó a LN+ que el punto culminante será este martes: “Ese día va a ser el peor”.
Asimismo, el organismo publicó una alerta amarilla por lluvias intensas que alcanza a Chubut. Allí se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 milímetros, que pueden ser superados de manera local.
El tiempo en el AMBA
En la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 13°C y una máxima de 20°C, mientras que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y habrá tormentas durante la mañana y chaparrones a partir de la tarde. Luego, para el miércoles, se esperan que las condiciones mejoren.
En la provincia de Buenos Aires, la mínima será de 13°C y la máxima, de 19°C. Al igual que en la Ciudad, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y se estima que llueva durante todo el día.
En tanto, el SMN emitió el pronóstico para el resto del país e indicó que las temperaturas máximas y mínimas serán de 24°C y 18°C en Catamarca; 26°C y 21°C en Chaco; 11°C y 7°C en Chubut; 22°C y 15°C en Córdoba; 26°C y 21°C en Corrientes; 23°C y 17°C en Entre Ríos; 30°C y 23°C en Formosa; 22°C y 16°C en Jujuy; 22°C y 10°C en La Pampa; 26°C y 19°C en La Rioja; y 18°C y 13°C en Mendoza.
Por otro lado, las temperaturas se mantendrán entre 27°C y 22°C en Misiones; 18°C y 7°C en Neuquén; 13°C y 7°C en Río Negro; 21°C y 15°C en Salta; 21°C y 11°C en San Juan; 18°C y 13°C en San Luis; 10°C y 2°C en Santa Cruz; 23°C y 16°C en Santa Fe; 26°C y 18°C en Santiago del Estero; 7°C y 1°C en Tierra del Fuego; y 24°C y 19°C en Tucumán.