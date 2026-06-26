Juana Manso, madre de la educación argentina: “Cada uno es lo que es y no lo que debiera ser”

Se cumplen 207 años del nacimiento de Juana Manso, una de las figuras más influyentes de la educación y la literatura argentina del siglo XIX. Se destacó como escritora, periodista, traductora y docente, y fue pionera en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Se la recuerda por sus reflexiones y por ser una de las principales impulsoras de las reformas educativas en el país.

Juana Manso fue referente de la educación en la Argentina DIEGO SPIVACOW / AFV

Quién fue Juana Manso

Juana Paula Manso de Noronha nació el 26 de junio de 1819 en Buenos Aires. Su padre, José María Manso, era un ingeniero español quien mostraba apoyo a la Revolución de Mayo. Juana creció en un entorno vinculado a la cultura y al pensamiento político, por lo que mostró interés por la lectura, la escritura y los idiomas.

Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, debió exiliarse junto a su familia en Montevideo, donde incursionó en la escritura. Viajó a Brasil, país en el que llevó a cabo diferentes actividades culturales y periodísticas. Al poco tiempo, contrajo matrimonio con el violinista portugués Francisco de Saá Noronha, con quien tuvo dos hijas.

La pareja vivió en Río de Janeiro, lugar en el que Juana fundó en O Jornal das Senhoras en 1852. Se trataba del primer periódico feminista de América Latina que abordaba temas vinculados con la literatura, la educación y la situación de las mujeres en la sociedad. Fue en esta etapa en la que demostró su mirada progresista y reformadora. Incursionó en la literatura, rubro en el que fue reconocida por su obra Los misterios del Plata.

Al regresar a Buenos Aires entabló un vínculo con Domingo Faustino Sarmiento, con quien compartía sus ideas sobre la educación. De esta manera, ocupó distintos cargos vinculados a la enseñanza y dirigió escuelas donde impulsó métodos pedagógicos innovadores bajo su gestión.

Juana Manso falleció el 24 de abril de 1875 en Buenos Aires, a los 55 años. Es recordada como una de las grandes pioneras de la educación, el periodismo y el feminismo en la Argentina.

Juana Manso impulsó reformas educativas en el país DIEGO SPIVACOW / AFV

Frases célebres de Juana Manso