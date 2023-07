Jujuy: una turista se descompensó durante un corte de ruta y murió en el hospital

escuchar

Virginia Florez Gomez, una turista de origen boliviano que residía en la provincia de Buenos Aires, murió el pasado domingo en la localidad de Abra Pampa, Jujuy, tras desmayarse dentro de un colectivo inmovilizado por un corte de ruta, reportaron medios locales. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N°9.

Según pudo reconstruir El Tribuno de Jujuy, la mujer de 66 años partió el pasado jueves hacia Bolivia a bordo de un bus de larga a distancia, con la intención de visitar a sus familiares. Cuando la unidad se encontraba a la altura de Purmamarca, un primer corte de ruto hizo que debiera detenerse por al menos 10 horas.

Luego de ello, la formación retomó el recorrido solo para volver a parar una vez más sobre la RN 9.

Fue durante aquella segunda protesta -no hay precisiones respecto de cuándo ocurrió exactamente- que Florez Gomez empezó a sentirse mal y se desmayó. Rápidamente, una de las personas que viajaba a su lado se comunicó con el SAME, que no tardó en llegar al lugar para asistirla.

Fue entonces derivada por paramédicos al hospital Nuestra Señora del Rosario. Al arribar al nosocomio, señala el medio local, la mujer se descompensó una vez más y profesionales de la salud no pudieron reanimarla. El cuerpo de la víctima permanece en el hospital de Abra Pampa y no se descarta realizar una autopsia.

